पाकिस्तान: Live डिबेट शो में अचानक खातून को गालियां देने लगा ये शख्स

नई दिल्ली: हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाज़ी करने से बाज़ ना आने वाला मुल्क पाकिस्तान अपने हालात भूल जाता है. कि वहां पर अक्लियतों के साथ कैसा सुलूक किया जाता है. इतना ही नहीं खुद को दानिश्वर कहलाने वाले लोग भी ख्वातीन की इज्जत नहीं करना जानते. दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें खलीलुर्रहमान कमर एक खातून से बेहद शर्मनाक लहजे में मुखातिब हो रहे हैं.

खुद को पाकिस्तान का सबसे बड़ा नारीवादी समझने वाले खलील एक टीवी डिबेट में खातून एक्टिविस्ट को सरेआम गाली देते दिखाई दे रहे हैं. ना तो उनके अल्फाज़ शब्दों में शाइस्तगी, ना बोलने का सलीका, ना खातून के तई इज्जत दिख रही है.

Thank you Neo TV for making it public. Total ybexposed him when he got triggered even when I was laughing on his ignorant rant. And then, yes #ShutUp #BakwaasBandKaro #MeraJismMeriMarzi https://t.co/XJfI8JSuyO

— Marvi Sirmed (@marvisirmed) March 5, 2020