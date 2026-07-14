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फिलिस्तीन समर्थक महमूद खलील ने ट्रंप प्रशासन पर ठोका मुकदमा; लगाए गंभीर इल्जाम

गज़ा में इजरायल के जरिए किए जा रहे नरसंहार के खिलाफ अमेरिका, यूरोप समेत दुनिया भर में एहतेजाज हुए. इस नरसंहार के खिलाफ अमेरिका में जोरदार एहतेजाज किए गए. इस दौरान फिलिस्तीन समर्थित मुजाहिरिनों पर वहाँ की पुलिस और इजरायली समर्थक गुंडों की तरफ से हमले किए गए.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 14, 2026, 10:45 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:45 PM IST
फिलिस्तीन समर्थक महमूद खलील ने ट्रंप प्रशासन पर ठोका मुकदमा; लगाए गंभीर इल्जाम
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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