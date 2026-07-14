/फिलिस्तीन समर्थक महमूद खलील ने ट्रंप प्रशासन पर ठोका मुकदमा; लगाए गंभीर इल्जाम

खलील, जो कानूनी तौर पर मकामी निवासी हैं और जिनकी पत्नी अमेरिकी नागरिक हैं, को मार्च 2025 में अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट एजेंट्स ने उनके कैंपस अपार्टमेंट से गिरफ़्तार किया था. वे जल्द ही ट्रंप प्रशासन द्वारा फ़िलिस्तीन-समर्थक मुजाहिरिनों पर की गई सख़्त कार्रवाई का चेहरा बन गए. इसके बाद उन्होंने लुइसियाना की इमिग्रेशन जेल में 104 दिन बिताए और अपने पहले बच्चे के जन्म के वक्त मौजूद नहीं रह सके. बाद में न्यू जर्सी के एक फ़ेडरल जज ने उनकी रिहाई का आदेश दिया. खलील का डिपोर्टेशन केस, जो ट्रंप प्रशासन के लिए प्राथमिकता वाला मामला था, एग्जीक्यूटिव ब्रांच के कंट्रोल वाले इमिग्रेशन कोर्ट्स में असामान्य तेज़ी से आगे बढ़ा है और जल्द ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के सामने आ सकता है.