/फिलिस्तीन समर्थक महमूद खलील ने ट्रंप प्रशासन पर ठोका मुकदमा; लगाए गंभीर इल्जाम

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America News: गज़ा में इजरायल के जरिए किए जा रहे नरसंहार के खिलाफ अमेरिका, यूरोप समेत दुनिया भर में एहतेजाज हुए. इस नरसंहार के खिलाफ अमेरिका में जोरदार एहतेजाज किए गए. इस दौरान फिलिस्तीन समर्थित मुजाहिरिनों पर वहाँ की पुलिस और इजरायली समर्थक गुंडों की तरफ से हमले किए गए. साथ ही फिलिस्तीन समर्थक मजाहिरिनों, जो स्टूडेंट्स और कंपनी में काम करने वाले लोग थे को अमेरिका से उनके देश भेज दिया गया. अब इस मामले को लेकर महमूद खलील ने फ़ेडरल सरकार और कई प्राइवेट ग्रुप्स पर केस किया है.
महमूद खलील का इल्जाम है कि ये सभी मिलकर इज़रायल की तनकीद को दबाने की साज़िश का हिस्सा थे. इसके लिए उन्होंने फ़िलिस्तीन-समर्थक आंदोलन के समर्थकों की निजी जानकारी सार्वजनिक की, उन्हें जेल भेजा और देश से डिपोर्ट करने की कोशिश की. मंगलवार (14 जुलाई) को फ़ेडरल कोर्ट में दायर इस मुक़दमे में इल्जाम लगाया गया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के सीनियर ऑफिसरों, हेरिटेज फ़ाउंडेशन के नेताओं और दो ऑनलाइन निगरानी ग्रुप्स (कैनरी मिशन और बेटार) के बीच एक मिली-जुली मुहिम चलाई गई थी.
खलील के वकीलों के मुताबिक यह "पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप", जिसका पता पिछले साल एक अलग मुक़दमे के दौरान चला था. 'कू क्लक्स क्लैन एक्ट' की खिलाफवर्जी हो सकती है. यह 'रिकंस्ट्रक्शन-एरा' (गृह युद्ध के बाद के दौर) का एक कानून है जिसका मकसद सरकार और खुद से कानून हाथ में लेने वाले ग्रुप्स (विजिलेंट ग्रुप्स) के बीच तालमेल को रोकना था. मंगलवार (14 जुलाई) को हेरिटेज फ़ाउंडेशन, कैनरी मिशन और बेटार से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन तुरंत कोई जवाब नहीं मिला. कोलंबिया यूनिवर्सिटी के पूर्व ग्रेजुएट स्टूडेंट, 31 साल के खलील, इज़रायल और गज़ा में उसकी कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ एहतेजाज करने वाले छात्र कार्यकर्ताओं के तर्जुमान और नेता के तौर पर चर्चा में आए थे.
खलील, जो कानूनी तौर पर मकामी निवासी हैं और जिनकी पत्नी अमेरिकी नागरिक हैं, को मार्च 2025 में अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट एजेंट्स ने उनके कैंपस अपार्टमेंट से गिरफ़्तार किया था. वे जल्द ही ट्रंप प्रशासन द्वारा फ़िलिस्तीन-समर्थक मुजाहिरिनों पर की गई सख़्त कार्रवाई का चेहरा बन गए. इसके बाद उन्होंने लुइसियाना की इमिग्रेशन जेल में 104 दिन बिताए और अपने पहले बच्चे के जन्म के वक्त मौजूद नहीं रह सके. बाद में न्यू जर्सी के एक फ़ेडरल जज ने उनकी रिहाई का आदेश दिया. खलील का डिपोर्टेशन केस, जो ट्रंप प्रशासन के लिए प्राथमिकता वाला मामला था, एग्जीक्यूटिव ब्रांच के कंट्रोल वाले इमिग्रेशन कोर्ट्स में असामान्य तेज़ी से आगे बढ़ा है और जल्द ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के सामने आ सकता है.
उन्होंने ज़ोर देकर इस बात से इनकार किया है कि फ़िलिस्तीन-समर्थक एहतेजाजों में उनकी भूमिका यहूदी-विरोधी (एंटी-सेमिटिज्म) भावना को बढ़ावा देती है. उन्होंने पहले एसोसिएटेड प्रेस को बताया था, "मेरी सोच यह है कि मेरा टैक्स का पैसा या ट्यूशन फ़ीस नरसंहार करने वाले हथियार बनाने वाली कंपनियों में निवेश न हो. बात बस इतनी सी है."