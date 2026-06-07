Add Zee Business As A Preferred Source
App

ग्रीस में फिलिस्तीनी युवक गिरफ्तार, हमास से संबंधों की जांच शुरू

Palestinian Man Arrested In Greece: ग्रीस के क्रेते द्वीप पर 37 वर्षीय एक फिलिस्तीनी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. उस पर कथित आतंकी हमले की योजना बनाने और हमास से संबंध रखने का शक है. मामले की कड़ियां साइप्रस में हिरासत में लिए गए अन्य फिलिस्तीनियों से भी जुड़ी बताई जा रही हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 07, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 04:42 PM IST
ग्रीस में फिलिस्तीनी युवक गिरफ्तार, हमास से संबंधों की जांच शुरू
Image Credit: AI निर्मित फोटो

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ग्रीस में फिलिस्तीनी युवक गिरफ्तार, हमास से संबंधों की जांच शुरू
Palestinian Man Arrested In Greece7 min ago
2
pakistan iran relations2 hrs ago
3
Cow National Mother Demand7:09 AM IST
4
Gaza News6:33 AM IST
5
banswara news5:07 AM IST