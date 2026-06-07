साइप्रस के कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने शुरू में 22 मई को दो फिलिस्तीनियों को हिरासत में लिया था, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह जुटाई गई खुफिया जानकारी के मूल्यांकन के बाद किया गया था. अधिकारियों ने कहा कि उनमें से एक व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे दो घरों में उन्हें ऐसी संदिग्ध सामग्री मिली, जिसका इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में किया जा सकता था। साइप्रस पुलिस ने उसी जांच के हिस्से के तौर पर 29 मई को दो और फिलिस्तीनी पुरुषों को हिरासत में लिया.