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Palestinian Man Arrested In Greece: ग्रीस के क्रेते द्वीप पर 37 वर्षीय एक फिलिस्तीनी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. उस पर कथित आतंकी हमले की योजना बनाने और हमास से संबंध रखने का शक है. मामले की कड़ियां साइप्रस में हिरासत में लिए गए अन्य फिलिस्तीनियों से भी जुड़ी बताई जा रही हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
ग्रीस में एक 37 वर्षीय फिलिस्तीनी व्यक्ति को "आतंकवादी" हमले की योजना बनाने और चरमपंथी समूह हमास से जुड़े होने के शक में गिरफ्तार किया गया. यह गिरफ्तारी रविवार (7 जून) को ग्रीस के क्रेते द्वीप पर हुई. ग्रीस पुलिस ने एक बयान में कहा कि उस व्यक्ति की ट्रेनिंग के लिए विदेश यात्रा करने के मामले में भी जांच की जा रही है.
पुलिस ने बताया कि क्रेते और ग्रीस की राजधानी एथेंस में घरों की तलाशी के दौरान कई मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव और बैंक कार्ड मिले. संदिग्ध व्यक्ति को रविवार को बाद में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा. पुलिस ने कहा कि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी साइप्रस में चार फिलिस्तीनी पुरुषों की हिरासत से जुड़ी है, जिनसे "आतंकवाद से जुड़े" आरोपों और "एक आपराधिक संगठन से जुड़े होने" के मामले में भी पूछताछ की जा रही है.
साइप्रस के कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने शुरू में 22 मई को दो फिलिस्तीनियों को हिरासत में लिया था, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह जुटाई गई खुफिया जानकारी के मूल्यांकन के बाद किया गया था. अधिकारियों ने कहा कि उनमें से एक व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे दो घरों में उन्हें ऐसी संदिग्ध सामग्री मिली, जिसका इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में किया जा सकता था। साइप्रस पुलिस ने उसी जांच के हिस्से के तौर पर 29 मई को दो और फिलिस्तीनी पुरुषों को हिरासत में लिया.