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ट्रंप की वॉर पॉलिसी पर सवाल, जंग के खर्च ने बढ़ाई अमेरिकी जनता की चिंता

America Iran Conflict: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति और बढ़ते सैन्य खर्च को लेकर अमेरिका में बहस तेज हो गई है. पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से जुड़े सैन्य तनाव पर अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं. वहीं, महंगाई और बढ़ती कीमतों से परेशान अमेरिकी जनता सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठा रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Abbas Mehdi Rizvi|Edited By: Zeeshan Alam|Last Updated: May 13, 2026, 11:56 PM IST

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America Iran Conflict: एक तरफ तो ट्रंप चीन के दौरे पर जाकर बड़ी-बड़ी बिजनेस डील्स की बातें करेंगे और दूसरी तरफ उनके अपने घर में महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है. पेंटागन ने जो ताज़ा रिपोर्ट दी है वो किसी भी मुल्क की मईशत को हिला देने के लिए काफी हैं, क्योंकि ईरान के साथ चल रही जंग की लागत अब बढ़कर 29 अरब डॉलर तक जा पहुंची है. भारतीय रुपए में इसका अंदाजा लगाएं तो यह 2 लाख 77 हजार 327 करोड़ रुपये जैसी भारी-भरकम रक़म बैठती है, जो किसी छोटे मुल्क के बजट से भी ज्यादा है.

हैरत की बात ये है कि महज़ दो हफ्ते पहले वॉर सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने जंग का ख़र्च 25 अरब डॉलर बताया था लेकिन कैपिटल हिल में बजट की सुनवाई के दौरान जो सच सामने आया उसने ट्रंप एडमिनस्ट्रेशन की स्ट्रैटजी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. ट्रंप एक तरफ तो चीन के साथ भाई-भाई वाला खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिकी खजाने को जंग की आग में झोंक रहे हैं, जिससे वहां के टैक्स पेयर्स का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच सकता है.

अमेरिका में इस वक्त महंगाई की शरह यानी इन्फ्लेशन रेट 3.8 फीसदी पर पहुंच गया है जो मई 2023 के बाद से अपने सबसे ऊंची सतह पर है, लेकिन ट्रंप को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ट्रंप का यह कहना कि अमेरिकन्स के लिए माअशी हालात मायने नहीं रखते. हमारा सबसे जरूरी मकसद ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना है.

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एक तरफ अमेरिकी अवाम दूध और ब्रेड जैसी बुनियादी चीजों की बढ़ती कीमतों से परेशान है और दूसरी तरफ उनके प्रेसिडेंट जंग के खर्चों को जायज ठहराने में जुटे हैं.... यह कैसा अलमिया है कि जो ट्रंप अमेरिका फर्स्ट का नारा देकर हुकूमत में आए थे वही आज अमेरिकी अवाम की जरूरतों और तक़ाज़ों को नजरअंदाज करके दुनिया भर में अपनी धाक जमाने के लिए अरबों डॉलर बर्बाद कर रहे हैं. बीजिंग के आलीशान कमरों में बैठकर चीन के साथ ट्रेड डील की बात करना आसान है लेकिन अपने मुल्क के मिडिल क्लास को यह समझाना बहुत मुश्किल है कि उनके हक का पैसा बम और बारूद में क्यों उड़ाया जा रहा है.

तो क्या मान लिया जाए कि ट्रंप की ये बिजनेस डिप्लोमेसी सिर्फ अपनी घरेलू नाकामियों को छिपाने का एक जरिया है. पेंटागन की रिपोर्ट बताती है कि जंग की आग में झोंके गए 2 लाख 77 हजार करोड़ रुपये ने अमेरिकी अवाम की कमर तोड़ दी है, फिर भी ट्रंप का अड़ियल रवैया बरकरार है. एक तरफ वो अमन का ढोंग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे अपने अलाईज़ को होर्मुज के खौलते पानी में उतारकर ईरान की घेराबंदी करने की साज़िश कर रहे हैं.

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Abbas Mehdi Rizvi

आउटपुट एडिटर

सैयद अब्बास मेहदी रिज़वी उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक जिले आजमगढ़ के लाल हैं. वो एक सधे हुए रिपोर्टर, एंकर, VO आर्टिस्ट और पत्रकार हैं. सैयद अब्बास मेहदी रिज़वी ने अ...और पढ़ें

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