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क्या पर्शियन गल्फ में टकराएंगे अमेरिका और चीन? US ब्लॉकेड से बढ़ रहा तनाव

Persian Blockade Crisis: पर्शियन गल्फ में अमेरिकी ब्लॉकेड और चीन की चुनौती ने ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री मार्गों और भू-राजनीतिक तनाव को नए मोड़ पर ला खड़ा किया है. ईरानी तेल, चीनी टैंकर और अमेरिकी दबाव की इस खींचतान ने दो महाशक्तियों के टकराव और बड़े क्षेत्रीय संकट की आशंका बढ़ा दी है.

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 23, 2026, 11:33 PM IST

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Persian Blockade Crisis: अमेरिका ने Persian Gulf में अपने बेड़े लगा कर ब्लॉकेट कर दिया है. इस ब्लॉकेड से दुनिया को मुश्किलों का सामने करना पड़ता है. अब सवाल है कि क्या अमेरिका के इस ब्लॉकेड को पूरी दुनिया देखती रहेगी? लेकिन ऐसा नहीं है. पर्शियन गल्फ में अमेरिका की इस ब्लॉकेड को चीन जैसे बड़े खिलाड़ी चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे हैं. चीन की इकॉनमी तेल पर टिकी है और ईरान उसका सबसे भरोसेमंद साथी है इसलिए वह किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगा कि ईरान का ऑयल प्रोडक्शन या ऑयल सप्लाई मुतास्सिर हो.

इसीलिए जब चीन के बड़े ऑयल टैंकर ईरान से क्रूड ऑयल भरकर पर्शियन गल्फ के रास्तों से गुजरते हैं तो वहां अमेरिकी नेवी के साथ टकराव के हालात पैदा हो जाते हैं. अमेरिका ने दावा किया है कि वह किसी भी ऐसे जहाज को नहीं जाने देगा जो उसके ब्लॉकेड की ख़िलाफ़वर्ज़ी कर रहा हो. लेकिन चीन ने साफ कर दिया है कि वो अपनी एनर्जी सेक्योरिटी से समझौता नहीं करेगा. अमेरिकी ब्लॉकेड के बाद अमेरिकी कोस्ट गार्ड और नेवी ने पर्शियन गल्फ़ के आसपास कम से कम बारह ऐसे छोटे और मीडियम शिप्स को रोकने की कोशिश की है जो चीन की तरफ जा रहे थे. इनमें से पांच जहाजों को जांच के बहाने रोका गया लेकिन चीन के सख्त रुख और उसकी अपनी नेवी की मौजूदगी की वजह से अमेरिका उन्हें लंबे वक्त तक रोक नहीं पाया.

दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी ब्लॉकेड के बावजूद चीन के ऑयल इम्पोर्ट में कोई बड़ी गिरावट नहीं देखी गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक़ ब्लॉकेड के सख्त होने के बाद भी चीन के लगभग अस्सी से ज्यादा बड़े टैंकर पर्शियन गल्फ को पार करने में कामयाब रहे हैं. चीन ने अपनी चालाकी से डार्क फ्लीट यानी ऐसे जहाजों का इस्तेमाल किया है जो अपना जीपीएस बंद कर देते हैं या फिर बीच समंदर में दूसरे जहाजों को तेल ट्रांसफर कर देते हैं. अमेरिका की तमाम नाकेबंदी के बावजूद चीन रोजाना लाखों बैरल ईरानी तेल हासिल कर रहा है जो यह साबित करता है कि अमेरिका के ब्लॉकेड में कितने बड़े छेद हैं. ये हालात अमेरिका की झुंझलाहट को और बढ़ा रहे है क्योंकि उसकी धमकियां अब असरदार साबित नहीं हो रही हैं.

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अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि चीन अगला कदम क्या उठाता है. चीन अपनी नेवी को पर्शियन गल्फ में और ज्यादा एक्टिव कर रहा है ताकि उसके कमर्शियल वेसेल्स को सेक्योरिटी मिल सके. जब चीन का कोई बड़ा टैंकर वहां से गुजरता है और अमेरिकी वॉरशिप्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो दोनों सुपरपावर के बीच तनातनी अपने शबाब पर पहुंच जाती है. अभी तक कोई बड़ी सीधी जंग तो नहीं हुई है लेकिन दोनों तरफ से रडार लॉक करने और वॉर्निंग देने की नौबत आ जाती है. अमेरिका के इस अड़ियल रवैये ने मिडिल ईस्ट के पानी को एक बारूद के ढेर में बदल दिया है जहां छोटी सी चिंगारी भी दो सुपर पावर के बीच सीधे टकराव का आगाज कर सकती है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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