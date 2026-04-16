ईरान जंग पर ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में बगावत; इस सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा

Americans Against Iran War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त सिर्फ विदेशी मोर्चों पर ही नहीं उलझे हैं बल्कि अपने घर के अंदर से उठ रही आवाज़ें भी ट्रंप की नींद उड़ा रही हैं. प्यू रिसर्च सेंटर के नए सर्वे की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. इस सर्वे के मुताबिक़ ट्रंप के वर्षों पूरे हिमायती इजरायल को लेकर दो भागों में बंट चुका हैं. करीब 60 फ़ीसद अमेरिकी अब इज़राइल की पॉलिसी और उसके तौर-तरीकों को पसंद नहीं कर रहे हैं और ये कोई मामूली डेटा नहीं है बल्कि एक बड़े बदलाव का इशारा है. इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इज़राइल के खिलाफ ये गुस्सा सिर्फ किसी एक पार्टी तक महदूद नहीं है बल्कि पूरे मुल्क में फैल चुका है.

पार्टियों के हिसाब से देखें तो डेमोक्रैट्स और इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले लोग तो इजरायल से दूरी बना ही रहे हैं लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से आई है. सर्वे कहता है कि 40 फ़ीसद से ज्यादा रिपब्लिकन भी अब इजरायल के रुख को सही नहीं मान रहे हैं, जबकि ये पार्टी इजरायल की सबसे बड़ी हामी मानी जाती रही है. अमेरिका की पॉलिटिक्स में ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जो बताता है कि आम जनता अब जंग और मदद के नाम पर अपने टैक्स का पैसा बर्बाद होते देख परेशान हो चुकी है.

पीढ़ियों के फासले ने इस सर्वे को और भी दिलचस्प बना दिया है क्योंकि 50 साल से कम उम्र के ज्यादातर अमेरिकियों की राय अपने ही मुल्क के फैसलों को लेकर बहुत अच्छी नहीं है. नौजवानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये मानता है कि अमेरिका को दूसरे मुल्कों की जंग में कूदने के बजाय अपने अंदरूनी मसलों जैसे महंगाई और हेल्थकेयर पर ध्यान देना चाहिए. इन नौजवानों के लिए इजरायल अब वो मजबूत साथी नहीं रहा जिसकी सेक्योरिटी अमेरिका का फर्ज़ था. बल्कि वो उसे एक ऐसी उलझन की तरह देख रहे हैं जो उनके मुल्क को बेवजह मुश्किलों में डाल रहा है.

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सर्वे का एक और पहलू ये है कि एक चौथाई से ज़्यादा यानी करीब 25 से 27 फ़ीसद अमेरिकंस की राय तो इजरायल के बारे में बहुत ही खराब हो चुकी है. ये वो लोग हैं जो खुलकर इजरायल के खिलाफ खड़े हैं और चाहते हैं कि अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी को तुरंत बदले. लोगों का मानना है कि गज़ा और मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है उसमें अमेरिका की हिस्सेदारी उसके अपने डेमोक्रैटिक उसूलों के खिलाफ जा रही है. यही वजह है कि सड़कों पर होने वाले प्रोटेस्ट में अब सिर्फ अरब डायसपोरा के लोग नहीं बल्कि हर तबके के अमेरिकी शामिल हो रहे हैं.

इस बदलते मिजाज का असर अब अमेरिका के आने वाले चुनावों पर भी पड़ना तय है क्योंकि कोई भी लीडर इतने बड़े जनमत को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता. अगर 60 फ़ीसद जनता किसी एक मुद्दे पर नाखुश है तो इसका मतलब है कि सत्ता के गलियारों में जो फैसले लिए जा रहे हैं वो ज़मीनी हकीकत से कोसों दूर हैं. ट्रंप हों या डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार अब उन्हें इज़राइल को ब्लैंक चेक देने से पहले सौ बार सोचना पड़ेगा क्योंकि जनता अब हिसाब मांग रही है. ये नंबर्स साफ़ बताते हैं कि अमेरिकी समाज अब दो हिस्सों में बंट चुका है जहाँ एक तरफ पुरानी डिप्लोमेसी है और दूसरी तरफ नई नस्ल की बदलती सोच.