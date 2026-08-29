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भारत-किर्गिस्तान दोस्ती को मिलेगी नई रफ्तार, PM मोदी दौरे पर टिकी निगाहें

India Kyrgyzstan Relations: किर्गिस्तान के पर्यटन मंत्री एडुआर्ड कुबातोव ने कहा कि भारत और किर्गिस्तान के रिश्ते तेजी से मजबूत हो रहे हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी यात्रा का स्वागत करते हुए भरोसा जताया कि इससे व्यापार, निवेश, पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति मिलेगी. साथ ही, भारतीय पर्यटकों की बढ़ती संख्या पर भी खुशी जताई. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 29, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 12:33 PM IST
भारत-किर्गिस्तान दोस्ती को मिलेगी नई रफ्तार, PM मोदी दौरे पर टिकी निगाहें
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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