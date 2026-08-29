भारत-किर्गिस्तान दोस्ती को मिलेगी नई रफ्तार, PM मोदी दौरे पर टिकी निगाहें

पर्यटन के बारे में कुबातोव ने कहा कि किर्गिस्तान आने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है और इसे और बढ़ाने की काफी गुंजाइश है. उन्होंने बेहतर हवाई संपर्क को प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक बताया और कहा कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों के साथ मौजूदा संपर्कों के अलावा बिश्केक और भारतीय शहरों के बीच सीधी उड़ानों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है. मंत्री ने कहा कि किर्गिस्तान भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा प्रक्रियाओं को सरल बनाने और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए देश को अधिक सुलभ बनाने के लिए और अधिक देशों के साथ वीजा-मुक्त व्यवस्था का विस्तार करने पर भी काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व और फारस की खाड़ी में तनाव के बीच यात्रा के बदलते पैटर्न मध्य एशिया और CIS क्षेत्र के लिए अधिक भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के अवसर भी पैदा कर सकते हैं.