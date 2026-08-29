भारत-किर्गिस्तान दोस्ती को मिलेगी नई रफ्तार, PM मोदी दौरे पर टिकी निगाहें

राज्य चुनें
India Kyrgyzstan Relations: किर्गिस्तान के पर्यटन मंत्री एडुआर्ड कुबातोव ने शनिवार को कहा कि भारत और किर्गिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों में एक नया दौर (पुनर्जागरण) देखने को मिल रहा है। राजनीतिक, आर्थिक, निवेश, शिक्षा, संस्कृति और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है. उन्होंने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी यात्रा इस साझेदारी को और मजबूत करेगी. कुबातोव ने कहा कि किर्गिस्तान PM मोदी की यात्रा के लिए बहुत आभारी है और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के लिए भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत करने को लेकर उत्साहित है.
उन्होंने कहा, "भारत के साथ हमारी शानदार साझेदारी है, और हम बहुत आभारी हैं तथा प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं." उन्होंने बताया कि किर्गिस्तान ऐतिहासिक SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है, जो संगठन की 25वीं वर्षगांठ का प्रतीक है. इसमें 20 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों और सरकारों के प्रमुखों के भाग लेने की उम्मीद है. कुबातोव ने कहा कि PM मोदी की यात्रा का एजेंडा व्यापक होने की उम्मीद है, जिसमें राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों, पर्यटन और सहयोग के अन्य क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा.
उन्होंने भारत को किर्गिस्तान का वैश्विक साझेदार बताया और कहा कि नई दिल्ली की भूमिका बिश्केक के साथ द्विपक्षीय संबंधों से कहीं आगे बढ़कर व्यापक मध्य एशियाई क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है. कुबातोव ने कहा, "मेरा मानना है कि हमारे द्विपक्षीय संबंधों के पूरे दायरे में जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, निवेश, शैक्षिक और सांस्कृतिक सहयोग शामिल है - हम अब उल्लेखनीय प्रगति देख रहे हैं." उन्होंने कहा कि किर्गिस्तान बदलाव के दौर से गुजर रहा है और अन्य देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी विकसित करते हुए एक समृद्ध और सफल देश बनाने की दिशा में काम कर रहा है.
पर्यटन के बारे में कुबातोव ने कहा कि किर्गिस्तान आने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है और इसे और बढ़ाने की काफी गुंजाइश है. उन्होंने बेहतर हवाई संपर्क को प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक बताया और कहा कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों के साथ मौजूदा संपर्कों के अलावा बिश्केक और भारतीय शहरों के बीच सीधी उड़ानों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है. मंत्री ने कहा कि किर्गिस्तान भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा प्रक्रियाओं को सरल बनाने और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए देश को अधिक सुलभ बनाने के लिए और अधिक देशों के साथ वीजा-मुक्त व्यवस्था का विस्तार करने पर भी काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व और फारस की खाड़ी में तनाव के बीच यात्रा के बदलते पैटर्न मध्य एशिया और CIS क्षेत्र के लिए अधिक भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के अवसर भी पैदा कर सकते हैं.