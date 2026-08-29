उज़्बेकिस्तान दौरे पर पीएम मोदी; रणनीतिक साझेदारी पर होगी बड़ी बातचीत

उज़्बेकिस्तान की राजकीय यात्रा के बाद, प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त को 26वें SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बिश्केक जाएंगे. इस साल SCO की 25वीं वर्षगांठ है और इस साल का थीम है 'SCO के 25 साल: टिकाऊ शांति, विकास और समृद्धि की ओर साथ-साथ'. मई में, SCO के सेक्रेटरी जनरल नुरलान येरमेकबायेव, जो कजाकिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, ने भारत और नालंदा यूनिवर्सिटी का दौरा किया था. बिश्केक में होने वाले SCO लीडरशिप समिट के कार्यक्रमों में 31 अगस्त को वेलकम डिनर और अगले दिन समिट की मुख्य बैठक (प्लेनरी) शामिल है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी अपना संबोधन देंगे. बिश्केक में समिट के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें भी आयोजित करने की योजना है.