उज़्बेकिस्तान दौरे पर पीएम मोदी; रणनीतिक साझेदारी पर होगी बड़ी बातचीत

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Narendra Modi Uzbekistan Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्ज़ियोयेव के निमंत्रण पर दो दिन की द्विपक्षीय यात्रा के लिए ताशकंद जाएंगे. यह प्रधानमंत्री मोदी की उज़्बेकिस्तान की चौथी यात्रा होगी और वे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्ज़ियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल-स्तर की बातचीत करेंगे.
विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, दोनों नेता व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे की राह के लिए एजेंडा तय करेंगे. वे 'विकसित भारत 2047' और 'उज़्बेकिस्तान-2030' के साझा विकास विज़न को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे. पीएम मोदी के ताशकंद में शास्त्री स्मारक और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ़ ओरिएंटल स्टडीज़ में महात्मा गांधी केंद्र का दौरा करने की भी उम्मीद है.
विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने कहा कि यह पीएम मोदी की उज़्बेकिस्तान की चौथी यात्रा होगी. उन्होंने इससे पहले 2015 में उज़्बेकिस्तान और अन्य मध्य एशियाई देशों का दौरा किया था, जिसके बाद 2016 और 2022 में SCO शिखर सम्मेलनों में भाग लेने के लिए यात्राएं की थीं. भारत और उज़्बेकिस्तान ने पिछले कई वर्षों से द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों प्रारूपों में व्यापक और सार्थक संबंध बनाए रखे हैं. उज़्बेक राष्ट्रपति ने 2018 में राजकीय यात्रा के लिए भारत का दौरा किया था और उन्होंने 2019 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में भी भाग लिया था.
पीएम मोदी और मिर्ज़ियोयेव 2023 में दुबई में COP28 के दौरान और 2024 में कज़ान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मिले थे. दोनों नेता आखिरी बार 2025 में चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान मिले थे. बातचीत में आपसी हित के कई क्षेत्रों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते खोजने की उम्मीद है, जिनमें व्यापार और निवेश, महत्वपूर्ण खनिज, स्वास्थ्य सेवा, बिज़नेस-टू-बिज़नेस जुड़ाव, शिक्षा, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान शामिल हैं.
गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी की उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान यात्रा के बारे में एक खास मीडिया ब्रीफिंग में सेक्रेटरी जॉर्ज ने कहा, "इस यात्रा से भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करने का मौका मिलेगा. साथ ही, दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने में एकेडमिक और लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान की अहम भूमिका पर भी जोर दिया जाएगा." ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री मोदी इंडोलॉजिस्ट (भारतीय संस्कृति के विद्वानों) और स्कॉलर्स से भी बातचीत करेंगे. सेक्रेटरी जॉर्ज ने कहा, "प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच करीबी, कई तरह की और बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी."
उज़्बेकिस्तान की राजकीय यात्रा के बाद, प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त को 26वें SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बिश्केक जाएंगे. इस साल SCO की 25वीं वर्षगांठ है और इस साल का थीम है 'SCO के 25 साल: टिकाऊ शांति, विकास और समृद्धि की ओर साथ-साथ'. मई में, SCO के सेक्रेटरी जनरल नुरलान येरमेकबायेव, जो कजाकिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, ने भारत और नालंदा यूनिवर्सिटी का दौरा किया था. बिश्केक में होने वाले SCO लीडरशिप समिट के कार्यक्रमों में 31 अगस्त को वेलकम डिनर और अगले दिन समिट की मुख्य बैठक (प्लेनरी) शामिल है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी अपना संबोधन देंगे. बिश्केक में समिट के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें भी आयोजित करने की योजना है.