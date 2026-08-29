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उज़्बेकिस्तान दौरे पर पीएम मोदी; रणनीतिक साझेदारी पर होगी बड़ी बातचीत

Narendra Modi Uzbekistan Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर उज़्बेकिस्तान जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति शौकत मिर्ज़ियोयेव के साथ व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और तकनीक समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे. इसके बाद वह किर्गिस्तान में होने वाले SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे. इस यात्रा से भारत और मध्य एशिया के रिश्तों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 29, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 09:52 AM IST
उज़्बेकिस्तान दौरे पर पीएम मोदी; रणनीतिक साझेदारी पर होगी बड़ी बातचीत

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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