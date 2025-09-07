फिलिस्तीन संगठन के समर्थन में लंदन में बवाल, 890 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार
फिलिस्तीन संगठन के समर्थन में लंदन में बवाल, 890 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार

London News: ब्रिटेन में प्रतिबंधित संगठन Palestine Action के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे 890 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया. पुलिस ने ज्यादातर को टेररिज्म एक्ट के तहत हिरासत में लिया. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 07, 2025, 08:00 PM IST

फिलिस्तीन संगठन के समर्थन में लंदन में बवाल, 890 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार

London News: ब्रिटेन की राजधानी लंदन में हजारों लोग फिलिस्तीन के समर्थन में और गाजा नरसंहार के विरोध में सड़कों पर उतर आए और इजरायल के खिलाफ हंगामा करने लगे. लोगों ने फिलिस्तीन एक्शन संगठन के समर्थन में नारे भी लगाए. इसके बाद लंदन का माहौल तनावपूर्ण हो गया. पुलिस ने करीब 890 लोगों को गिरफ्तार कर लिया.

दरअसल, फिलिस्तीन एक्शन संगठन की स्थापना साल 2020 में हुई थी. यह संगठन इजरायल की हथियार बनाने वाली कंपनी Elbit Systems UK और ब्रिटिश रक्षा ठिकानों को निशाना बनाकर प्रोटेस्ट करता रहा रहा है. इस संगठन पर इल्जाम लगा कि यह इजरायल, ब्रिटेन के जरिए गाजा पर हमलों का समर्थन करता है.  इसी साल जुलाई में इसके कार्यकर्ताओं ने एक Royal Air Force बेस में घुसकर टैंकर विमानों को लाल पेंट से खराब कर दिया और अन्य नुकसान भी पहुंचाया. इसके बाद सरकार ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया.

इसी को लेकर करीब 1,500 लोग ब्रिटिश संसद के बाहर इकट्ठा हुए और हाथों में तख्तियां लेकर शांतिपूर्वक बैठे. उन तख्तियों पर लिखा था- “I oppose genocide, I support Palestine Action. इस बीच, पुलिस ने प्रदर्शनकारी लोगों के बीच पहुंचकर तुरंत कार्रवाई की और 890 लोगों को गिरफ्तार किया और 857 लोगों के खिलाफ आतंकवाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया. इसके अलावा, 33 लोगों को अन्य आरोपों में गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 17 पर पुलिसकर्मियों पर हमला करने का आरोप है.

पुलिस अधिकारियों ने क्या कहा?
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रोटेस्ट के दौरान कुछ लोगों ने उन्हें मुक्का मारा, लात मारी, थूका और उन पर चीजें फेंकीं. हालांकि प्रदर्शनकारियों ने इन आरोपों को “झूठा और हंसने योग्य” बताया और कहा कि हिंसा की शुरुआत पुलिस ने की थी. वहीं,यह पहली बार नहीं है जब इस संगठन के समर्थक गिरफ्तार हुए हों. पिछले दो महीनों में 700 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 138 पर औपचारिक रूप से आतंकवाद कानून के तहत आरोप लगाए गए हैं.

UN ने की आलोचना
वहीं, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने ब्रिटिश सरकार की इस कार्रवाई की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि आतंकवाद कानून का इस्तेमाल इस तरह करना गलत है और यह असल में नागरिकों की स्वतंत्रता को खत्म करता है. उनके अनुसार आतंकवाद की परिभाषा सिर्फ उन कृत्यों तक सीमित होनी चाहिए जिनसे लोगों की जान या गंभीर चोट का खतरा हो.

