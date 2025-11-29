वॉशिंगटन डीसी में रहमानुल्लाह ने की गोलीबारी, ट्रंप ने अफगानियों को वीजा देने पर लगाई रोक

US halts Afghanistan Visa: अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में बीते दिनों एक अफगानी मूल के नागरिक ने गोलीबारी की. इस गोलीबारी में अमेरिकन नेशनल गार्ड की जवान सारा बेकस्ट्रॉम और एंड्र्यू वोल्फ गंभीर रूप से घायल हो गए थे. राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की कि 20 वर्षीय सारा बेकस्ट्रॉम सेक्रेटरी की मौत हो चुकी है. इस हमले के बाद राष्ट्पति ट्रंप ने कहा था कि वह अब अमेरिका में रहने वाले हर अफगानी लोगों की जांच करवाएंगे.

खबर है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका में अफगानिस्तान के सभी नागरिकों के लिए हर प्रकार के वीजा पर रोक लगा दी है. इस बात की जानकारी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट मार्को रुबियो ने दी है. मार्को रुबियो ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर स्टेट डिपार्टमेंट ने अफगान पासपोर्ट पर यात्रा करने वाले सभी लोगों के लिए वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है. वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड्स पर गोलीबारी करने वाला हमलावर रहमानुल्लाह लकनवाल साल 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका आया था.

रहमानुल्लाह लकनवाल अफगानिस्तान में रहते हुए अमेरिका के लिए काम कर चुका है. वह अफगानिस्तान में रहते हुए अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (CIA) सहित US की कई सरकारी संस्थाओं के साथ एक पार्टनर फोर्स के सदस्य के तौर पर काम किया है. अमेरिका आने से पहले रहमानुल्लाह पूरी तरह से बेदाग था.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीते बुधवार (26 नवंबर) को अफगानी नागरिक रहमानुल्लाह लकनवाल वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के नजदीक फर्रागुट स्क्वायर मेट्रो स्टेशन पर गोलीबारी की, जिसमें दो नेशनल गार्ड्स के जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए. घायल जवानों में से एक महिला जवान की मौत हो गई. वहीं, अमेरिकन नेशनल गार्ड्स ने हमलावर रहमानुल्लाह लकनवाल को मौके पर गिरफ्तार कर लिया. राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हमले को आतंकवादी हमला करार दिया था. साथ ही उन्होंने व्हाइट हाउस की सुरक्षा के लिए 500 अतिरिक्त नेशनल गार्ड्स की तैनाती करने के निर्देश दिए.