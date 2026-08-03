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अमेरिका को समझौते पर कायम रखना होगा, पेजेश्कियन का सख्त संदेश

Iran America Tension: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मध्य पूर्वी देशों और ईरान के अनुरोध पर ईरान पर संभावित हमला टाल दिया गया है. दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बातचीत जारी है. वहीं, ईरान ने समझौते पर अमल और क्षेत्रीय सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताते हुए सतर्क रहने का संदेश दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 03, 2026, 09:45 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 09:45 AM IST
अमेरिका को समझौते पर कायम रखना होगा, पेजेश्कियन का सख्त संदेश

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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