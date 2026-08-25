ईरान पहुंचे आसिम मुनीर, पेजेशकियन ने अमेरिका को दी रवैया बदलने की सलाह

Asim Munir Iran Visit: पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर सोमवार (24 अगस्त) को ईरान के दौरे पर पहुंचे और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ बैठक की. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्‍क‍ियन ने कहा है कि अमेरिका को ईरान के प्रति अपनी भाषा और नजरिया में बदलाव करना चाहिए. राष्ट्रपति ऑफिस की वेबसाइट पर जारी बयान के मुताबिक पेजेशकियन ने सोमवार को तेहरान में पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ बैठक के दौरान यह बात कही. उन्होंने कहा क‍ि अमेरिका का दबाव और धमकाने वाली नीतियों पर भरोसा करना केवल प्रक्रियाओं को और जटिल बनाएगा. पेजेश्‍क‍ियन ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका को ईरान के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए और ऐसा ईरान के वैध अधिकारों तथा अंतरराष्ट्रीय नियमों के आधार पर करना चाहिए.