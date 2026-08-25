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ईरान पहुंचे आसिम मुनीर, पेजेशकियन ने अमेरिका को दी रवैया बदलने की सलाह

Asim Munir Iran Visit: पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने ईरान का दौरा किया, जहां राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से मुलाकात हुई. पेजेशकियन ने अमेरिका से ईरान के प्रति अपना रवैया बदलने की अपील की. वहीं, ईरानी प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने अमेरिकी दबाव और प्रतिबंधों का विरोध करते हुए देश की संप्रभुता की रक्षा करने की बात कही. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 25, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:59 AM IST
ईरान पहुंचे आसिम मुनीर, पेजेशकियन ने अमेरिका को दी रवैया बदलने की सलाह

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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