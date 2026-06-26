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रेनबो झंडों के बीच होगा मैच, ईरान-मिस्र मुकाबले ने छेड़ी LGBTQ+ अधिकारों पर नई बहस

Pride Match Event During Iran Egypt Football Match: सिएटल में ईरान और मिस्र के बीच होने वाला मैच चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि यह शहर के प्राइड समारोह के दौरान खेला जा रहा है. जहां दोनों देशों में LGBTQ+ समुदाय को लेकर कड़े नियम हैं, वहीं सिएटल इसे विविधता, समावेश और आपसी सम्मान का संदेश देने का अवसर मान रहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 26, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 12:39 PM IST
रेनबो झंडों के बीच होगा मैच, ईरान-मिस्र मुकाबले ने छेड़ी LGBTQ+ अधिकारों पर नई बहस
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीरSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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