राज्य चुनें
Pride Match Event During Iran Egypt Football Match: अमेरिका के वाशिंगटन राज्य के सिएटल शहर में स्थित स्टेडियम में शुक्रवार (26 जून) को ईरान और मिस्र के बीच फुटबॉल मैच का एक अहम मुक़ाबला बन गया. इस दौरान स्टेडियम रेनबो झंडों से भरा होगा. ये उन दो देशों की टीमों के बीच मैच है, जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्शुअल और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए सबसे ज़्यादा दमनकारी माने जाते हैं. यह बस एक इत्तेफ़ाक था कि शहर का "प्राइड मैच" ईरान और मिस्र के बीच एक अहम मुक़ाबला बन गया — जहाँ ग्रुप G से आगे बढ़ने का फ़ैसला अभी होना बाकी है और इस फ़ैसले का दोनों देशों ने काफ़ी विरोध भी किया.
लेकिन सिएटल के अधिकारियों और सॉकर कम्युनिटी का कहना है कि यह अनोखा मैच शहर के समावेशी स्वभाव और वर्ल्ड कप में मिलने वाली आपसी समझ को दिखाने का एक मौका है. नेशनल विमेंस सॉकर लीग क्लब 'सिएटल रेन' की कप्तान जेस फिशलॉक ने कहा कि वर्ल्ड कप का असल मकसद यही है. उन्होंने गुरुवार (25 जून) को एसोसिएटेड प्रेस से कहा, "मुझे नहीं लगता कि कोई और खेल ऐसा है जिसका ग्लोबल इवेंट एकता, विविधता और इतनी सारी संस्कृतियों को एक साथ लाता हो, जैसा कि वर्ल्ड कप करता है." "मुझे लगता है कि हम प्राइड मैच में इसे साफ़ तौर पर देख पाएंगे."
LGBTQ+ के खिलाफ मिस्र में होता है दमन
ईरान में समलैंगिक संबंध गैर-कानूनी हैं, जहाँ समलैंगिक पुरुषों को कुकर्म (सोडोमी) के आरोप में मौत की सज़ा दी गई है, जबकि मिस्र ने गे और लेस्बियन लोगों पर मुक़दमे चलाए हैं और गे प्राइड के खुले प्रदर्शन, जिसमें रेनबो झंडे भी शामिल हैं, को दबाया है. इन देशों ने दिसंबर में FIFA से "प्राइड मैच" के बारे में शिकायत की थी और जश्न को रद्द करने की मांग की थी. सिएटल की वर्ल्ड कप आयोजन समिति की प्रवक्ता हाना टडेसे के अनुसार, FIFA रेनबो झंडे को मानवाधिकारों के समर्थन के तौर पर देखता है और फ़ैन्स को स्टेडियम के अंदर इसे लहराने की इजाज़त देगा.
प्राइड सेलिब्रेशन पर मिस्र के कोच ने क्या कहा?
गुरुवार (25 जून) को जब मिस्र के कोच होसाम हसन से प्राइड सेलिब्रेशन के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि टीम का ध्यान सॉकर पर है. उन्होंने अरबी में कहा, "हमारा ध्यान पिच पर फ़ुटबॉल पर है." "हम फ़ेयर प्ले और सभी के लिए नियमों का पालन करने का सम्मान करते हैं." ईरान के कोच अमीर घालेनोई ने भी गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी तरह की बात कही, जब उनसे पूछा गया कि ल्यूमेन फ़ील्ड में क्या होगा. घालेनोई ने फ़ारसी में एक रिपोर्टर के सवाल का जवाब देते हुए कहा, "हम सिर्फ़ फ़ुटबॉल के बारे में बात करेंगे, कि यह कितना खूबसूरत खेल है और यह कितना मज़ेदार होने वाला है."
LGBTQ+ समुदाय के लिए सबसे सुरक्षित शहर अमेरिका का सिएटल है!
शुक्रवार (26 जून) को होने वाला मैच सिएटल में LGBTQ+ समुदाय के सालाना जश्न के समय ही हो रहा है और कुछ इलाकों में 'प्राइड वॉच पार्टी' की योजना भी बनाई गई है. वीकेंड पर शहर में मशहूर 'प्राइड परेड' भी होगी. LGBTQ+ चैंबर ऑफ़ कॉमर्स, 'ग्रेटर सिएटल बिज़नेस एसोसिएशन' की प्रेसिडेंट और CEO इलोना लोहरे ने सिएटल को देश के सबसे समावेशी शहरों में से एक बताया. लोहरे ने एक इंटरव्यू में कहा, "मुझे लगता है कि इससे हमें यह दिखाने का मौका मिलता है कि एक शहर के तौर पर हम क्या हैं, लोग के तौर पर हम क्या हैं और विविधता हमें कैसे मज़बूत बनाती है."