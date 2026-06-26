प्राइड सेलिब्रेशन पर मिस्र के कोच ने क्या कहा?

गुरुवार (25 जून) को जब मिस्र के कोच होसाम हसन से प्राइड सेलिब्रेशन के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि टीम का ध्यान सॉकर पर है. उन्होंने अरबी में कहा, "हमारा ध्यान पिच पर फ़ुटबॉल पर है." "हम फ़ेयर प्ले और सभी के लिए नियमों का पालन करने का सम्मान करते हैं." ईरान के कोच अमीर घालेनोई ने भी गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी तरह की बात कही, जब उनसे पूछा गया कि ल्यूमेन फ़ील्ड में क्या होगा. घालेनोई ने फ़ारसी में एक रिपोर्टर के सवाल का जवाब देते हुए कहा, "हम सिर्फ़ फ़ुटबॉल के बारे में बात करेंगे, कि यह कितना खूबसूरत खेल है और यह कितना मज़ेदार होने वाला है."