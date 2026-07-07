स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में टैंकर पर हमले के बाद लगी आग; UKMTO के दावे से बढ़ा तनाव

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Strait Hormuz Attack: ईरान में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेने की शव यात्रा चल रही है. इसी कड़ी में ब्रिटिश आर्मी ने बताया कि मंगलवार (7 जुलाई) की तड़के सुबह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ओमान के तट के पास जा रहे एक टैंकर पर मिसाइल या रॉकेट जैसा हथियार से हमला हुआ, जिससे टैंकर में आग लग गई. ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) कई बार साफ कर चुका है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान के जरिए तय रूट से ही जहाजों को गुजरना होगा, वरना संबंधित जहाज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में टैंकर पर हुए इस हमले को लेकर यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स सेंटर (UKMTO) ने बताया कि टैंकर को होर्मुज में ओमान के लिमाह के पास निशाना बनाया गया था. UKMTO ने कहा कि जब जहाज़ होर्मुज से दक्षिण की ओर ओमान की खाड़ी की तरफ़ जा रहा था, तो एक प्रोजेक्टाइल उसके बाईं ओर (पोर्ट साइड) आकर लगा. उन्होंने कहा कि इस हमले से पर्यावरण पर कोई असर नहीं पड़ा और अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं.
होर्मुज में ईरान के बताए हुए रास्ते ही सुरक्षित हैं!
ईरान पर ओमान के तट के पास के रास्ते का इस्तेमाल करने वाले दूसरे जहाजों पर भी हमले करने का शक है, जबकि तेहरान ने जहाजों को चेतावनी दी थी कि इस जलमार्ग में सिर्फ़ उनका रास्ता ही सुरक्षित है. अमेरिका ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है, जिसका मकसद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से फिर से खोलना, तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना और 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करना है. इससे पहले होर्मुज में जहाज पर हमले के जवाब में अमेरिका ने जवाबी हमले किए, जिसके बाद ईरान ने खाड़ी के अरब देशों पर हमले किए थे, जिससे तनाव बढ़ने का खतरा पैदा हो था.
ईरान में हो रही डोनाल्ड ट्रंप की मौत की मांग
बीते 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर हमले शुरू किए. युद्ध की शुरुआती हमले में ही साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई, उनकी बेटी, दामाद, नातिन की मौत हो गई. उसी हमले में खामेने के बेटे मोजतबा खामेनेई भी गंभीर रूप से घायल हुए और उनकी पत्नी की मौत हो गई. अली खामेनेई की शव यात्रा और नमाज-ए-जनाजा में शामिल लोग बदले की मांग कर रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौत की मांग कर रहे हैं.