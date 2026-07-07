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स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में टैंकर पर हमले के बाद लगी आग; UKMTO के दावे से बढ़ा तनाव

Strait Hormuz Attack: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ओमान के तट के पास एक तेल टैंकर पर हमले के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है. टैंकर में आग लग गई, हालांकि पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हुआ. इस घटना ने समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं, जबकि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव पहले से ही बना हुआ है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 07, 2026, 09:29 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:31 AM IST
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में टैंकर पर हमले के बाद लगी आग; UKMTO के दावे से बढ़ा तनाव
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीरSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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