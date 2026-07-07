स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में टैंकर पर हमले के बाद लगी आग; UKMTO के दावे से बढ़ा तनाव

होर्मुज में ईरान के बताए हुए रास्ते ही सुरक्षित हैं!

ईरान पर ओमान के तट के पास के रास्ते का इस्तेमाल करने वाले दूसरे जहाजों पर भी हमले करने का शक है, जबकि तेहरान ने जहाजों को चेतावनी दी थी कि इस जलमार्ग में सिर्फ़ उनका रास्ता ही सुरक्षित है. अमेरिका ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है, जिसका मकसद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से फिर से खोलना, तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना और 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करना है. इससे पहले होर्मुज में जहाज पर हमले के जवाब में अमेरिका ने जवाबी हमले किए, जिसके बाद ईरान ने खाड़ी के अरब देशों पर हमले किए थे, जिससे तनाव बढ़ने का खतरा पैदा हो था.