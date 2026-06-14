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ईरान पहुंचा कतरी डेलिगेशन; शांति समझौते की कोशिशें जारी

Qatar Delegation Arrived Iran: ईरान और अमेरिका के बीच संभावित समझौते को लेकर कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए हैं. कतर दोनों देशों के बीच बातचीत में अहम भूमिका निभा रहा है. वहीं, ईरान में इस प्रस्तावित डील के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं. हालांकि समझौते को लेकर अभी कोई अंतिम आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 14, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 03:22 PM IST
ईरान पहुंचा कतरी डेलिगेशन; शांति समझौते की कोशिशें जारी
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

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