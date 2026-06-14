दूसरी ओर ईरान में इस डील के खिलाप प्रदर्शन हो रहे हैं. ईरान के मशहद शहर में विदेश मंत्रालय के कार्यालय के बाहर दर्जनों लोगों ने प्रदर्शन किया और अमेरिका के साथ संभावित शांति समझौते को लेकर विदेश मंत्री अब्बास अरागची के खिलाफ नारे लगाए. यह घरेलू आक्रोश सीधे तौर पर सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित एक कार्यक्रम के बाद हुआ, जिसमें अरागची ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को हटाने के प्रावधान शामिल हैं, जिसे वाशिंगटन ने होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान की नाकेबंदी के बाद लागू किया था.