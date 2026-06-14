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Qatar Delegation Arrived Iran: ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने के लिए सहमति बन गई है, दोनों देश संभावित तौर पर रविवार (14 जून) को डील पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. ईरान और अमेरिका के बीच राजनयिक प्रयासों में हालिया घटनाक्रमों का जायजा लेने के लिए रविवार (14 जून) को कतर का एक प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुंचा.
ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम ने बताया कि कतरी प्रतिनिधिमंडल राजनयिक प्रक्रिया से जुड़े ताजा घटनाक्रमों की समीक्षा करने के लिए ईरानी राजधानी में है और उसने ईरान के अधिकारियों के साथ बातचीत की है. कतरी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी के एक सलाहकार कर रहे हैं. इस यात्रा का उद्देश्य युद्ध को समाप्त करने के इरादे से समझौता ज्ञापन (MoU) के संबंध में तेहरान और वाशिंगटन के बीच संदेशों के आदान-प्रदान को जारी रखना है.
दूसरी ओर ईरान में इस डील के खिलाप प्रदर्शन हो रहे हैं. ईरान के मशहद शहर में विदेश मंत्रालय के कार्यालय के बाहर दर्जनों लोगों ने प्रदर्शन किया और अमेरिका के साथ संभावित शांति समझौते को लेकर विदेश मंत्री अब्बास अरागची के खिलाफ नारे लगाए. यह घरेलू आक्रोश सीधे तौर पर सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित एक कार्यक्रम के बाद हुआ, जिसमें अरागची ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को हटाने के प्रावधान शामिल हैं, जिसे वाशिंगटन ने होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान की नाकेबंदी के बाद लागू किया था.
जबकि ट्रंप और पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से समझौते को रविवार तक अंतिम रूप दिया जा सकता है, तेहरान में अधिकारी आधिकारिक समय-सीमा के बारे में बहुत सतर्क रहे. ट्रम्प ने जोर देकर कहा कि रविवार को एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, और इस्लामाबाद ने कहा कि एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया जा रहा है.
इसके उलट, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने तुरंत किसी नतीजे पर पहुंचने की बात को साफ तौर पर खारिज करते हुए कहा, "यह कल नहीं होगा," हालांकि उन्होंने माना कि आने वाले दिनों में समझौता औपचारिक रूप से हो सकता है.