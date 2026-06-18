गुरुवार (18 जून) को कनाडा के खिलाफ होने वाले मैच से पहले, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी द्वारा किराए पर लिए गए जेट से लगभग 1,000 कतरी प्रशंसक वैंकूवर पहुंचे हैं. ये प्रशंसक फेयरमोंट और JW मैरियट पार्क जैसे शानदार होटलों में ठहरे हुए हैं। वे शहर के बीचों-बीच पारंपरिक दरबुका ड्रम बजाकर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. कप्तान अब्दुलअज़ीज़ हातेम ने कहा, "सबसे पहले मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इतनी दूर का सफर तय किया और यहां आए." उन्होंने आगे कहा, "हम अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छी तरह समझते हैं. हम ऐसा कुछ भी करेंगे जिससे वे स्टेडियम से खुश होकर लौटें और उन्हें हम पर गर्व हो."