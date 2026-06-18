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सरकारी खर्च पर अमेरिका पहुंचे कतरी समर्थक, वर्ल्ड कप में बढ़ाएंगे अपनी टीम का हौसला

FIFA World Cup News: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कतर ने अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए करीब 1,000 प्रशंसकों को सरकारी खर्चे पर कनाडा भेजा है. ये फैंस टीम को समर्थन देने के लिए वैंकूवर पहुंचे हैं. कतर को उम्मीद है कि उनके उत्साह और समर्थन से खिलाड़ी मैदान पर बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 18, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:05 AM IST
सरकारी खर्च पर अमेरिका पहुंचे कतरी समर्थक, वर्ल्ड कप में बढ़ाएंगे अपनी टीम का हौसला
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

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