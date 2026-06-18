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FIFA World Cup News: फीफा वर्ल्ड कप 2026 अमेरिका, कनाडा मैक्सिको होस्ट कर रहे हैं. इस टूर्नामेंट में आगामी गुरुवार (18 जून) को कतर और कनाडा के बीच मुकाबला होने वाला है. कतर ने वर्ल्ड कप के लिए अपने सपोर्टर्स के एक बड़े ग्रुप को सरकारी खर्चे पर नॉर्थ अमेरिका की यात्रा पर भेजा है, ताकि वे लोग मैच के दौरान कतर फुटबॉल टीम को सपोर्ट करें. कतर ने सपोर्टर्स के एक बड़े ग्रुप का पूरा खर्च उठाकर एक चीयरिंग टीम तैयार की है.
गुरुवार (18 जून) को कनाडा के खिलाफ होने वाले मैच से पहले, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी द्वारा किराए पर लिए गए जेट से लगभग 1,000 कतरी प्रशंसक वैंकूवर पहुंचे हैं. ये प्रशंसक फेयरमोंट और JW मैरियट पार्क जैसे शानदार होटलों में ठहरे हुए हैं। वे शहर के बीचों-बीच पारंपरिक दरबुका ड्रम बजाकर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. कप्तान अब्दुलअज़ीज़ हातेम ने कहा, "सबसे पहले मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इतनी दूर का सफर तय किया और यहां आए." उन्होंने आगे कहा, "हम अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छी तरह समझते हैं. हम ऐसा कुछ भी करेंगे जिससे वे स्टेडियम से खुश होकर लौटें और उन्हें हम पर गर्व हो."
कतर के सोशल एंड स्पोर्ट कंट्रीब्यूशन फंड ने वर्ल्ड कप के लिए "कतरी फैंस डेलीगेशन प्रोग्राम" का खर्च उठाने के लिए देश के सॉकर फेडरेशन के साथ साझेदारी की. इस फंड में फ्लाइट, होटल, लोकल ट्रांसपोर्ट और दूसरी सुविधाएं शामिल हैं. फेडरेशन ने कहा कि इसका मकसद "स्टेडियम में ऐसा जोश भरा माहौल बनाना है जो खिलाड़ियों को ग्लोबल स्टेज पर बेहतरीन नतीजे हासिल करने के लिए प्रेरित करे." अमेरिका और कनाडा में रहने वाले कतरी छात्रों को भी मैच देखने के लिए बुलाया गया था. BC प्लेस में लाल रंग की जर्सी पहने कनाडाई प्रशंसकों की संख्या कतरी प्रशंसकों से कहीं ज़्यादा होगी.
नेचुरल गैस और तेल का बड़ा एक्सपोर्टर होने के नाते, कतर की आबादी लगभग 32 लाख है. इसने 2022 में वर्ल्ड कप की मेज़बानी की थी और टूर्नामेंट में पहली बार हिस्सा लिया था, लेकिन अपने सभी ग्रुप मैच हारने वाला पहला मेज़बान देश बन गया था. इस बार कतर का प्रदर्शन बेहतर रहा है. सांता क्लारा, कैलिफ़ोर्निया में स्विट्जरलैंड के खिलाफ मैच में बुआलेम खोउखी ने स्टॉपेज टाइम में हेडर से गोल करके कतर को चौंकाने वाला 1-1 से ड्रॉ दिलाया। कनाडा ने भी पिछले शुक्रवार टोरंटो में बोस्निया-हर्जेगोविना के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेलकर अपना पहला वर्ल्ड कप पॉइंट हासिल किया. काइल लारिन ने 78वें मिनट में बराबरी का गोल किया.