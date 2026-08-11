तनाव की तपिश में इज़राइल, जनता और सत्ता के बीच बढ़ी बेचैनी

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Israel Iran Conflict: इज़राइल के जिस अभेद डिफ़ेंस सिस्टम का ढोल पूरी दुनिया में पीटा जाता था, वो ईरान जंग में पूरी तरह फट चुका है. ईरान और उसके अलाईज़ ने सीधे मोसाद के हेडक्वार्टर और इज़राइल के बेहद सेंसेटिव न्यूक्लियर प्लांट के आसपास तक मिसाइलें और ड्रोन दाग़कर अपनी ताक़त दिखा दी है. इज़राइल के आम शहरी पिछले छह महीनों से ख़ौफ़ के साए में जीने को मजबूर हैं. अवाम के सब्र का बांध अब टूट रहा है और वो समझ चुकी है कि नेतन्याहू की इस ज़िद ने उनके अपने मुल्क को दाँव पर लगा दिया है, जिससे इज़राइल का माअशी और समाजी ताना बाना चरमरा गया है.
सिर्फ़ आम जनता ही नहीं, बल्कि इज़राइली फ़ौज यानी आईडीएफ़ के अंदर भी ज़बरदस्त बग़ावत और ख़ौफ़ का माहौल बन चुका है. आईडीएफ़ के जवान अपनी चौकियाँ और पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं. इससे पहले भी बूट्स ऑन द ग्राउंड मिशन की प्लानिंग के वक़्त आईडीएफ़ ने ज़मीनी मोर्चे पर जाकर लड़ने से साफ़ इनकार कर दिया था. लगातार चलती जंग. भारी नुक़सान और बिना किसी मंज़िल के लड़ते रहने से फ़ौज का हौसला पूरी तरह टूट चुका है. इज़राइली फ़ौज को समझ आ गया है कि ये जंग मुल्क की हिफ़ाज़त के लिए नहीं, बल्कि एक लीडर की कुर्सी बचाने के लिए लड़ी जा रही है. यही वजह है कि ग्राउंड ज़ीरो पर फ़ौजी कमान के ऑडर्स को मानने से इनकार कर रहे हैं.
ऐसी पेचीदा सूरत-ए-हाल में नेतन्याहू के पास अपनी साख़ बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा है....वो जानते हैं कि अगर आज सीज़फ़ायर हुआ तो सरकार उनके हाथ से निकल जाएगी और उन्हें बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा. इसीलिए नेतन्याहू सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनिया को जंग में उलझाकर, बारूद का धुआँ फैलाकर अपनी चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश में जुटे हैं. मोसाद के अफ़सर हटाए जा रहे हैं, फ़ौज भाग रही है,अमेरिका पीछे हट रहा है...लेकिन नेतन्याहू की चुनावी मजबूरी उन्हें पीछे हटने नहीं दे रही है.