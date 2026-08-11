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तनाव की तपिश में इज़राइल, जनता और सत्ता के बीच बढ़ी बेचैनी

Israel Iran Conflict: ईरान और इज़राइल के बीच बढ़ते तनाव और हमलों ने क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है. इज़राइल के भीतर सरकार और युद्ध नीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं. लगातार संघर्ष के कारण जनता और सेना पर दबाव बढ़ने की चर्चा है, जबकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के फैसलों को लेकर राजनीतिक विवाद भी गहरा रहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 11, 2026, 10:02 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 10:02 PM IST
तनाव की तपिश में इज़राइल, जनता और सत्ता के बीच बढ़ी बेचैनी
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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