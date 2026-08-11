तनाव की तपिश में इज़राइल, जनता और सत्ता के बीच बढ़ी बेचैनी

सिर्फ़ आम जनता ही नहीं, बल्कि इज़राइली फ़ौज यानी आईडीएफ़ के अंदर भी ज़बरदस्त बग़ावत और ख़ौफ़ का माहौल बन चुका है. आईडीएफ़ के जवान अपनी चौकियाँ और पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं. इससे पहले भी बूट्स ऑन द ग्राउंड मिशन की प्लानिंग के वक़्त आईडीएफ़ ने ज़मीनी मोर्चे पर जाकर लड़ने से साफ़ इनकार कर दिया था. लगातार चलती जंग. भारी नुक़सान और बिना किसी मंज़िल के लड़ते रहने से फ़ौज का हौसला पूरी तरह टूट चुका है. इज़राइली फ़ौज को समझ आ गया है कि ये जंग मुल्क की हिफ़ाज़त के लिए नहीं, बल्कि एक लीडर की कुर्सी बचाने के लिए लड़ी जा रही है. यही वजह है कि ग्राउंड ज़ीरो पर फ़ौजी कमान के ऑडर्स को मानने से इनकार कर रहे हैं.