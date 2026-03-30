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ईरान जंग से भड़के अमेरिकी, ट्रंप की तानाशाही नीति के खिलाफ 80 लाख लोग सड़कों पर उतरे!

No Kings protest USA: अमेरिका में "नो किंग्स" आंदोलन के तहत ट्रंप की नीतियों, खासकर ईरान से जुड़े फैसलों के खिलाफ भारी विरोध हुआ. सभी 50 राज्यों में लाखों लोग सड़कों पर उतरे. आयोजकों के मुताबिक, इस प्रदर्शन में करीब 80 लाख लोगों ने हिस्सा लिया और दावा किया कि यह अब तक सबसे बड़ा एक दिन का होने वाला प्रदर्शन है.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 30, 2026, 01:14 PM IST

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ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन करते अमेरिकी नागरिक (PC-@BernieSanders)
ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन करते अमेरिकी नागरिक (PC-@BernieSanders)

USA News: दुनिया में अपनी मजबूत लोकतंत्र ढिंढोरा पीटने वाला अमेरिका इन दिनों खुद अपने ही सियासी माहौल को लेकर सवालों के घेरे में है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कथित तानाशाही नीतियों और फैसलों के खिलाफ ऐसा जनसैलाब उमड़ा. इसके बाद दुनियाभर में ट्रंप को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई. अमेरिका में हालिया कुछ दिनों से सत्ता के केंद्रीकरण को लेकर अवाम में भारीन नाराजगी है. 
 
डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ अमेरिका के सभी 50 राज्यों में "नो किंग्स" नाम से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ. इन प्रदर्शनों में लाखों अमेरिकियों ने हिस्सा लिया और ट्रंप प्रशासन पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया. सबसे बड़ा प्रदर्शन मिनियापोलिस में हुआ, जहां आयोजक संस्था इंडिविजिबल के मुताबिक, ट्रंप के खिलाफ प्रदर्नस में 2 लाख से ज्यादा लोग जुटे. 

मिनियापोलिस में आयोजित रैली में मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्ज, सीनेटर बर्नी सैंडर्स, प्रतिनिधि इल्हान ओमर और मशहूर एक्ट्रेस जेन फोंडा ने भाषण दिया. इसके अलावा रॉक संगीत के दिग्गज ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने "Streets of Minneapolis" गाना पेश किया, जो मारे गए प्रदर्शनकारियों रेनी गुड और एलेक्स प्रेट्टी को समर्पित था.

यह भी पढे़ं: क्या खत्म होने वाली है ईरान-इजरायल जंग? ट्रंप के बयान से बढ़ी हलचल, जानें क्या कहा?

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आयोजकों का दावा है कि यह अमेरिका के इतिहास का "सबसे बड़ा एक दिन का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन" हो सकता है, जिसमें करीब 80 लाख लोगों ने हिस्सा लिया. देश के बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, हर जगह लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया.  प्रदर्शनकारियों ने अपने बयान में कहा, "अमेरिका में राजा नहीं होते. यह आंदोलन अब सिर्फ संख्या में नहीं, बल्कि साहस और क्षेत्रीय आधार पर भी तेजी से बढ़ रहा है. अब ज्यादा लोग खुद को इस आंदोलन का हिस्सा मानने लगे हैं."

प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना है कि सरकार बिना जनता और संसद की मंजूरी के जंग जैसे फैसले ले रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और लोगों की आजादी को सीमित करने की कोशिश कर रही है. प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप प्रशासन को साफ चेतावनी देते हुए कहा, "हम बदलाव का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि खुद बदलाव लाएंगे."

मिनियापोलिस के अलावा वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, बोस्टन, फिलाडेल्फिया, शिकागो और सैन डिएगो जैसे बड़े शहरों में भी भारी भीड़ देखी गई. इन जगहों की हवाई तस्वीरों में हजारों लोगों का जनसैलाब साफ नजर आया. सैन फ्रांसिस्को में तो हजारों प्रदर्शनकारियों ने समुद्र तट पर इकट्ठा होकर इंसानी आकृति में एक संदेश बनाया. इस संदेश में लिखा, "Trump must go now! No ICE, no wars, no lies, no kings."

यह आंदोलन सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा. कोलोराडो के अरवाडा, न्यू जर्सी के मैडिसन और फ्लोरिडा के सेंट ऑगस्टीन जैसे छोटे इलाकों में भी लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. इतना ही नहीं, यह विरोध अमेरिका से बाहर लंदन और मैड्रिड जैसे अंतरराष्ट्रीय शहरों तक भी पहुंच गया. हालांकि, इस बार के प्रदर्शन में शामिल लोगों की सटीक संख्या अभी सामने नहीं आई है. लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि इससे पहले अक्टूबर में हुए "नो किंग्स" प्रदर्शन में कम से कम 50 लाख लोग शामिल हुए थे, जो इसे अब तक का सबसे बड़ा एक दिन का सियासी विरोध बताया जा रहा है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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