'राजपूत' नहीं हो सकता सुशांत, अगर होता तो मुकाबला करता खुदकुशी नहीं: आरजेडी MLA

नई दिल्ली: मरहूम बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक अरुण यादव ने एक अजीब तबसिरा किया है. उन्‍होंने कहा कि वह सुशांत 'राजपूत' नहीं हो सकते क्‍योंकि महाराणा प्रताप के वंश से जुड़े लोग खुदकुशी नहीं कर सकते.

अरुण यादव ने कहा 'हम तो कहते हैं कि वह (सुशांत) 'राजपूत' ही नहीं था. महाराणा प्रताप की संतान (औलाद) गले में रस्‍सी बांधकर नहीं मर सकती. महाराणा प्रताप राजपूतों के पूर्वज हैं. वह हम यादवों के भी पुरखे हैं. हमें दुख है लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को खुदकुशी नहीं करनी चाहिए थी. वह अगर राजपूत था, तो मुकाबला करता. राजपूत कहीं खुदकुशी करता है.'

#WATCH: He was not a Rajput, as descendant of Maharana Pratap cannot die by suicide... We are sad, he should not have died by suicide. He was a Rajput, he should have fought back: Bihar RJD MLA Arun Yadav#SushantSinghRajput (16.09.2020) pic.twitter.com/nRkciaG4Cn

September 17, 2020