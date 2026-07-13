Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Zee Salaam आलमी ख़बरें
  • /तेहरान में उतरा रूस का डूम्सडे प्लेन, अमेरिका-ईरान जंग के बीच बढ़ी दुनिया की चिंता

तेहरान में उतरा रूस का 'डूम्सडे प्लेन', अमेरिका-ईरान जंग के बीच बढ़ी दुनिया की चिंता

Russian Doomsday Aircraft In Iran: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच रूस का विशेष Tu-214PU कमांड विमान तेहरान पहुंचा है. इसे रूस की ओर से ईरान के समर्थन के मजबूत संकेत के रूप में देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि दोनों देश सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग पर चर्चा कर रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय हालात और संवेदनशील हो गए हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 13, 2026, 11:46 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:46 PM IST
तेहरान में उतरा रूस का 'डूम्सडे प्लेन', अमेरिका-ईरान जंग के बीच बढ़ी दुनिया की चिंता
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ईरान को इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स भेजने के आरोप साबित, अमेरिकी अदालत का बड़ा फैसला
america news1 hr ago
2
muslim news3 hrs ago
3
Uttar Pradesh news3 hrs ago
4
Delhi Riot 20202:08 PM IST
5
muslim news1:50 PM IST