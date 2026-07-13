तेहरान में उतरा रूस का 'डूम्सडे प्लेन', अमेरिका-ईरान जंग के बीच बढ़ी दुनिया की चिंता

अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके थे, जिसका ताना-बाना उनके ही कुछ करीबियों और साथियों ने बुना था. एक तरफ वो दुनिया के सामने खुद को एक ऐसे लीडर के तौर पर दिखाना चाहते है जो जंग को खत्म करा सकता है, तो दूसरी तरफ उन पर अंदरूनी सियासत और अपने पुराने दोस्तों का भारी दबाव है. ये दबाव इतना बड़ा और तगड़ा है कि ट्रंप चाहकर भी समझौते की राह पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. जैसे ही उन्होंने अमन की तरफ कदम बढ़ाया, उनके अपने ही खेमे में हलचल मच गई और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे यह साफ हो गया कि अमेरिका में फैसले सिर्फ प्रेसिडेंट की मर्जी से नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे बैठे कुछ खास लोगों के इशारे पर होते हैं.