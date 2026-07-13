तेहरान में उतरा रूस का 'डूम्सडे प्लेन', अमेरिका-ईरान जंग के बीच बढ़ी दुनिया की चिंता

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Russian Doomsday Aircraft In Iran: अमेरिका और ईरान के बीच खूनी जंग जारी है. इस बीच रूस ने अपना बेहद खास और सेफ़ Tu-214PU एयरबोर्न कमांड पोस्ट प्लेन मॉस्को से उड़ाकर सीधे ईरान की राजधानी तेहरान में उतारा है. रूस के डूम्सडे प्लेन के नाम से मशहूर इस जहाज़ का इस्तेमाल ख़ासतौर पर न्यूक्लियर वॉर या किसी बहुत बड़े मुश्किल हालात में किया जाता है. हाई-टेक एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन और कमांड-एंड-कंट्रोल सिस्टम से लैस ये प्लेन इतना ताकतवर है कि जमीन पर सब कुछ तबाह होने की सूरत में भी रूसी प्रेसिडेंट या सुप्रीम कमांडर हवा से ही पूरी जंग और सरकार को चला सकते हैं.
इस प्लेन का तेहरान पहुंचना वाशिंगटन और इज़रायल के लिए एक सीधा और बेहद कड़ा स्ट्रैटिजिक सिग्नल है कि होर्मुज स्ट्रेट के इस क्राइसिस में रूस पूरी मजबूती के साथ ईरान के साथ खड़ा है. कहा जा रहा है कि इस प्लेन के जरिए दोनों मुल्कों के टॉप कमांडर खुफिया जानकारी और जंग की स्ट्रैटजी शेयर कर रहे हैं, जिसका मक़सद अमेरिकी एग्रेशन को रोकना और उसे किसी भी बड़े हमले से पहले सोचने पर मजबूर करना है. हालांकि इससे अमेरिका अपने मिलिट्री मिशन को पूरी तरह से नहीं बदलेगा, लेकिन एक सुपरपावर के तौर पर रूस की इस सीधी एंट्री ने इस सेंसेटिव सूरते हाल को इतना पेचीदा बना दिया है कि अगर यह तनाव थोड़ा भी और भड़का, तो हालात पूरी दुनिया के कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं.
अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके थे, जिसका ताना-बाना उनके ही कुछ करीबियों और साथियों ने बुना था. एक तरफ वो दुनिया के सामने खुद को एक ऐसे लीडर के तौर पर दिखाना चाहते है जो जंग को खत्म करा सकता है, तो दूसरी तरफ उन पर अंदरूनी सियासत और अपने पुराने दोस्तों का भारी दबाव है. ये दबाव इतना बड़ा और तगड़ा है कि ट्रंप चाहकर भी समझौते की राह पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. जैसे ही उन्होंने अमन की तरफ कदम बढ़ाया, उनके अपने ही खेमे में हलचल मच गई और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे यह साफ हो गया कि अमेरिका में फैसले सिर्फ प्रेसिडेंट की मर्जी से नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे बैठे कुछ खास लोगों के इशारे पर होते हैं.