/मिडिल ईस्ट में जंग की आग के बीच खाड़ी दौरे पर पहुंचे जयशंकर, ओमान में हुआ खास स्वागत

आने वाले दिनों में कुवैत और भारत के बीच स्ट्रैटेजिक साझेदारी और मजबूत होगी !

उन्होंने आगे कहा, "हमने ऊर्जा, व्यापार, निवेश, रक्षा, प्रौद्योगिकी, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने मदद का मुश्तरका तौर पर जायजा लिया. भरोसा है कि आने वाले समय में हमारी स्ट्रैटेजिक साझेदारी और मजबूत होगी." जयशंकर ने कुवैत के क्राउन प्रिंस सबाह अल-खालिद अल-सबा से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दीं. एक्स पर एक दीगर पोस्ट में जयशंकर ने कहा, "आज सुबह कुवैत के क्राउन प्रिंस महामहिम शेख सबाह अल-खालिद अल-सबा से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गर्मजोशी भरी शुभकामनाएं दीं. हमारे द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की उनकी प्रतिबद्धता की गहराई से सराहना करता हूँ. खाड़ी में घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा करने के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ."