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मिडिल ईस्ट में जंग की आग के बीच खाड़ी दौरे पर पहुंचे जयशंकर, ओमान में हुआ खास स्वागत

Jaishankar Gulf Tour: भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर अपनी खाड़ी यात्रा के तहत ओमान पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया. इससे पहले उन्होंने कुवैत में शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर ऊर्जा, व्यापार, निवेश, रक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की. इस दौरे का मकसद भारत के खाड़ी देशों के साथ रिश्तों को और मजबूत बनाना है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 10, 2026, 09:18 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 09:18 AM IST
मिडिल ईस्ट में जंग की आग के बीच खाड़ी दौरे पर पहुंचे जयशंकर, ओमान में हुआ खास स्वागत
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीरSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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