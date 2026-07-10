/मिडिल ईस्ट में जंग की आग के बीच खाड़ी दौरे पर पहुंचे जयशंकर, ओमान में हुआ खास स्वागत

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Jaishankar Gulf Tour: भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर अपनी खाड़ी यात्रा के तहत ओमान पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया. इससे पहले उन्होंने कुवैत में सीनियर लीडर्स से मुलाकात कर ऊर्जा, व्यापार, निवेश, रक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की. इस दौरे का मकसद भारत के खाड़ी देशों के साथ रिश्तों को और मजबूत बनाना है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ओमान के दौरे पर पहुंचे हैं. यहां ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल-मस्करी ने उनका स्वागत किया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "आज ओमान पहुंचकर खुशी हुई. ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल-मस्करी द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत की सराहना करता हूं." जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की आधिकारिक यात्रा पर हैं. इन देशों की यात्रा के दौरान, वह अपने समकक्षों और वहां के नेतृत्व से मुलाकात करेंगे. यह यात्रा इन चार देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने पर केंद्रित होगी और साथ ही क्षेत्रीय घटनाक्रमों और आपसी हित के मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान का मौका भी फराहम कराएगी.
ओमान से पहले कुवैत के दौरे पर थे जयशंकर, खाड़ी संघर्ष पर की बातचीत
ओमान पहुंचने से पहले, जयशंकर ने 9 जुलाई को कुवैत का दौरा किया, जहां उन्होंने खाड़ी संघर्ष के प्रभाव पर कुवैत के विदेश मंत्री शेख जर्राह जाबेर अल-अहमद अल-सबा के साथ बातचीत की और प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की. उन्होंने भरोसा जताया कि भारत-कुवैत स्ट्रैटेजिक साझेदारी मजबूत होती रहेगी. एक्स पर साझा की गई एक पोस्ट में जयशंकर ने कहा, "कुवैत के विदेश मंत्री शेख जर्राह जाबेर अल-अहमद अल-सबा से मिलकर खुशी हुई. क्षेत्र और उससे बाहर खाड़ी संघर्ष के प्रभाव पर चर्चा की. भारतीय बिरादरी की भलाई यकीनी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया."
आने वाले दिनों में कुवैत और भारत के बीच स्ट्रैटेजिक साझेदारी और मजबूत होगी !
उन्होंने आगे कहा, "हमने ऊर्जा, व्यापार, निवेश, रक्षा, प्रौद्योगिकी, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने मदद का मुश्तरका तौर पर जायजा लिया. भरोसा है कि आने वाले समय में हमारी स्ट्रैटेजिक साझेदारी और मजबूत होगी." जयशंकर ने कुवैत के क्राउन प्रिंस सबाह अल-खालिद अल-सबा से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दीं. एक्स पर एक दीगर पोस्ट में जयशंकर ने कहा, "आज सुबह कुवैत के क्राउन प्रिंस महामहिम शेख सबाह अल-खालिद अल-सबा से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गर्मजोशी भरी शुभकामनाएं दीं. हमारे द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की उनकी प्रतिबद्धता की गहराई से सराहना करता हूँ. खाड़ी में घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा करने के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ."