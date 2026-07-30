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सलमान रुश्दी पर हमले में हादी मातार दोषी करार, हो सकती है उम्र कैद की सजा

Salman Rushdie Attack Case: अमेरिका की एक संघीय जूरी ने लेखक सलमान रुश्दी पर 2022 में हुए चाकू हमले के मामले में हादी मातार को दोषी ठहराया है. मातार इसी मामले में पहले से 25 साल की सजा काट रहा है और अब उसे उम्रकैद भी हो सकती है. यह मामला रुश्दी की विवादित किताब द सैटेनिक वर्सेज से जुड़ा माना जाता है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 30, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:35 AM IST
सलमान रुश्दी पर हमले में हादी मातार दोषी करार, हो सकती है उम्र कैद की सजा

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