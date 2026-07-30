सलमान रुश्दी पर हमले में हादी मातार दोषी करार, हो सकती है उम्र कैद की सजा

12 अगस्त, 2022 को न्यूयॉर्क के मेविल में एक आर्ट्स और एजुकेशन सेंटर, चौटाउक्वा इंस्टीट्यूशन में, जब लेखक स्टेज पर भाषण देने से कुछ वक्त पहले ही रुश्दी पर हमला हुआ. मातार ने फतवे पर रिसर्च करने में एक साल से ज़्यादा समय बिताया, फिर उस आदेश को पूरा करने के लिए हमला किया. कोर्ट में दिखाए गए सबूतों के मुताबिक, मटर ने 2021 और 2022 में मैसेजिंग ऐप्स पर अपने संपर्कों के साथ फ़तवे के बारे में बात की थी. मैसेज से पता चला कि मटर इस बात से नाराज़ था कि रुश्दी ने इस्लाम पर हमला किया है और बच जाने के कारण दूसरों को भी मजहब का अपमान करने का हौसला मिला है. इलेक्ट्रॉनिक चैट से पता चला कि 2022 के वसंत तक, मटर ने लिखा था कि उसे पता चल गया है कि रुश्दी कहाँ रहते हैं और वह उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों पर नज़र रख रहा था.