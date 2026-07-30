सलमान रुश्दी पर हमले में हादी मातार दोषी करार, हो सकती है उम्र कैद की सजा

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Salman Rushdie Attack Case: अमेरिकी न्याय विभाग ने ऐलान किया है कि बदनाम-ए-जमाना लेखक सलमान रुश्दी पर साल 2022 में चाकू से किए गए हमले से जुड़े मामले में 28 साल के शख्स हादी मातार को दोषी ठहराया गया है. अमेरिकी न्याय विभाग के जरिए बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक एक संघीय जूरी ने फेयरव्यू, न्यू जर्सी के रहने वाले हादी मतर को हिज़्बुल्लाह को सहायता देने की कोशिश करने, राष्ट्रीय सीमाओं के पार आतंकवाद की घटना को अंजाम देने और आतंकवादियों को भौतिक सहायता देने का दोषी पाया. मातार पहले से ही चाकू से हमला करने के मामले में कत्ल की कोशिश के इल्जाम में न्यूयॉर्क राज्य की जेल में 25 साल की सज़ा काट रहा है. अब उन्हें 3 नवंबर को फेडरल सज़ा सुनाए जाने पर ज़्यादा से ज़्यादा उम्रकैद की सज़ा हो सकती है.
दरअसल, साल 1988 में सलमान रुश्दी ने "द सैटेनिक वर्सेज" नाम से एक उपन्यास लिखा, जिसमें इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद (स.) की गुश्ताखी की गई. इस उपन्यास को लेकर सलमान रुश्दी को लगातार धमकियां मिल रही थी. साल 1989 में ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर मरहूम अयातुल्ला रुहोल्लाह ने फतवा जारी किया, जिसमें कथित तौर पर मुसलमानों से रश्दी और संबंधित किताब के पब्लिकेशन में शामिल किसी भी दूसरे शख्स को मारने के लिए कहा गया. खोमैनी के फतवे की वजह से ईरान के एक फ़ाउंडेशन ने रुश्दी की हत्या के लिए 3 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का इनाम रखा था और कई दूसरी हिंसक घटनाएं हुईं, जिसमें 1991 में रुश्दी के जापानी ट्रांसलेटर हितोशी इगाराशी की हत्या भी शामिल है। ईरानी सरकार ने 1998 में फतवे से खुद को अलग कर लिया.
12 अगस्त, 2022 को न्यूयॉर्क के मेविल में एक आर्ट्स और एजुकेशन सेंटर, चौटाउक्वा इंस्टीट्यूशन में, जब लेखक स्टेज पर भाषण देने से कुछ वक्त पहले ही रुश्दी पर हमला हुआ. मातार ने फतवे पर रिसर्च करने में एक साल से ज़्यादा समय बिताया, फिर उस आदेश को पूरा करने के लिए हमला किया. कोर्ट में दिखाए गए सबूतों के मुताबिक, मटर ने 2021 और 2022 में मैसेजिंग ऐप्स पर अपने संपर्कों के साथ फ़तवे के बारे में बात की थी. मैसेज से पता चला कि मटर इस बात से नाराज़ था कि रुश्दी ने इस्लाम पर हमला किया है और बच जाने के कारण दूसरों को भी मजहब का अपमान करने का हौसला मिला है. इलेक्ट्रॉनिक चैट से पता चला कि 2022 के वसंत तक, मटर ने लिखा था कि उसे पता चल गया है कि रुश्दी कहाँ रहते हैं और वह उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों पर नज़र रख रहा था.
इस हमले में रुश्दी को 15 बार चाकू से गोदा गया, जिसमें रुश्दी बुरी तरह घायल हो गए थे और उनके सिर, गर्दन, धड़ और बाएं हाथ पर एक दर्जन से ज़्यादा बार चाकू मारा गया, जिसमें रुश्दी की दाहिनी आंख की रोशनी चली गई और उनके अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचा. इस हमले के दौरान रुश्दी के साथ एक दीगर शख्स को भी चाकू लगी और वह भी जख्मी हुआ था.
इस उपन्यास को यूनाइटेड किंगडम में तो बहुत तारीफ़ मिली, लेकिन मुस्लिम दुनिया में इसके ख़िलाफ़ भारी आक्रोश देखने को मिला और विरोध प्रदर्शन हुए. इस किताब को लेकर हुए दंगों में कम से कम 45 लोग मारे गए, एक जापानी अनुवादक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, और एक इतालवी अनुवादक व नॉर्वेजियन प्रकाशक पर हमले हुए.
रुश्दी का जन्म भारत में एक मुस्लिम कश्मीरी परिवार में पैदा हुए थे और बाद में उन्हें ब्रिटिश और U.S. नागरिकता मिली, ने 1990 के दशक का ज़्यादातर समय ब्रिटिश पुलिस की सुरक्षा में अकेलेपन में बिताया, लेकिन दो दशक से भी ज़्यादा समय पहले न्यूयॉर्क शहर जाकर ज़्यादा प्रोफ़ाइल अपना ली. फतवे के पहले दस साल छिपकर बिताए. न्यूयॉर्क के बफ़ेलो में एक मुकदमे के दौरान रुश्दी ने गवाही दी, "दो दशक या उससे ज़्यादा समय तक, मैंने बिना किसी परेशानी के सार्वजनिक जीवन जिया." फिर भी, फ़तवा कभी वापस नहीं लिया गया; बल्कि, खोमैनी के उत्तराधिकारी, दिवंगत अयातुल्ला अली खामेनेई ने 2017 में संकेत दिया कि यह अभी भी लागू है। ईरान के एक फ़ाउंडेशन ने रुश्दी की हत्या के लिए 3 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का इनाम रखा है.