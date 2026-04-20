लेबनान हमलों और ग़ज़ा नरसंहार पर घिरा इजरायल; स्पेन की मांग से बौखलाई नेतन्याहू सरकार!

Spain on Gaza Massacre: अमेरिकी हठधर्मिता के आगे मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग के आसार बढ़ने लगे हैं. इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है. इस जंग के पीछे इजरायल का बड़ा हाथ माना जाता है. इसकी वजह यह है कि नेतन्याहू सरकार के लगातार झूठे आरोपों के बाद अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर बीते 28 फरवरी को ईरान पर हमला कर दिया है. इससे पहले 2023 से इजरायल लगातार ग़ज़ा और लेबनान में बेगुनाहों की हत्या कर रहा है.

इजरायल की इस हिंसक नीति का पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है. आलम यह है कि उसको अब अपने कई करीबी मित्र देशों से भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कई यूरोपी देश भी शामिल हैं. इसी कड़ी में यूरोपीय देश स्पेन ने इजरायल के खिलाफ बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छिड़ गई है.

स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इतवार (19 अप्रैल) को कहा कि उनकी सरकार यूरोपीय संघ के सामने यह प्रस्ताव रखने जा रही है कि इजरायल के साथ किया गया द्विपक्षीय सहयोग समझौता खत्म किया जाए. यह प्रस्ताव मंगलवार (21 अप्रैल) को आधिकारिक रूप से रखा जाएगा. पेड्रो सांचेज का आरोप है कि इजरायल अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन नहीं कर रहा है, खासकर ग़ज़ा पट्टी में जारी जंग और पड़ोसी देश लेबनान पर हो रहे हमलों को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

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सांचेज ने अपने भाषण में कहा कि जो देश मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय नियमों का सम्मान नहीं करता, उसे यूरोपीय संघ का साझेदार बने रहने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि यह बात बिल्कुल साफ है और इसमें किसी तरह की संशय की कोई गुंजाइश नहीं है. हाल ही में स्पेन, आयरलैंड और स्लोवेनिया ने मिलकर यूरोपीय आयोग को एक पत्र भेजा, जिसमें यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक में इजरायल के साथ इस समझौते पर चर्चा की मांग की गई है.

स्पेन के इस फैसले से इजरायल की नेतन्याहू सरकार की बौखलाहट साफ नजर आ रही. युद्ध अपराधों के दोषी इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पेन पर पलटवार करते हुए उसे दिखावटी रवैया अपनाने और शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया. नेतन्याहू ने कहा कि स्पेन लगातार इजरायल के खिलाफ कूटनीतिक मोर्चा खोल रहा है और यह स्वीकार्य नहीं है.

यूरोपीय संघ और इजरायल के बीच साल 2000 में एक सहयोग समझौता हुआ था, जिसमें मानवाधिकारों के सम्मान की शर्त भी शामिल है. ग़ज़ा जंग के दौरान उठी चिंताओं के बाद स्पेन और आयरलैंड ने साल 2024 में इस समझौते की समीक्षा की मांग सबसे पहले उठाई थी. इसी साल स्पेन के जरिये फिलिस्तीन को आजाद देश के रूप में औपचारिक मान्यता देने के फैसले क इजरायल ने नाराजगी जताई थी. इसके बाद से स्पेन और इजरायल के ताल्लुकात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं.

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