सीजफायर नहीं अमेरिका की नई चाल है ये...पर्शियन गल्फ की ब्लॉकेट ईरान को झुकाने की नई नीति

Iran War Update: दुनिया की इकॉनमी जिस तेल के रास्ते और रफ्तार पर टिकी है उसी रास्ते को अमेरिका ने चोक कर रखा है. पर्शियन गल्फ़ एक ऐसे ग्लोबल वॉर का अखाड़ा बन चुका है, जहां मिसाइलों से ज्यादा ख़तरनाक अमेरिका की स्लो प्रेशर पॉलिसी साबित हो रही है. लोग इसे सीज़फायर समझ रहे हैं. लेकिन हकीकत में ये ईरान के तेल के कुओं को हमेशा के लिए पाट देने और उसकी इकॉनमी का दम घोटने की एक सोची-समझी साज़िश है. ट्रंप का इरादा साफ है, दुनिया के तेल बाजार पर कब्ज़ा करना, वेनेजुएला से लेकर कनाडा तक अपनी मोनोपॉली बनाना और मिडिल ईस्ट की ताकत को मिट्टी में मिला देना.

लेकिन इस खेल में चीन जैसा बड़ा खिलाड़ी अमेरिका के हर वार को नाकाम करने के लिए समंदर में उतर चुका है. आज हम इसी पर बात करेंगे और पर्शियन गल्फ की उन लहरों का सच दिखाएंगे जो न सिर्फ दो सुपरपावर्स के टकराव की गवाह बन सकती हैं बल्कि अमेरिका के डाउनफॉल की नई दास्तान भी लिख सकती है. इन सब पर तफ़सील से बात करेंगे. लेकिन पहले देखते हैं.

ये तबाही दुनिया के सबसे खतरनाक रास्ते 33 मील चौड़े Strait of Hormuz से आ रही है. दुनिया का 20 से 30 फीसदी तेल रोज़ाना इसी संकरे रास्ते से गुज़रता है. सऊदी अरब, UAE, क़तर, कुवैत, इराक़ का तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है. साथ ही ईरान का तेल भी इसी रास्ते से होकर गुजरता है. लेकिन अब एक नया खेल शुरू हुआ है. Donald Trump का Maximum Pressure campaign अब Ceasefire की चाल के साथ slow pressure बन गया है. दुनिया शायद इस ceasefire को अमेरिका की हार मान रही है, लेकिन ये अमेरिका की एक बेहद ख़तरनाक साज़िश है.