पॉवर गेम में मात खा गया सुपरपावर; फ़ारस की खाड़ी की लहरों में डूब रहा उसका गुरूर

अमेरिका और इरान में एक दिन सुलह भी हो जाएगी.होर्मुज़ भी खुल जाएगा. जंग ख़त्म भी हो जाएगी, लेकिन तारीख़ लिखने वाले लिखेंगे कि एक सुपरपावर था. उसको अपनी ताक़त पर बड़ा ग़ुरूर था. वो था अमेरिका, जो कभी डेमोक्रेसी के नाम पर इराक की गलियों को मलबे में तब्दील कर देता था. तो कभी सीरिया में अपनों को ही अपनों के खून का प्यासा बना देता था. लीबिया से लेकर वेनेजुएला तक इसने सरकारों को ताश के पत्तों की तरह बिखेरा, क्योंकि इसे लगता था कि दुनिया का हर कोना इसकी मुट्ठी में है, और कोई भी इसके हुक्म की ना फ़रमानी नहीं कर सकता. लेकिन जब ये सुपरपावर हुकूमतों को निगल जाने की अपनी हवस और ज़िद लेकर फारस की खाड़ी तक पहुंचा तो इसे अंदाज़ नहीं था कि इसका पाला उस ढाई हज़ार साल पुरानी तहजीब से पड़ा है जिसकी जड़ें ज़मीन में बहुत गहरी हैं.

ये जंग सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि गुरूर की हार है

फारस के उस पुराने और चट्टानी हौसले ने अमेरिका के हर वार को न सिर्फ झेला बल्कि उसे ये अहसास भी करा दिया कि दुनिया सिर्फ हथियारों और पाबंदियों के ज़ोर पर नहीं चलती. ईरान न तो झुका न ही मिटा और न ही उस सुपरपावर के सामने घुटने टेके जिसने पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का ख्वाब देखा था. अमेरिका ने अपनी पूरी मशीनरी झोंक दी और समंदर से लेकर आसमान तक घेराबंदी की लेकिन फारस की उस फौलादी दीवार में वो एक दरार तक नहीं कर सका. ये जंग सिर्फ एक जंग नहीं थी बल्कि ये उस गुरूर की हार थी जो मानता था कि उसकी मर्ज़ी के बिना दुनिया का सूरज भी नहीं निकल सकता था.

फारस का वक़ार आज भी उतना ही बुलंद है जितना सदियों पहले था

हैरानी की बात ये रही कि ईरान को हराने के चक्कर में अमेरिका ने अपना ही कुनबा और अपनी साख को दांव पर लगा दिया और धीरे-धीरे उसके अपने साथी ही उसका साथ छोड़ने लगे. वो सुपरपावर जो कभी पूरी दुनिया को लीड करता था आज अपने ही घर में अकेला खड़ा नज़र आ रहा है, क्योंकि उसकी जंगबाज़ी ने अपनों को ही उससे दूर कर दिया है. सऊदी अरब, क़तर, कुवैत और यूएई जैसे अरब मुल्क जो कभी वाशिंगटन के इशारे पर चलते थे, आज अपनी राहें अलग चुन रहे हैं और ये अमेरिका की सबसे बड़ी डिप्लोमैटिक शिकस्त है. होर्मुज़ की लहरें आज भी गवाही दे रही हैं कि बारूद के ढेर पर बैठे होने के बावजूद फारस का वक़ार आज भी उतना ही बुलंद है जितना सदियों पहले था.

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सुलह के समझौते तो कागज़ों पर हो जाएंगे और होर्मुज़ के रास्ते से तेल के जहाज़ भी गुज़रने लगेंगे लेकिन सवाल ये है के अमेरिका अपना सुपरपावर का ताज कैसे संभाल पाएगा. अरबों को अब अमेरिका पर भरोसा नहीं रहा. फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, स्पेन और नॉर्वे जैसे बड़े नेटों के देशों नें अमेरिका की इस जंग में शामिल होने से साफ़ इंकार कर दिया. इन देशों ने न तो ट्रंप की जंग में शामिल होने वाली अपील पर तवज्जो दी. न होर्मुज़ खुलवाने की पुकार पर जवाब दिया, और न हीं पर्शियन गल्फ़ में ब्लॉकेड की मुहिम में साथ खड़े हुए. इस जंग ने बरसों पुराने रिश्तों की कोई लाज नहीं रखी. एक-एक करके यूरोप के तक़रीबन ज़्यादातर मुल्क अमेरिका की इस जंग से दूर होते गए.

बौखलाए ट्रंप ने चीन पर अपनी धौंस जमाने की कोशिश की. इसकी शुरूआत हुई अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से आई एक खबर ख़बर से. अमेरिकी मीडिया हाउस सीएनएन की एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि चीन आने वाले कुछ ही हफ्तों में ईरान को बेहद एडवांस और ख़तरनाक एयर डिफेंस सिस्टम सौंपने वाला है जिससे मिडिल इस्ट का का पूरा पावर बैलेंस बिगड़ने वाला है. जैसे ही यह खबर ट्रंप के कानों तक उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई. बौखलाए ट्रंप ने तानाशाही अंदाज़ में वॉर्निंग दी कि अगर उसने ईरान की मदद की तो बीजिंग को ऐसी बड़ी मुशकिलों और पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा जिसका उसने गुमान भी नहीं किया होगा.

चीन ने अमेरिका के इन तमाम इल्ज़ामों को बेबुनियाद बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया. चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री के तरजुमान गुओ जियाकुन ने साफ कहा कि चीन पर लगाए जा रहे इल्ज़ाम पूरी तरह से गलत हैं और चीन हमेशा से हथियारों के एक्सपोर्ट को लेकर जिम्मेदार रहा है.बीजिंग का कहना है कि वह अपने घरेलू क़ानूनों और इंटरनैशनल उसूलों का पूरी तरह से पांबद है और अमेरिका बिना किसी सबूत के उस पर कीचड़ उछाल रहा है.

डोंग जून ने साफ लहजे में कह दिया है कि चीन के जहाज होर्मुज स्ट्रेट में लगातार आ और जा रहे हैं और ईरान के साथ उनके रिश्ते बेहद मजबूत हैं.चीन ने अमेरिका को वॉर्निंग दी है कि ईरान होर्मुज के रास्ते को कंट्रोल करता है और वह रास्ता चीन के लिए पूरी तरह खुला है. बीजिंग का यह बयान सीधे तौर पर अमेरिका की उस नाकेबंदी की धमकी को चुनौती थी जो ट्रंप ने ईरान को दी थी.ट्रंप ने कहा है कि अब होर्मुज़ से गुज़रने वाले हर जहाज़ की अमेरिका तलाशी लेगा.

अमेरिका के फ़ाइनेंस मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट ने वाशिंगटन में सहाफ़ियों से बात करते हुए यहां तक कह दिया कि चीनी टैंकरों को ईरानी तेल लेकर होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने नहीं दिया जाएगा.उन्होंने कहा कि अमेरिका, होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी तेल ले जा रहे चीनी टैंकरों को रोक देगा.

लेकिन अमेरिका की धमकियों और पर्शियन गल्फ़ में अमेरिकी ब्लाकेड के बावजूद एक चीनी टैंकर रिच स्टारी वहां से डंका बजाते हुए गुज़र गया..जब पूरी दुनिया की शिपिंग कंपनियां डर की वजह से रुकी हुई थीं तब चीनी जहाज़ ने अमेरिकी पाबंदियों की धज्जियां उड़ाते हुए रास्ता पार कर लिया.इसके बाद आधा दर्जन से ज़्यादा चीनी वेसल्स पर्शियन गल्फ़ से बे रोक टोक बैक टू बैक गुज़रते चले गए, और अब भी गुज़र रहे हैं.

चीन के इस कड़े जवाबी क़दम के बाद अमेरिका और ट्रंप के तेवर ढीले पड़ गए.अमेरिकी ब्लॉकेड चीन ने तोड़ दिया ये तो दुनिया ने ख़बरों में पढ़ा, लेकिन ट्रंप अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लोगों को कुछ और पढ़ाना चाहते हैं. ट्रंप ने होरमुज़ ब्लाकेड को खोलने का एलान किया, और किस अंदाज़ में किया ये भी पढ़िए. वो लिखते हैं कि चीन बहुत ख़श है कि मैं स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ हमेशा के लिए खोल रहा हूं. ऐसा मैं उनके लिए यानी चीन के लिए और सारी दुनिया के लिए कर रहा हूं. ऐसी सूरतेहाल दोबारा कभी नहीं आएगी. उन्होंने इस बात पर इत्तेफ़ाक़ ज़ाहिर किया कि वो ईरान को हथियार नहीं भेजेंगे. जब मैं कुछ हफ़्तों में वहां पहुंचूंगा, तो प्रेसिडेंट शी मुझे गले लगाकर बहुत प्यार से मिलेंगे. हम मिलकर बहुत समझदारी से और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं. क्या ये लड़ाई-झगड़े से कहीं बेहतर नहीं है, लेकिन याद रखना.अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लड़ने में भी बहुत माहिर हैं. किसी और से कहीं ज़्यादा बेहतर.

ट्रंप ने कुछ हफ़्तों में चीन जाने का एलान तो कर दिया, लेकिन रूस ने अपनी चाल से बाजी को और भी दिलचस्प बना दिया है. ट्रंप के बीजिंग पहुंचने से पहले ही रूस के फ़ॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव का चीन पहुंच जाना ये साफ इशारा है कि पुतिन और शी जिनपिंग ने अमेरिका को घेरने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है. ये एक तरह की प्री-एम्पटिव स्ट्राइक है यानी ट्रंप के वहां पैर रखने से पहले ही चीन और रूस ने अपनी खिचड़ी पका ली है. अब ट्रंप जब चीन पहुंचेगे तो उनके सामने एक चीन और रूस की एक दीवार होगी जो अमेरिका की हर शर्त का जवाब देने के लिए पहले से ही मुस्तैद बैठी है.

इस पूरी दौड़-भाग का सबसे बड़ा मुद्दा ट्रेड और टैरिफ का है. लावरोव और चीन की मुलाक़ात ने ये साफ कर दिया है कि अब दुनिया सिर्फ डॉलर के इशारे पर नहीं चलेगी क्योंकि ये दोनों मुल्क करेंसी के नए ऑलटरनेटिव पर तेज़ी से काम कर रहे हैं. रूस ने पिछले कुछ साल में अपनी इकॉनमी को डॉलर से काफी हद तक दूर कर लिया है और अब वो यही नुस्खा चीन के साथ मिलकर पूरी दुनिया में फैलाने की तैयारी में है. ट्रंप अगर ट्रेड वॉर की धमकी देंगे तो चीन के पास अब रूस जैसा एक ऐसा साथी है जो उसे एनर्जी और कच्चा माल बिना किसी अमेरिकी दखल के मुहैया करा सकता है.

स्ट्रैटेजिक प्रेशर की बात करें तो अमेरिका के लिए अब न खुदा ही मिला न विसाले सनम वाली हालत हो गई है.एक तरफ ट्रंप यूक्रेन जंग को खत्म करा कर रूस को अपने पाले में लाना चाहते थे ताकि चीन को अकेला किया जा सके लेकिन पुतिन ने लावरोव को भेजकर ये जता दिया कि उनकी दोस्ती बीजिंग के साथ अटूट है. अमेरिका अब न तो रूस को पूरी तरह अपना बना पा रहा है और न ही चीन को झुका पा रहा है.ये नए वर्ल्ड ऑर्डर की वो प्लानिंग है जहाँ मॉस्को और बीजिंग मिलकर ग्लोबल साउथ के देशों को अपने साथ जोड़ रहे हैं और अमेरिका को धीरे-धीरे अलग-थलग कर रहे हैं.

बिसात पर असली खेल तेल और गैस के पाइपलाइन्स का भी है जो रूस से सीधे चीन की तरफ मुड़ चुकी हैं.लावरोव की इस विज़िट में कुछ ऐसे सीक्रेट समझौतों पर भी बात हो रही है जिससे मिडिल ईस्ट से लेकर सेंट्रल एशिया तक अमेरिका का असर कम हो जाए.ट्रंप जब चीन पहुंचेंगे तो उनके पास मेज़ पर रखने के लिए पुराने टैरिफ वाले हथियार होंगे लेकिन चीन के पास अब रूस की दी हुई वो एनर्जी गारंटी होगी जो उसे किसी भी दबाव में झुकने नहीं देगी. ये एक तरह से ट्रंप की डिप्लोमेसी पर रूस का चेकमेट है जिसने वाशिंगटन की सारी प्लानिंग को उलट-पुलट कर रख दिया है.

करेंसी के मोर्चे पर भी चीन और रूस अब ब्रिक्स BRICS के जरिए एक ऐसा पेमेंट सिस्टम बना रहे हैं जो SWIFT सिस्टम को चुनौती दे सके. लावरोव के चीन दौरे का मक़सद इसी नए फाइनेंशियल सिस्टम की आखिरी कमियों को दूर करना है ताकि अगर ट्रंप और कड़े सैंक्शन लगाते हैं तो उसका इन देशों पर कोई असर न पड़े. अमेरिका अब इस कशमकश में फंसा है कि वो अपना ताज बचाए या अपने कारोबारी फायदे देखे क्योंकि चीन और रूस की ये जुगलबंदी अब किसी एक मुल्क नहीं बल्कि पूरे वेस्टर्न सिस्टम के लिए सरदर्द बन गई है.

ऐसे में ट्रंप का चीन दौरा अब सिर्फ एक फोटो सेशन बनकर रह सकता है क्योंकि असली फैसले तो लावरोव के साथ पहले ही हो चुके होंगे.... अमेरिका के लिए ये वक्त बहुत भारी है क्योंकि वो न तो इधर का रहा न उधर का और उसके पुराने दुश्मन अब और भी ताक़तवर होकर एक साथ खड़े हो गए हैं. ये पावर गेम अब एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ सुपरपावर को अपनी हिकमते अमली नए सिरे से लिखनी होगी वरना तारीख़ में ये दर्ज होगा कि जब तक ट्रंप ने मंज़िल की तरफ कदम बढ़ाया तब तक रूस और चीन ने रास्ते ही बदल दिए थे.

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