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सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई का PM मोदी को खास संदेश, भारत-ईरान रिश्तों को बताया अहम

India Iran Relations: ईद-उल-अज़हा के मौके पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए आभार जताया. उन्होंने भारत और ईरान के ऐतिहासिक रिश्तों को और मजबूत बनाने की उम्मीद व्यक्त की. इस संदेश को दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग और आपसी सम्मान का महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 29, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 04:38 PM IST
सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई का PM मोदी को खास संदेश, भारत-ईरान रिश्तों को बताया अहम
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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