/सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई का PM मोदी को खास संदेश, भारत-ईरान रिश्तों को बताया अहम

मुजतबा खामेनेई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सीधी बातचीत!

यह बातचीत ईरान के सुप्रीम लीडर के रूप में पदभार संभालने के बाद मुजतबा खामेनेई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच पहली सीधी बातचीत मानी जा रही है. खास बात यह है कि पद संभालने के बाद से नए नेता को सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है; ऐसी व्यापक खबरें हैं कि अमेरिकी सैन्य हमलों के दौरान उन्हें गंभीर चोटें आई थीं. यह उच्च-स्तरीय संपर्क तेहरान में नेतृत्व में हुए अहम बदलावों के बीच हुआ है. इससे पहले, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने प्रधानमंत्री मोदी को ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार और दफन समारोह के लिए आमंत्रित किया था.