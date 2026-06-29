/सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई का PM मोदी को खास संदेश, भारत-ईरान रिश्तों को बताया अहम

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India Iran Relations: ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई ने ईद-उल-अज़हा के मौके पर गर्मजोशी भरी बधाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गहरा आभार व्यक्त किया है. ईरानी सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम लीडर ने दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे दोस्ताना रिश्तों को और मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया और क्षेत्रीय सहयोग में नई दिल्ली की अहम भूमिका पर रोशनी डाली. तेहरान की ओर से आधिकारिक संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सद्भावना का गर्मजोशी से जवाब दिया गया, जो भारत और ईरान के बीच गहरे सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों को दर्शाता है.
PM मोदी को भेजे अपने आधिकारिक संदेश में, ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा, "महामहिम श्री नरेंद्र मोदी, भारत गणराज्य के माननीय प्रधानमंत्री, मुझे मुबारक ईद-उल-अज़हा के मौके पर आपकी बधाई का संदेश मिला है." संदेश में आगे कहा गया, "अपनी सच्ची सराहना व्यक्त करते हुए और बदले में बधाई देते हुए, मुझे विश्वास है कि हमारे दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक दोस्ती, जो आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित है, हमारी दोनों सरकारों के प्रयासों से और मजबूत और विस्तृत होती रहेगी। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर से भारत सरकार और भारत के महान लोगों की समृद्धि और निरंतर सफलता के लिए प्रार्थना करता हूं."
मुजतबा खामेनेई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सीधी बातचीत!
यह बातचीत ईरान के सुप्रीम लीडर के रूप में पदभार संभालने के बाद मुजतबा खामेनेई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच पहली सीधी बातचीत मानी जा रही है. खास बात यह है कि पद संभालने के बाद से नए नेता को सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है; ऐसी व्यापक खबरें हैं कि अमेरिकी सैन्य हमलों के दौरान उन्हें गंभीर चोटें आई थीं. यह उच्च-स्तरीय संपर्क तेहरान में नेतृत्व में हुए अहम बदलावों के बीच हुआ है. इससे पहले, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने प्रधानमंत्री मोदी को ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार और दफन समारोह के लिए आमंत्रित किया था.
इजरायल-US के हमले में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की हुई थी मौत
यह आधिकारिक निमंत्रण 86 वर्षीय नेता की मृत्यु के बाद एक महत्वपूर्ण राजनयिक कदम है; 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हवाई हमले में उनकी मौत हो गई थी. 36 सालों तक इस्लामिक गणराज्य का नेतृत्व करने वाले वरिष्ठ खामेनेई तेहरान के खिलाफ सैन्य हमलों के पहले दिन मारे गए थे.