डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार एक बयान देना शुरू किया कि हिजबुल्लाह के खिलाफ सीरिया लड़ाई करेगा. डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार (21 जून) को कहा कि उन्हें "निराशा है कि इज़राइल हिज़्बुल्लाह को खत्म नहीं कर पा रहा है." उन्होंने इस चरमपंथी समूह के खिलाफ लड़ाई का ज़िक्र करते हुए कहा, "मैं इसे सीरिया को सौंपने के करीब हूँ. वहीं, रविवार (21 जून) को प्रसारित एक मीडिया इंटरव्यू में सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने "हम लेबनान और सीरिया के बीच आर्थिक रास्ते तलाश रहे हैं, न कि सैन्य रास्ते." उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उनका देश लेबनान में सैन्य दखल देना चाहता है. इस सवाल के जवाब में कि क्या वह हिज़्बुल्लाह के साथ बातचीत की मेज़ पर बैठेंगे, शारा ने कहा, "अगर इससे लेबनान के हितों को फ़ायदा होता है और सीरिया के हितों की रक्षा होती है, तो क्यों नहीं?"