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Middle East Tensions: लेबनान में हिजबुल्लाह को खत्म करने के बहाने इजरायल लगातार हमले कर रहा है, जिसमें हजारों आम लोगों की मौत हो चुकी है, हालांकि हिजबुल्लाह खत्म नहीं हुआ. लेबनान में सिविलियन की मौत से दुनिया भर में इजरायल की निंदा हो रही है. इजरायली हमले की वजह से ईरान अमेरिका के साथ डील करने से इनकार कर रहा था. ईरान का साफ कहना है कि इस डील में लेबनान पर हमले रोकना भी शामिल है. वहीं, डोनाल्ड ट्रंप लेबनान की लड़ाई से इजरायल को बाहर निकालकर, इस लड़ाई में सीरिया को झोंकना चाहता है. अगर ट्रंप इस काम में कामयाब हो गए तो सीरिया और लेबनान स्थित हिजबुल्लाह के बीच जंग छिड़ सकती है, जिससे सीरिया और लेबनान को नुकसान पहुंचेगा और अमेरिका, इजरायल को फायदा होगा.
डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार एक बयान देना शुरू किया कि हिजबुल्लाह के खिलाफ सीरिया लड़ाई करेगा. डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार (21 जून) को कहा कि उन्हें "निराशा है कि इज़राइल हिज़्बुल्लाह को खत्म नहीं कर पा रहा है." उन्होंने इस चरमपंथी समूह के खिलाफ लड़ाई का ज़िक्र करते हुए कहा, "मैं इसे सीरिया को सौंपने के करीब हूँ. वहीं, रविवार (21 जून) को प्रसारित एक मीडिया इंटरव्यू में सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने "हम लेबनान और सीरिया के बीच आर्थिक रास्ते तलाश रहे हैं, न कि सैन्य रास्ते." उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उनका देश लेबनान में सैन्य दखल देना चाहता है. इस सवाल के जवाब में कि क्या वह हिज़्बुल्लाह के साथ बातचीत की मेज़ पर बैठेंगे, शारा ने कहा, "अगर इससे लेबनान के हितों को फ़ायदा होता है और सीरिया के हितों की रक्षा होती है, तो क्यों नहीं?"
हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल के बदले सीरिया करेगा युद्ध?
इस महीने की शुरुआत में, ट्रंप ने अमेरिकी ब्रॉडकास्टर NBC से यह भी कहा था कि "मैं हिजबुल्लाह पर ज़्यादा सटीक (सर्जिकल) हमला होते देखना चाहूँगा और हम इसमें उनकी मदद कर सकते हैं, या हम सीरिया का सुझाव दे सकते हैं." उन्होंने आगे कहा कि शरा "मदद करना पसंद करेंगे." ट्रंप ने इस हफ़्ते फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में यह भी कहा कि "अगर इज़रायल सिविलियन को मारे बिना (हिज़्बुल्लाह के खिलाफ) काम नहीं कर सकता, तो यह काम अहमद अल-शरा करेंगे.
लेबनान की सुरक्षा और स्थिरता, सीरिया की सुरक्षा और स्थिरता का ही हिस्सा हैं!
सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने कहा कि सीरिया के पास "लेबनान के भीतर सकारात्मक प्रभाव डालने के कई तरीके हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से लेबनान की सहमति पर भी निर्भर करता है." उन्होंने कहा, "सीरिया को लेबनान के घरेलू हालात की बहुत चिंता है क्योंकि लेबनान की सुरक्षा और स्थिरता, सीरिया की सुरक्षा और स्थिरता का ही हिस्सा हैं."