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ट्रंप के मंसूबों पर फिरा पानी, सीरिया ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग से किया इनकार

Middle East Tensions: इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष को लेकर मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता जा रहा है. ईरान लेबनान पर हमले रोकने की शर्त पर ही अमेरिका से समझौता चाहता है. वहीं, डोनाल्ड ट्रंप हिजबुल्लाह के खिलाफ सीरिया की भूमिका बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जबकि सीरिया ने सैन्य दखल से इनकार किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 22, 2026, 08:41 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:41 AM IST
ट्रंप के मंसूबों पर फिरा पानी, सीरिया ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग से किया इनकार
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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