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'हमारे नेता के खून का क्या हुआ?' अमेरिका से डील के खिलाफ ईरान में प्रदर्शन

Iran America Deal: अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते को लेकर नई बहस छिड़ गई है. राष्ट्रपति ट्रंप ने जल्द डील होने का दावा किया है, जबकि ईरान में इसके विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं. प्रदर्शनकारियों का मानना है कि यह समझौता देश के हितों के खिलाफ है और इससे ईरान की रणनीतिक ताकत कमजोर पड़ सकती है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 14, 2026, 09:45 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:45 AM IST
'हमारे नेता के खून का क्या हुआ?' अमेरिका से डील के खिलाफ ईरान में प्रदर्शन
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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