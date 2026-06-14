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Iran America Deal: बीते शनिवार (13 जून) को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि रविवार को ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए समझौता पर साइन हो जाएंगे. उन्होंने बताया कि डील पर साइन करने के लिए सहमति बन गई है. वहीं, इस डील के खिलाफ ईरान में जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. राजधानी तेहरान में विदेश मंत्री अब्बास अराघची और मोहम्मद बाकर कलीबाफ के खिलाफ नारेबाजी की गई. प्रदर्शनकारियों ने दिवंगत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या पर सवाल उठाए. प्रदर्शनकारियों ने "अराघची शर्म करो, देश छोड़ो" और "कलीबाफ, अराकची, हमारे नेता के खून का क्या हुआ" जैसे नारे लगाए गए.
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने शनिवार (12 जून) को कहा कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर हस्ताक्षर कब होंगे, यह अभी तय नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के सटीक समय का इंतजार करना होगा और फिलहाल इस बारे में कोई अंतिम घोषणा नहीं की जा सकती.
वहीं, बीते शनिवार (12 जून) की शाम मशहद में विदेश मंत्रालय की बिल्डिंग के सामने प्रदर्शनकारियों ने US के साथ संभावित डील का विरोध किया और इस डील पर अब्बास अराघची के बयानों का विरोध किया. प्रदर्शनकारियों का मानना है कि अमेरिका के साथ डील ईरान के हित में नहीं है और इससे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तेहरान का दबदबा कम हो जाएगा.
गौरतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि समझौते पर रविवार (14 जून) को डील पर हस्ताक्षर होने वाले हैं और जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह खोल दिया जाएगा. उन्होंने ईरान द्वारा संवर्धित किए गए यूरेनियम को लेकर कहा कि जब हालात पूरी तरह शांत हो जाएंगे, तब अमेरिका वहां जाकर तथाकथित “न्यूक्लियर डस्ट” को अपने नियंत्रण में लेगा.