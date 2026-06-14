Iran America Deal: बीते शनिवार (13 जून) को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि रविवार को ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए समझौता पर साइन हो जाएंगे. उन्होंने बताया कि डील पर साइन करने के लिए सहमति बन गई है. वहीं, इस डील के खिलाफ ईरान में जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. राजधानी तेहरान में विदेश मंत्री अब्बास अराघची और मोहम्मद बाकर कलीबाफ के खिलाफ नारेबाजी की गई. प्रदर्शनकारियों ने दिवंगत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या पर सवाल उठाए. प्रदर्शनकारियों ने "अराघची शर्म करो, देश छोड़ो" और "कलीबाफ, अराकची, हमारे नेता के खून का क्या हुआ" जैसे नारे लगाए गए.