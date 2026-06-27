/टेक्सास के स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी बाइबिल की कहानियां, शिक्षा नीति पर छिड़ी नई बहस

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Texas School Bible Reading Curriculum: अमेरिका के टेक्सास में स्कूलों में छात्रों को ईसाई धर्म की पवित्र ग्रंथ बाइबिल कुछ शिक्षाओं को पढ़ाया जाएगी. टेक्सास शिक्षा बोर्ड ने शुक्रवार (26 जून) को 50 लाख से ज़्यादा पब्लिक स्कूल के छात्रों के लिए ज़रूरी रीडिंग लिस्ट को मंज़ूरी दी, जिसमें बाइबिल की कहानियाँ भी शामिल हैं. इससे अमेरिकी क्लासरूम में ईसाई शिक्षाओं को लाने की कंज़र्वेटिव लोगों की कोशिशें और बढ़ गई हैं. राज्य की ओर से तय की गई इस रीडिंग लिस्ट में चार्ल्स डिकेंस की "ग्रेट एक्सपेक्टेशन्स" और न्यू टेस्टामेंट के कुछ हिस्से शामिल हैं. यह देश में अपनी तरह की पहली लिस्ट मानी जा रही है और 2030 से लागू होगी. रिपब्लिकन पार्टी के कंट्रोल वाले स्टेट बोर्ड ऑफ़ एजुकेशन ने हफ़्तों तक चली तीखी बहस के बाद 9-5 वोटों से इस लिस्ट को मंज़ूरी दी. इस बहस ने एक बार फिर टेक्सास को पब्लिक स्कूलों में धर्म की भूमिका को लेकर हो रहे विवाद के केंद्र में ला दिया है.
पिछले साल, टेक्सास हर क्लासरूम में 'टेन कमांडमेंट्स' (दस आज्ञाओं) को लगाने को ज़रूरी बनाने वाला सबसे बड़ा राज्य बन गया था. इस हफ़्ते बोर्ड सोशल स्टडीज़ के नए करिकुलम पर भी विचार कर रहा था, जो बाइबिल की कहानियों और अमेरिकी इतिहास के बीच संबंध बनाता है. बाइबिल की कहानियाँ पढ़ाने के विरोध के अलावा, इस आदेश की आलोचना उन शिक्षकों ने भी की जिन्हें अब यह तय करने की आज़ादी नहीं रही कि उनके छात्र क्या पढ़ेंगे, हालाँकि उन्हें स्कूल के साल के दौरान अतिरिक्त किताबें देने की इजाज़त अभी भी है. डलास इलाके में हाई स्कूल की इंग्लिश टीचर एलिस डेंट ने कहा, "मुझे डेविड और गोलियत के बारे में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं उन कहानियों में यकीन रखती हूँ."
क्लासरूम में बाइबिल की कहानियाँ पढ़ाना जरूरी?
"लेकिन अगर मैं अपने किसी छात्र को पढ़ा रही हूँ, जो मुस्लिम है या नास्तिक है, तो मैं भले ही दिन भर कहती रहूँ कि 'हम एक थीम पढ़ा रहे हैं, हम सिंबॉलिज़्म (प्रतीकवाद) पढ़ा रहे हैं,' लेकिन वे यही सुनेंगे कि 'यह बाइबिल की कहानी है. हम भगवान के बारे में बात कर रहे हैं.'" इन बदलावों का समर्थन करने वालों का तर्क है कि यहूदी-ईसाई परंपराएँ देश की नींव के लिए ज़रूरी थीं और उन्हें पब्लिक स्कूल के करिकुलम में शामिल किया जाना चाहिए. वोटिंग के कुछ ही देर बाद, रिपब्लिकन शिक्षा बोर्ड के सदस्य ब्रैंडन हॉल ने सोशल मीडिया पर बाइबिल की कहानियाँ पढ़ाने की मंज़ूरी को "ऐतिहासिक" बताया.
क्लासरूम में धर्म की पढ़ाई, कंज़र्वेटिव लोगों ने किया समर्थन
टेक्सास क्लासरूम में और ज़्यादा धर्म को लेकर आया है. टेक्सास, जहाँ देश के पब्लिक स्कूल के लगभग 10 में से 1 छात्र पढ़ते हैं, क्लासरूम में और ज़्यादा धर्म को शामिल करने की कंज़र्वेटिव लोगों की मुहिम में सबसे आगे रहा है. राज्य पब्लिक स्कूलों को छात्रों की काउंसलिंग के लिए चैपलिन (धार्मिक सलाहकार) रखने की भी इजाज़त देता है और उसने बाइबिल पर आधारित एक वैकल्पिक करिकुलम को भी मंज़ूरी दी है. लुबॉक की रहने वालीं रिटायर्ड ब्रुक मैज़ेल उन लोगों में शामिल थीं जो इस हफ़्ते ऑस्टिन में एजुकेशन बोर्ड की मीटिंग में बड़ी संख्या में जमा हुए थे. उन्होंने कहा कि उनके बच्चे और पोते-पोतियां "मज़बूत आस्था और पारिवारिक मूल्यों" के साथ बड़े हुए हैं और उन्होंने ज़रूरी किताबों की लिस्ट का समर्थन किया.