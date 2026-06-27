/टेक्सास के स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी बाइबिल की कहानियां, शिक्षा नीति पर छिड़ी नई बहस

Texas School Bible Reading Curriculum: अमेरिका के टेक्सास में स्कूलों में छात्रों को ईसाई धर्म की पवित्र ग्रंथ बाइबिल कुछ शिक्षाओं को पढ़ाया जाएगी. टेक्सास शिक्षा बोर्ड ने शुक्रवार (26 जून) को 50 लाख से ज़्यादा पब्लिक स्कूल के छात्रों के लिए ज़रूरी रीडिंग लिस्ट को मंज़ूरी दी, जिसमें बाइबिल की कहानियाँ भी शामिल हैं. इससे अमेरिकी क्लासरूम में ईसाई शिक्षाओं को लाने की कंज़र्वेटिव लोगों की कोशिशें और बढ़ गई हैं. राज्य की ओर से तय की गई इस रीडिंग लिस्ट में चार्ल्स डिकेंस की "ग्रेट एक्सपेक्टेशन्स" और न्यू टेस्टामेंट के कुछ हिस्से शामिल हैं. यह देश में अपनी तरह की पहली लिस्ट मानी जा रही है और 2030 से लागू होगी. रिपब्लिकन पार्टी के कंट्रोल वाले स्टेट बोर्ड ऑफ़ एजुकेशन ने हफ़्तों तक चली तीखी बहस के बाद 9-5 वोटों से इस लिस्ट को मंज़ूरी दी. इस बहस ने एक बार फिर टेक्सास को पब्लिक स्कूलों में धर्म की भूमिका को लेकर हो रहे विवाद के केंद्र में ला दिया है.