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टेक्सास के स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी बाइबिल की कहानियां, शिक्षा नीति पर छिड़ी नई बहस

Texas School Bible Reading Curriculum: टेक्सास शिक्षा बोर्ड ने पब्लिक स्कूलों की नई रीडिंग लिस्ट में बाइबिल की कहानियों और न्यू टेस्टामेंट के कुछ हिस्सों को शामिल करने की मंजूरी दी है. इस फैसले को लेकर अमेरिका में बहस तेज हो गई है. समर्थक इसे सांस्कृतिक विरासत से जोड़ रहे हैं, जबकि आलोचक धर्म और शिक्षा के मिश्रण पर सवाल उठा रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 27, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 04:27 PM IST
टेक्सास के स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी बाइबिल की कहानियां, शिक्षा नीति पर छिड़ी नई बहस
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीरSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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