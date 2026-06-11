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Bangkok Bomb Blast 2015: बैंकॉक की एक अदालत के फैसले ने 2015 में हुए धमाके के मामले अहम फैसला सुनाया है. इस घटना से न सिर्फ थाइलैंड बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को हिला दिया था. सालों पुराने इस मामले में अदालत ने गुरुवार (11 जून) को बड़ा फैसला सुनाते हुए चीन के उइगर मुस्लिम समुदाय से जुड़े दो लोगों को मौत की सजा सुनाई है.
इस मामले में थाईलैंड की एक अदालत ने चीन के उइगर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े दो लोगों को मौत की सजा सुनाई है. इन दोनों पर 2015 में बैंकॉक के मशहूर एरावन श्राइन पर हुए बम धमाके में शामिल होने का आरोप था. इसमें 20 लोगों की मौत हो गई थी और 120 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. यह जगह टूरिस्टों के बीच काफी फेमस माना जाता है, खासकर चीन से आने वाले यात्रियों के लिए.
अदालत ने जिन दो लोगों को सजा सुनाई है, उनके नाम यूसुफु मियराली और बिलाल मोहम्मद बताया जा रहा है. दोनों को 17 अगस्त 2015 को हुए धमाके के तुरंत बाद गिरफ्तार किया गया था. अदालत में उन पर हत्या, हत्या के प्रयास और अवैध तरीके से विस्फोटक पदार्थों को रखसे जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे. जांच एजेंसियों का दावा था कि वीडियो, फिंगरप्रिंट और अन्य सबूतों के आधार पर उनका लिंक इस धमाके से साबित होता है.
बैंकॉक साउथ क्रिमिनल कोर्ट में चार जजों की पीठ ने मामले की सुनवाई की. पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त और मजबूत सबूत मौजूद हैं, जबकि आरोपियों की ओर से अपने बचाव में कोई ठोस सुबूत पेश नहीं किया गया.
फैसले के बाद कोर्टरूम में ही यूसुफु मियराली ने थाई भाषा में टूटे-फूटे शब्दों में कहा कि वह इस फैसले को स्वीकार नहीं मानता और खुद को बेगुनाह मानता है. उसने कहा कि उसे थाईलैंड के लिए दुख है और उसे इंसाफ नहीं मिला है. यूसुफु मियराली ने वहां मौजूद लोगों से मदद की भी अपील की.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मियराली ने हिरासत के दौरान थाई भाषा सीखी थी. वह अंग्रेजी भी जानता है और सुनवाई के दौरान उसने अपने सह-आरोपी बिलाल के लिए उइगर भाषा में ट्रांसलेट भी किया, क्योंकि अदालत में सिर्फ अंग्रेजी ट्रांसलेटर मौजूद था. भाषा संबंधी मुश्किलों की वजह से कई बार मुकदमें देरी भी हुई.
दोनों दोषियों के वकील चुचर्ट कानपाई ने कहा है कि वे इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे, क्योंकि मामले में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर अदालत ने ध्यान नहीं दिया है. शुरुआती पूछताछ के दौरान दोनों ने कथित तौर पर अपराध स्वीकार किया था, लेकिन जब 2016 में औपचारिक मुकदमा शुरू हुआ तो उन्होंने खुद को बेगुनाह बताया.
ब्लास्ट केस की शुरुआत में सुनवाई फौजी अदालत में हुई थी, लेकिन 2019 में मामला बैंकॉक साउथ क्रिमिनल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया. आरोपियों ने दावा किया था कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल में प्रताड़ित किया गया और उनसे जबरन कबूलनामा लिया गया. हालांकि अदालत ने गुरुवार को कहा कि प्रताड़ना के कोई सबूत नहीं मिले हैं और जांच अधिकारियों के जरिये दबाव डालने के भी संकेत नहीं हैं.
मानवाधिकार संगठनों ने इस मामले में लंबी चली सुनवाई और पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. साल 2023 में फ्रांस स्थित इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने यूनाइटेड नेशन में याचिका दाखिल कर कई मानवाधिकार उल्लंघनों और कानूनी प्रक्रिया की खामियों का आरोप लगाया था.
जांच में कुल 17 संदिग्धों की पहचान की गई थी, लेकिन सिर्फ तीन को ही गिरफ्तार किया जा सका. साल 2024 में एक थाई महिला के खिलाफ सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था. पुलिस का दावा है कि बिलाल ने एक बैग में बम श्राइन के पास छोड़ा था और कुछ मिनट बाद मियराली ने उसमें विस्फोट कर दिया था. इसी आधार पर दोनों की भूमिका तय की गई.
थाई अधिकारियों के मुताबिक, यह हमला उस समय की कार्रवाई का बदला था, जब पुलिस ने मानव तस्करी गिरोहों पर कार्रवाई की थी. साल 2015 में म्यांमार और बांग्लादेश से आए रोहिंग्या और दूसरे प्रवासियों के जंगलों में कैंप मिलने के बाद मानव तस्करी पर बड़ी कार्रवाई शुरू हुई थी.
हालांकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह हमला उइगर अलगाववादियों के जरिये किया गया हो सकता है, जो चीन की नीतियों और 2015 में थाईलैंड के जरिये उइगर शरणार्थियों को जबरन पुशबैक से नाराज थे. बीते साल 2025 में थाईलैंड ने 40 उइगर शरणार्थियों को चीन वापस भेजा था, जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हुई थी.