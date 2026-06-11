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बैंकॉक धमाका केस में 2 उइगर मुस्लिम दोषी, मिली मौत की सजा, चीन से दुश्मनी कनेक्शन का दावा!

Uyghur Convicted in Bangkok Bomb Blast Case: थाईलैंड की अदालत ने 2015 में बैंकॉक के एरावन श्राइन बम धमाके के मामले में अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने इस मामले में दस साल बाद चीन से दुश्मनी का आरोप लगाते हुए दो उइगर मुस्लिमों को मौत की सजा सुनाई है. हालांकि, आरोपियों ने इस मामले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने का फैसला किया है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 11, 2026, 10:13 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:18 PM IST
बैंकॉक धमाका केस में 2 उइगर मुस्लिम दोषी, मिली मौत की सजा, चीन से दुश्मनी कनेक्शन का दावा!
Image Credit: बैंकाक ब्लास्ट केस में दो उइगरों दोषी, मिली मौत की सजा (PC-AP)

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