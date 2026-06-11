अदालत ने जिन दो लोगों को सजा सुनाई है, उनके नाम यूसुफु मियराली और बिलाल मोहम्मद बताया जा रहा है. दोनों को 17 अगस्त 2015 को हुए धमाके के तुरंत बाद गिरफ्तार किया गया था. अदालत में उन पर हत्या, हत्या के प्रयास और अवैध तरीके से विस्फोटक पदार्थों को रखसे जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे. जांच एजेंसियों का दावा था कि वीडियो, फिंगरप्रिंट और अन्य सबूतों के आधार पर उनका लिंक इस धमाके से साबित होता है.