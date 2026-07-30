/अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का कड़ा संदेश, US का साथ देने वाले देशों को चेतावनी

राज्य चुनें
US Iran Conflict: अमेरिका ने गुरुवार (30 जुलाई) की तड़के सुबह ईरान के दस से ज्यादा शहरों में भारी बमबारी की. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) के मुताबिक उनके निशाने पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के दर्जनों ठिकाने थे. इन हमलों के बाद से दोनों देशों के बीच टकराव और बढ़ गया है. इस हमले के बाद इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने गुरुवार (30 जुलाई) को उन देशों को कड़ी और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी, जो ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिकी हमलों और अपराधों में शामिल हैं. गुरुवार को जारी एक बयान में, IRGC के जनसंपर्क विभाग ने पश्चिम एशिया और उसके बाहर अमेरिका के सहयोगियों को चेतावनी दी कि वे ईरान की जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए अपना व्यवहार बदलें. ईरान ने 30 जुलाई को कुवैत स्थित एक चीनी कंपनी की इमारत को निशाना बनाया. कुवैत की सेना के मुताबिक इस हमले में एक कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है.
IRGC ने कहा कि ईरान के दृढ़ संकल्प और अडिग रहने की भावना ने दुश्मन के मोर्चे को ध्वस्त कर दिया है. इसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) के दक्षिण में एक असुरक्षित समुद्री रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे दो और तेल टैंकरों में विस्फोट की भी ऐलान किया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से एक जहाज में आग लगने के बाद दोनों जहाज वापस लौट गए. होर्मुज में अमेरिकी गतिविधियों के बारे में बात करते हुए, IRGC ने कहा कि यह जलमार्ग ईरान का हिस्सा है और पूरी तरह से उसके नियंत्रण में है.
साथ ही उसने हजारों किलोमीटर दूर से आए किसी बाहरी शख्स को इसमें दखल न देने का संकल्प लिया. IRGC ने उन देशों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी जो अमेरिका की मदद कर रहे हैं, अगर वे अपना व्यवहार नहीं बदलते हैं. उसने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक समुद्री गतिविधियों में अमेरिकी अधिकारियों की धमकियां और दखलंदाजी खत्म नहीं हो जाती. होर्मुज फारस की खाड़ी (Persian Gulf) को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है. यह दुनिया के सबसे जरूरी ऊर्जा गलियारों में से एक है, जिसके माध्यम से खाड़ी के प्रमुख उत्पादक देशों से बैनुल-अकवामी बाजारों तक तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) का निर्यात किया जाता है.
बीते बुधवार को IRGC ने दावा किया कि उसकी एयरोस्पेस फोर्स ने जॉर्डन में एक अमेरिकी एयर बेस और अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) मुख्यालय पर हमला किया है. यह बताते हुए कि यह कार्रवाई अमेरिकी सेना के जरिए ईरान के ख़िलाफ़ किए गए हमलों के जवाब में की गई थी, IRGC ने तब तक प्रतिरोध जारी रखने का संकल्प लिया जब तक ईरान को अमेरिकी सेनाओं से "धमकियों, अवैध और शत्रुतापूर्ण कदमों" का सामना करना पड़ता रहेगा.