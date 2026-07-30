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अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का कड़ा संदेश, US का साथ देने वाले देशों को चेतावनी

US Iran Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. अमेरिकी हमलों के बाद IRGC ने अमेरिका के सहयोगी मुल्कों को सख्त चेतावनी दी है और जवाबी कार्रवाई का संकेत दिया है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर बढ़ती तनातनी ने पश्चिम एशिया में नई चिंता पैदा कर दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 30, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 03:51 PM IST
अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का कड़ा संदेश, US का साथ देने वाले देशों को चेतावनी
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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