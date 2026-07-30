/अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का कड़ा संदेश, US का साथ देने वाले देशों को चेतावनी

US Iran Conflict: अमेरिका ने गुरुवार (30 जुलाई) की तड़के सुबह ईरान के दस से ज्यादा शहरों में भारी बमबारी की. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) के मुताबिक उनके निशाने पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के दर्जनों ठिकाने थे. इन हमलों के बाद से दोनों देशों के बीच टकराव और बढ़ गया है. इस हमले के बाद इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने गुरुवार (30 जुलाई) को उन देशों को कड़ी और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी, जो ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिकी हमलों और अपराधों में शामिल हैं. गुरुवार को जारी एक बयान में, IRGC के जनसंपर्क विभाग ने पश्चिम एशिया और उसके बाहर अमेरिका के सहयोगियों को चेतावनी दी कि वे ईरान की जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए अपना व्यवहार बदलें. ईरान ने 30 जुलाई को कुवैत स्थित एक चीनी कंपनी की इमारत को निशाना बनाया. कुवैत की सेना के मुताबिक इस हमले में एक कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है.