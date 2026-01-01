कुरान पर हाथ रख लेंगे शपथ, न्यूयॉर्क के मेयर जोहान ममदनी रचेंगे इतिहास

Advertisement
Zee SalaamZee Salaam आलमी ख़बरेंकुरान पर हाथ रख लेंगे शपथ, न्यूयॉर्क के मेयर जोहान ममदनी रचेंगे इतिहास

New York Mayor Zohran Mamdani Oath: अमेरिका के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी साल 2026 के पहले दिन इतिहास रचने जा रहे हैं. वह न्यूयॉर्क शहर के पहले मेयर के रूप में कुरान पर हाथ रखकर शपथ लेंगे. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 01, 2026, 08:53 AM IST

New York Mayor Zohran Mamdani Oath: भारतीय मूल के जोहरान ममदानी अमेरिका के न्यॉर्क शहर में आज गुरुवार (1 जिनवरी 2026) को इतिहास रचने जा रहे हैं. जोहरान ममदानी आज न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में शपथ लेंगे. इसमें खास बात यह है कि वह इस्लाम की सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान पर हाथ रखकर मेयर पद के लिए शपथ लेंगे. अमेरिका के इतिहास में पहली बार कोई मुस्लिम व्यक्ति न्यूयॉर्क शहर का मेयर बना और कुरान पर हाथ रखकर शपथ लेगा. इसको लेकर अमेरिका कई रूढ़िवादी नेता जोहरान ममदानी को निशाना बना रहे हैं. 

जोहरान ममदानी का शपथ ग्रहण समारोह न्यूयॉर्क के सिटी हॉल के एक बंद हुए सबवे स्टेशन में होगा. इस दौरान वह दो कुरान पर हाथ रखकर मेयर पद का शपथ लेंगे. उनके दादा की कुरान और एक जेब के आकार का संस्करण जो 18वीं सदी के अंत या 19वीं सदी की शुरुआत का है. जोहरान की पत्नी रमा दुवाजी ने जोहरान ममदानी को शपथ के लिए कुरान चुनने में मदद की थीं. 

जोहरान ममदानी शपथ के लिए कुरान की जो कॉपी ममदानी इस्तेमाल करेंगे, वह डिजाइन में साधारण है. इसकी बाइंडिंग गहरे लाल रंग की है, जिस पर एक साधारण फूलों वाला मेडलियन बना है और यह काले और लाल रंग की स्याही में लिखी गई है.

अपने पहचान और धर्म पर गर्व करते हैं जोहरान ममदानी
जोहरान ममदानी अपने चुनाव प्रचार के समय से ही अपनी भारतीय पहचान, धर्म, संस्कृति, भाषा को लेकर मुखर रहे. साथ ही उन्होंने लोगों के वेलफेयर के मुद्दे उठाए. चुनाव से कुछ दिन पहले एक भावुक भाषण में, ममदानी ने कहा था कि दुश्मनी ने उनके विश्वास के बारे में खुलकर सामने आने के उनके संकल्प को और मजबूत किया है. उन्होंने कहा था "मैं नहीं बदलूंगा, मैं कौन हूं, मैं कैसे खाता हूं, या जिस विश्वास पर मुझे गर्व है." "मैं अब खुद को अंधेरे में नहीं ढूंढूंगा. मैं खुद को रोशनी में पाऊंगा." 

रूढ़िवादी नेता जोहरान ममदानी को बना रहे निशाना
जोहरान ममदानी द्वारा शपथ लेने के लिए कुरान का इस्तेमाल करने पर कुछ रूढ़िवादी नेताओं ने आलोचना शुरू कर दिया है. एक अमेरिकी सीनेटर टॉमी ट्यूबरविल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दुश्मन दरवाजों के अंदर है. टॉमी ट्यूबरविल मुस्लिम विरोधी बयानों के लिए जाना जाता है. अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस काउंसिल ने पिछले बयानों के आधार पर ट्यूबरविल को मुस्लिम विरोधी चरमपंथी घोषित किया है

