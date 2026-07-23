/क्या इजरायल को मान्यता देगा सऊदी? परमाणु समझौते पर ट्रंप ने रखी अब्राहम अकॉर्ड की शर्त

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US Saudi Civil Nuclear Deal: अमेरिका और सऊदी के बीच परमाणु ऊर्जा को लेकर अहम समझौता हुआ. इसी कड़ी में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय सिविल न्यूक्लियर समझौते को इस शर्त से जोड़ दिया है. ट्रंप ने शर्त रखा है कि सऊदी औपचारिक रूप से 'अब्राहम समझौते' में शामिल हो. यानी सऊदी इजरायल के साथ अपने रिश्ते को नॉर्म करे, सऊदी इजरायल को एक मुल्क के रूप में मान्यता दे. गुरुवार (23 जुलाई) को 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में ट्रंप ने साफ किया कि प्रस्तावित सहयोग ढांचा केवल गैर-सैन्य परमाणु कार्यों तक ही सीमित रहेगा और इस समझौते के तहत घरेलू स्तर पर यूरेनियम संवर्धन (enrichment) की इजाजत नहीं होगी. ट्रंप ने लिखा, "सिविल न्यूक्लियर डील को मंज़ूरी दी जाएगी, लेकिन यह पूरी तरह से सऊदी अरब के बहुत सम्मानित और सफल 'अब्राहम समझौते' में शामिल होने पर निर्भर है."
उन्होंने आगे कहा, "अमेरिका सिविल (गैर-संवर्धित) परमाणु सुविधाओं के खिलाफ नहीं है." सदर ट्रंप का यह दखल अमेरिकी और सऊदी अधिकारियों के जरिए ऊर्जा के मैदान में एक अहम समझौते का ऐलान के चौबीस घंटे बाद आया है. अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट और सऊदी ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुलअज़ीज़ बिन सलमान द्वारा हस्ताक्षरित इस द्विपक्षीय समझौते को अमेरिकी कांग्रेस में विधायी समीक्षा के लिए भेजा गया है. इन दोनों मुद्दों को जोड़कर, ट्रंप ने सिविल ऊर्जा साझेदारी को मध्य-पूर्व की कूटनीति में लंबे समय से चले आ रहे विवाद के एक बिंदु से जोड़ दिया है.
रियाद ने बार-बार कहा है कि इज़राइल को औपचारिक राजनयिक मान्यता देना एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की दिशा में स्पष्ट और विश्वसनीय रोडमैप पर निर्भर करता है. 'अब्राहम समझौते' का दायरा बढ़ाने के लिए वॉशिंगटन की लगातार राजनयिक कोशिशों के बावजूद, सऊदी अधिकारियों ने फिलिस्तीनी राज्य के दर्जे पर अपना रुख नहीं बदला है. अमेरिका और सऊदी के बीच द्विपक्षीय सिविल न्यूक्लियर ढांचे पर बातचीत कई अमेरिकी प्रशासनों के दौरान चली है, हालांकि परमाणु प्रसार को रोकने (non-proliferation) की शर्तों को लेकर पिछली कोशिशें अटक गई थीं.
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के समय परखे गए पिछले प्रस्तावों के विपरीत, मौजूदा ड्राफ्ट सऊदी अरब को 'इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी' (IAEA) के 'एडिशनल प्रोटोकॉल' पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं करता है; इस प्रोटोकॉल के तहत निरीक्षकों को बिना घोषित साइटों तक कम समय की सूचना पर पहुँच मिलती है. व्हाइट हाउस का कहना है कि यह समझौता अमेरिकी परमाणु ऊर्जा अधिनियम का सख्ती से पालन करता है और इसमें परमाणु प्रसार को रोकने के कड़े नियंत्रण शामिल हैं. सऊदी अधिकारियों ने भी कहा है कि यह गठबंधन बैनुल-अकवामी सुरक्षा मानकों को बनाए रखते हुए राष्ट्रीय ऊर्जा विविधीकरण (energy diversification) में तेज़ी लाएगा.
"123 समझौते" के रूप में तैयार की गई इस द्विपक्षीय संधि का उद्देश्य अमेरिकी तकनीक का उपयोग करके पूरे राज्य में AP1000 परमाणु रिएक्टरों के निर्माण को सक्षम बनाना है. यह समझौता अब अमेरिकी कांग्रेस में 90-सत्र-दिनों की समीक्षा अवधि से गुज़र रहा है और विधायी कार्रवाई द्वारा रोके न जाने पर अपने आप लागू हो जाएगा। हालांकि, कई डेमोक्रेटिक सांसदों ने इस व्यवस्था की आलोचना की है. उनका कहना है कि रियाद को एडवांस्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने से पूरे क्षेत्र में परमाणु हथियारों के प्रसार और मिडिल ईस्ट में हथियारों की होड़ शुरू होने का खतरा है. "अब्राहम समझौते" (Abraham Accords) 2020 में शुरू किए गए अमेरिका की मध्यस्थता वाले राजनयिक समझौते हैं। इनके ज़रिए इज़राइल और कई अरब देशों, जैसे संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और सूडान के बीच औपचारिक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध स्थापित हुए.