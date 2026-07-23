/क्या इजरायल को मान्यता देगा सऊदी? परमाणु समझौते पर ट्रंप ने रखी अब्राहम अकॉर्ड की शर्त

US Saudi Civil Nuclear Deal: अमेरिका और सऊदी के बीच परमाणु ऊर्जा को लेकर अहम समझौता हुआ. इसी कड़ी में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय सिविल न्यूक्लियर समझौते को इस शर्त से जोड़ दिया है. ट्रंप ने शर्त रखा है कि सऊदी औपचारिक रूप से 'अब्राहम समझौते' में शामिल हो. यानी सऊदी इजरायल के साथ अपने रिश्ते को नॉर्म करे, सऊदी इजरायल को एक मुल्क के रूप में मान्यता दे. गुरुवार (23 जुलाई) को 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में ट्रंप ने साफ किया कि प्रस्तावित सहयोग ढांचा केवल गैर-सैन्य परमाणु कार्यों तक ही सीमित रहेगा और इस समझौते के तहत घरेलू स्तर पर यूरेनियम संवर्धन (enrichment) की इजाजत नहीं होगी. ट्रंप ने लिखा, "सिविल न्यूक्लियर डील को मंज़ूरी दी जाएगी, लेकिन यह पूरी तरह से सऊदी अरब के बहुत सम्मानित और सफल 'अब्राहम समझौते' में शामिल होने पर निर्भर है."