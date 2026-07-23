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क्या इजरायल को मान्यता देगा सऊदी? परमाणु समझौते पर ट्रंप ने रखी अब्राहम अकॉर्ड की शर्त

US Saudi Civil Nuclear Deal: अमेरिका और सऊदी अरब के बीच सिविल परमाणु ऊर्जा सहयोग को लेकर अहम समझौता हुआ है. सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसे सऊदी अरब के 'अब्राहम समझौते' में शामिल होने और इजरायल के साथ संबंध सामान्य करने की शर्त से जोड़ दिया है. इस कदम ने ऊर्जा सहयोग और मिडिल ईस्ट की कूटनीति को नई चर्चा में ला दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 23, 2026, 08:38 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 08:38 PM IST
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