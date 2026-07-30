/अमेरिका से निष्कासन की कगार पर अफगान महिला; ISIS समर्थन के आरोपों के बीच नज़ीरा हाजी ज़ादा पर US की बड़ी कार्रवाई

उसके बेटे, अब्दुल्ला हाजी ज़ादा को पिछले नवंबर में 15 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी और कोर्ट रिकॉर्ड से पता चलता है कि उसने जेल से रिहा होने के बाद अमेरिका से चले जाने पर पहले ही सहमति दे दी थी. उसका दामाद, नासिर अहमद तौहेदी, पहले अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करता था. उसने इस्लामिक स्टेट समूह को भौतिक सहायता प्रदान करने की साज़िश रचने और कोशिश करने का अपराध स्वीकार किया है, और अभियोजकों ने कहा है कि उसने AK-47 राइफ़लें मंगवाकर, अपने परिवार की संपत्ति बेचकर और अपनी पत्नी व बच्चे के लिए अफगानिस्तान घर लौटने के वास्ते वन-वे टिकट खरीदकर अपने हमले की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए थे.