/अमेरिका से निष्कासन की कगार पर अफगान महिला; ISIS समर्थन के आरोपों के बीच नज़ीरा हाजी ज़ादा पर US की बड़ी कार्रवाई

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Afghan Women Deportation From US: अमेरिका में इस्लामिक स्टेट से प्रेरित एक साज़िश का समर्थन करने की मुल्जिम एक अफगान महिला, ट्रम्प प्रशासन के जरिए एक ऐसे कम-ज्ञात कोर्ट का इस्तेमाल करके देश से निकाले जाने (डिपॉर्टेशन) का सामना करने वाली पहली शख्स है, जो 30 साल से निष्क्रिय पड़ा था. इस बात की जानकारी बुधवार को कोर्ट में दाखिल रिकॉर्ड के मुताबिक है. 'एलियन टेररिस्ट रिमूवल कोर्ट' गुरुवार (30 जुलाई) को वॉशिंगटन, D.C. में फोर्ट वर्थ, टेक्सास की नज़ीरा हाजी ज़ादा को देश से निकालने की सरकारी याचिका पर सुनवाई करने वाला है.
नज़ीरा को इस हफ़्ते की शुरुआत में गिरफ़्तार किया गया था। 15 जुलाई के FBI मेमो में कहा गया है कि उन्हें "जानकारी मिली" कि नज़ीरा इस्लामिक स्टेट की समर्थक है और उसने अपने बच्चों से आतंकवादी समूह के प्रति वफ़ादारी की शपथ दिलवाई थी. मेमो के मुताबिक नज़ीरा ने अमेरिका में ISIS-प्रेरित हमला करने की अपने रिश्तेदारों की साज़िश का "समर्थन" किया था. कोर्ट में दाखिल कागज़ात में नज़ीरा की पहचान दो अफगान मर्दों की माँ और सास के तौर पर की गई है, जिन्हें ओक्लाहोमा में 2024 के चुनाव वाले दिन की साज़िश में उनकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया था.
उसके बेटे, अब्दुल्ला हाजी ज़ादा को पिछले नवंबर में 15 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी और कोर्ट रिकॉर्ड से पता चलता है कि उसने जेल से रिहा होने के बाद अमेरिका से चले जाने पर पहले ही सहमति दे दी थी. उसका दामाद, नासिर अहमद तौहेदी, पहले अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करता था. उसने इस्लामिक स्टेट समूह को भौतिक सहायता प्रदान करने की साज़िश रचने और कोशिश करने का अपराध स्वीकार किया है, और अभियोजकों ने कहा है कि उसने AK-47 राइफ़लें मंगवाकर, अपने परिवार की संपत्ति बेचकर और अपनी पत्नी व बच्चे के लिए अफगानिस्तान घर लौटने के वास्ते वन-वे टिकट खरीदकर अपने हमले की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए थे.
'एलियन टेररिस्ट रिमूवल कोर्ट' 1996 में स्थापित किया गया था, लेकिन इस महीने तक इसमें कोई याचिका दायर नहीं की गई थी, जब न्याय विभाग ने नज़ीरा को हटाने के लिए आवेदन दायर किया. गुरुवार को होने वाली सुनवाई से पहले, बुधवार रात उस अर्ज़ी से जुड़े दस्तावेज़ सार्वजनिक किए गए. लंबे समय से निष्क्रिय रही इस अदालत के पास उन लोगों को देश से बाहर निकालने की कार्यवाही करने का खास अधिकार है, जिन्हें न्याय विभाग "विदेशी आतंकवादी" मानता है. इस अदालत में देश भर के अलग-अलग ज़िलों के पाँच फ़ेडरल जज होते हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं.
फिलहाल, सभी कार्यवाही वॉशिंगटन के फ़ेडरल कोर्टहाउस में हो रही है. कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने एक बयान में कहा, "कांग्रेस ने तीन दशक पहले 'एलियन टेररिस्ट रिमूवल कोर्ट' (विदेशी आतंकवादी निष्कासन अदालत) बनाई थी, ताकि उन विदेशी आतंकवादियों को अमेरिका से बाहर निकाला जा सके जिन्हें शुरू से ही यहाँ नहीं होना चाहिए था।" ब्लैंच ने आगे कहा, "इस मामले के इल्जाम बताते हैं कि ISIS का समर्थन करने वाले परिवार की महिला मुखिया, चुनाव के दिन अमेरिकी मतदाताओं पर बड़े पैमाने पर हमला करने की साज़िश में मदद कर रही थी. इस अदालत में विभाग की अर्ज़ी यह साफ़ करती है कि अमेरिका में आतंकवादियों के लिए कोई जगह नहीं है."