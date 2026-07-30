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अमेरिका से निष्कासन की कगार पर अफगान महिला; ISIS समर्थन के आरोपों के बीच नज़ीरा हाजी ज़ादा पर US की बड़ी कार्रवाई

Afghan Women Deportation From US: अमेरिका में एक अफगान महिला नज़ीरा हाजी ज़ादा पर ISIS से जुड़ी साज़िश का समर्थन करने का इल्जाम है. ट्रम्प प्रशासन उसे मुल्क से निकालने के लिए 30 साल से लगभग निष्क्रिय पड़े 'एलियन टेररिस्ट रिमूवल कोर्ट' का इस्तेमाल कर रहा है. यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और आव्रजन कानूनों के लिहाज़ से बेहद अहम माना जा रहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 30, 2026, 11:14 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:14 AM IST
अमेरिका से निष्कासन की कगार पर अफगान महिला; ISIS समर्थन के आरोपों के बीच नज़ीरा हाजी ज़ादा पर US की बड़ी कार्रवाई
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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