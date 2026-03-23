US- Iran War: ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम देकर खुद पीछे हटा USA; ईरान बोला, डरकर भागे ट्रम्प!

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को पूरी दुनिया को चौंकाते हुए अपने एक तरह से ईरान जंग से पीछे हटने के संकेत दे दिए हैं. ये तब हुआ है, जब ट्रम्प ने खुद कहा था कि अगले 48 घंटे ईरान के लिए बेहद मुश्किल साबित होने वाले हैं. लेकिन इस 48 घंटे की मियाद पूरी होने से पहले ही ट्रम्प ने अपने देश के डिपार्टमेंट ऑफ़ वॉर को ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ़ मिलिट्री हमलों को पांच दिनों के लिए रोकने का आदेश देकर सभी को चौंका दिया है.

ट्रम्प ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में दुश्मनी के पूरी तरह से समाधान के बारे में यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच वार्ता हुई है. सोशल मीडिया पर ट्रम्प ने अपने एक पोस्ट में ये भी लिखा है कि बातचीत की ये प्रक्रिया पूरे हफ़्ते जारी रहेगी. वहीँ, ईरानी मीडिया ने ट्रम्प के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि ट्रम्प के साथ ईरान की कोई वार्ता नहीं हुई है. ट्रम्प ईरान से डरकर भाग रहे हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति का ये ऐलान ऐसे वक़्त में हुआ है जब इज़राइल-US और ईरान के बीच जंग अपने चौथे हफ़्ते में पहुँच चुका है.

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इससे पहले अपने पिछली सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा था, "अगर ईरान 48 घंटों के अंदर स्ट्रेट को पूरी तरह से नहीं खोलता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ईरानी पावर प्लांट्स को टारगेट करेगा और उसे पूरी तरह नष्ट कर देगा."

इसके बाद, ईरान ने इतवार को यूनाइटेड स्टेट्स को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि ईरानी पावर प्लांट या इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई भी हमला, इलाके की एनर्जी फैसिलिटी पर जवाबी हमले को बढ़ावा देगा.हमारे देश में पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किए जाने के तुरंत बाद, पूरे इलाके में ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और तेल फैसिलिटी को सही टारगेट माना जाएगा और उन्हें ऐसे तरीके से खत्म कर दिया जाएगा जिसे बदला नहीं जा सके, और तेल की कीमत लंबे अरसे तक ऊंची रहेगी."

गौरतलब है कि 28 फरवरी को शुरू हुए ईरान- अमेरिका-इस्राएल जंग की वजह से पूरी दुनिया में एनर्जी सप्लाई चेन में रुकावट पैदा हो गया था. इस इलाके में झगड़े की वजह से, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को लगभग बंद कर दिया है.

हालांकि, ईरान की तरफ से अभी ट्रम्प के इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है. लेकिन ईरान मानता रहा है कि उसने जंग शुरू नहीं की है, बल्कि अमेरिका और इस्राइल ने उसपर जंग थोपा है.

ओमान के विदेश मंत्री बैड अलबुसैदी ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि इस युद्ध के लिए ईरान को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. उन्होंने लिखा, "ईरान के बारे में आपका जो भी नजरिया हो, यह युद्ध उनका बनाया हुआ नहीं है. इससे पहले से ही बड़े पैमाने पर आर्थिक समस्याएं पैदा हो रही हैं."



चीनी ने भी कहा था कि हम सब जानते हैं कि यह युद्ध किसने शुरू किया है. चीन ने युद्ध के लिए पूरी तरह से अमेरिका और इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है.