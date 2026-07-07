एर्दोगन के बुलावे पर तुर्की के लिए रवाना हुए ट्रंप, NATO समिट में होंगे शामिल

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Trump Departure For Join NATO Summit In Turkey: तुर्की में नाटो समिट में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बीते सोमवार (6 जुलाई) को US से तुर्की के लिए रवाना हुए. 7-8 जुलाई के बीच तुर्की में नाटो समिट चलेगा, जिसमें 32 सदस्य मुल्कों के प्रमुख शामिल होंगे. इसके साथ ही यूक्रेन, दक्षिण कोरिया, जापान और न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति समेत यूरोपीय यूनियन के सदर शामिल होंगे.
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप सोमवार (6 जुलाई) तुर्की में होने वाले NATO समिट में शामिल होने के लिए जॉइंट बेस एंड्रयूज से एयर फ़ोर्स वन में सवार होकर रवाना हुए. 7-8 जुलाई को होने वाली इस अहम बैठक से पहले गठबंधन के भीतर रक्षा खर्च, बोझ साझा करने और यूरोपीय सिक्योरिटी में अमेरिका की भूमिका को लेकर तनाव चल रहा है. व्हाइट हाउस की तर्जुमान एना केली ने बताया कि ट्रंप समिट के दौरान यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की और सीरिया के सदर अहमद अल-शारा के साथ भी बातचीत करेंगे. बयान में कहा गया, "सदर ट्रंप सोमवार शाम व्हाइट हाउस से रवाना होंगे. वह मंगलवार दोपहर अंकारा पहुंचेंगे, जहां तुर्की के सदर एर्दोगन उनका स्वागत करेंगे. सदर एर्दोगन के साथ द्विपक्षीय बैठक से पहले वह राजकीय स्वागत समारोह और ऑनर गार्ड रिव्यू में हिस्सा लेंगे."
सीरिया और यूक्रेन के द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे ट्रंप
बयान में आगे कहा गया, "उस शाम, सदर NATO नेताओं के सोशल डिनर में शामिल होंगे. बुधवार को सदर ट्रंप आधिकारिक स्वागत और फ़ैमिली फ़ोटो सेशन में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद NATO नेताओं का वर्किंग सेशन होगा. उस दोपहर, सदर ट्रंप यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की और सीरिया के सगर अल-शारा के साथ द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे. आखिर में अंकारा से रवाना होने से पहले राष्ट्रपति एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. वह बुधवार शाम व्हाइट हाउस वापस पहुंचेंगे." मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कई सालों से NATO के दीगर सहयोगी देश तुर्की को शक की नज़र से देखते रहे हैं, क्योंकि उसने रूसी एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा, सीरिया में पश्चिमी देशों के समर्थन वाली कुर्द सेनाओं पर हमला किया और गठबंधन में शामिल होने की स्वीडन की कोशिश में अड़चनें डालीं.
ट्रंप और एर्गोदान के बीच है दोस्ताना रिश्ता !
लेकिन अब, ट्रंप ने NATO को 'पेपर टाइगर' (कमज़ोर) कहकर और यह कहकर नज़रिया बदल दिया है कि वह इस साल के समिट में सिर्फ़ तुर्की गणराज्य के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के लिए शामिल हो रहे हैं. यह ट्रंप और उनके यूरोपीय 'सहयोगियों' के बीच खराब रिश्तों का ताज़ा संकेत है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एर्दोगन ने अपनी एके पार्टी की हालिया बैठक में कहा, "अंकारा की अंतरराष्ट्रीय पहचान पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ेगी, और हमारी राजधानी वैश्विक कूटनीति के केंद्र के तौर पर अपनी पहचान बनाएगी." हाल के हफ़्तों में ट्रंप ने एर्दोगन का समर्थन किया है और उन्हें "अपना दोस्त" और "ज़बरदस्त नेता" बताया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ़्ते व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "अगर यह कार्यक्रम तुर्की में राष्ट्रपति एर्दोगन द्वारा आयोजित नहीं किया जा रहा होता, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें शामिल होता." इस दौरान NATO के महासचिव मार्क रुटे उनके बगल में बैठे थे.