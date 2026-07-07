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एर्दोगन के बुलावे पर तुर्की के लिए रवाना हुए ट्रंप, NATO समिट में होंगे शामिल

Trump Departure For Join NATO Summit In Turkey: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप NATO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तुर्की पहुंचे हैं. इस बैठक में 32 सदस्य देशों के नेता वैश्विक सुरक्षा, रक्षा खर्च और क्षेत्रीय चुनौतियों पर चर्चा करेंगे. ट्रंप की एर्दोगन, ज़ेलेंस्की और अहमद अल-शारा से मुलाकात भी तय है, जिस पर दुनिया की नजरें टिकी हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 07, 2026, 10:27 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 10:27 AM IST
एर्दोगन के बुलावे पर तुर्की के लिए रवाना हुए ट्रंप, NATO समिट में होंगे शामिल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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