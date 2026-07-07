एर्दोगन के बुलावे पर तुर्की के लिए रवाना हुए ट्रंप, NATO समिट में होंगे शामिल

ट्रंप और एर्गोदान के बीच है दोस्ताना रिश्ता !

लेकिन अब, ट्रंप ने NATO को 'पेपर टाइगर' (कमज़ोर) कहकर और यह कहकर नज़रिया बदल दिया है कि वह इस साल के समिट में सिर्फ़ तुर्की गणराज्य के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के लिए शामिल हो रहे हैं. यह ट्रंप और उनके यूरोपीय 'सहयोगियों' के बीच खराब रिश्तों का ताज़ा संकेत है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एर्दोगन ने अपनी एके पार्टी की हालिया बैठक में कहा, "अंकारा की अंतरराष्ट्रीय पहचान पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ेगी, और हमारी राजधानी वैश्विक कूटनीति के केंद्र के तौर पर अपनी पहचान बनाएगी." हाल के हफ़्तों में ट्रंप ने एर्दोगन का समर्थन किया है और उन्हें "अपना दोस्त" और "ज़बरदस्त नेता" बताया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ़्ते व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "अगर यह कार्यक्रम तुर्की में राष्ट्रपति एर्दोगन द्वारा आयोजित नहीं किया जा रहा होता, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें शामिल होता." इस दौरान NATO के महासचिव मार्क रुटे उनके बगल में बैठे थे.