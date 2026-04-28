परमाणु प्रोग्राम पर चर्चा किए बिना होर्मुज़ खुलेगा... ईरान के प्रस्ताव पर ट्रंप की आपत्ति!

Trump Not Accept Iran Hormuz Proposal: ईरान ने पिछले दिनों शांति वार्ता के प्रस्ताव में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने का सुझाव दिया और परमाणु प्रोग्राम के मुद्दे को भविष्य की चर्चाओं के लिए टाल दिया था. बीते सोमवार (27 अप्रैल) को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के इस प्रस्ताव को न स्वीकार करने का संकेत दिया. सोमवार (27 अप्रैल) को राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोगियों के साथ एक उच्च-स्तरीय ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप ने ईरान के इस प्रस्ताव पर अपनी आपत्तियां व्यक्त कीं.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (27 अप्रैल) को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक की, ताकि मौजूदा हालात की समीक्षा की जा सके. अमेरिका के उच्च अधिकारियों ने ईरान के इस प्रस्ताव पर चिंता व्यक्त की. अमेरिका के उच्च अधिकारियों की चिंता यह है कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम और ईरान के पास मौजूद " परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम के भंडार" के मुद्दे सुलझाए बिना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल दिया गया तो ईरान पर अमेरिका द्वारा बनाए जा रहे दबाव का कूटनीतिक जड़ खत्म हो जाएगा. अमेरिका ने पर्शियन गल्फ को ब्लॉक कर रखा है, जिससे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से टैंकर बाहर नहीं निकल सकते या पर्शयन ग्लफ से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की ओर नहीं जा सकते. अमेरिका का मानना है कि इस ब्लॉकेड से ईरान पर दबाव बना हुआ है.

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस पर ज़्यादा संतुलित राय देते हुए कहा कि यह प्रस्ताव "हमारी उम्मीद से कहीं बेहतर था।" हालांकि, रूबियो ने इस्लामिक गणराज्य की आंतरिक स्थिरता और नेतृत्व को लेकर अपनी गहरी आशंकाएं भी ज़ाहिर कीं. चर्चा के दौरान, उन्होंने सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई के धार्मिक और राजनीतिक अधिकार पर सवाल उठाते हुए पूछा: "क्या उनके पास सर्वोच्च नेता के तौर पर काम करने के लिए ज़रूरी धार्मिक योग्यताएं हैं? क्या वे सचमुच खुद फैसले ले रहे हैं, या उनकी जगह कोई और फैसले ले रहा है.?"

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिका के साथ तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने पाकिस्तान, ओमान और रूस का दौरा किया. अराघची सोमवार (27 अप्रैल) को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के लिए मॉस्को रवाना हुए. अपनी इस यात्रा के दौरान, अराघची ने बातचीत में कोई प्रगति न होने के लिए अमेरिरका को ज़िम्मेदार ठहराते हुए "मिडिल ईस्ट में वार्ता की विफलता" का ठीकरा अमेरिका के सिर फोड़ा.