तुर्की जाएंगे एर्दोगन के दोस्त ट्रंप, NATO शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल

NATO Summit Turkey: आगामी 7 और 8 जुलाई को तुर्की में 32-सदस्यीय NATO का शिखर सम्मेलन होने वाला है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अक्सर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन की तारीफ़ की है, उन्हें 'बेहतरीन नेता' और एक अच्छा दोस्त बताया है जिनका वे एहतराम करते हैं. हाल ही में, ट्रंप ने कहा कि अगर तुर्की के राष्ट्रपति न होते तो वे अगले हफ़्ते तुर्की में होने वाले NATO शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होते. तुर्की में होने वाले NATO शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के नेता शामिल होंगे. इस साल तुर्की के जरिए आयोजित दो दिवसीय NATO शिखर सम्मेलन में 32-सदस्यीय NATO गठबंधन के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है.