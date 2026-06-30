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तुर्की जाएंगे एर्दोगन के दोस्त ट्रंप, NATO शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल

NATO Summit Turkey: तुर्की में 7 और 8 जुलाई को होने वाले NATO शिखर सम्मेलन पर दुनिया की नजरें टिकी हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन की तारीफ करते हुए उन्हें करीबी दोस्त बताया. सम्मेलन में NATO के 32 सदस्य देशों के नेताओं के शामिल होने और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 30, 2026, 11:46 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:46 PM IST
तुर्की जाएंगे एर्दोगन के दोस्त ट्रंप, NATO शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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