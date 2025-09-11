इस्लाम विरोधी चार्ली किर्क की हत्या से दुख में हैं, ट्रंप और नेतन्याहू
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2917207
Zee SalaamZee Salaam आलमी ख़बरें

इस्लाम विरोधी चार्ली किर्क की हत्या से दुख में हैं, ट्रंप और नेतन्याहू

Charlie Kirk Murder News: फिलिस्तीनियों के नरसंहार को मानने से इंकार करने वाले इजरायल और डोनाल्ड ट्रंप का कट्टर समर्थक चार्ली किर्क की गोली मार कर हित्या कर दी गई है. डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने किर्क की हत्या पर दुख व्यक्त की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 11, 2025, 07:40 AM IST

Trending Photos

इस्लाम विरोधी चार्ली किर्क की हत्या से दुख में हैं, ट्रंप और नेतन्याहू

Charlie Kirk Murder: इस्लाम विरोधी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कट्टर समर्थ चार्ली किर्क की गोली मार कर हत्या कर दी गई है. चार्ली किर्क अमेरिका के यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक सभा में मौजूद थे, दर्शकों के सवालों के जवाब देते वक्त एक व्यक्ति ने चार्ली किर्क की गोली मार कर हत्या कर दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि चार्ली किर्क को गर्दन में गोली लगती है और किर्क वहीं गिर जाते हैं. 

दरअसल, चार्ली किर्क एक दक्षिणपंथी विचारधारा वाले कट्टर व्यक्ति हैं, जिन्होंने टर्निंग पॉइंट यूएशए नाम की स्थापना की. वह अमेरिका के कॉलेजों में स्टूडेंट्स को दक्षिणपंथी विचारधारा की ओर आकर्षित करने का काम करते हैं. साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हर नीतियों का समर्थन करते हैं. ट्रंप और किर्क के बीच काफी नजदीकियां थीं. 

इजरायल का कट्टर समर्थक हैं किर्क 
चार्ली किर्क अपने बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट में इस्लाम के खिलाफ आए दिन कुछ न कुछ लिखते-बोलते रहते हैं. यही नहीं किर्क इजरायली नरसंहर को भी वैध बताते हैं. उनकी मौत के बाद सोशल मीडिया पर उनके पिछले पोस्ट सामने आ रहे हैं. किर्क का मानना था कि इजरायल गज़ावासियों को भूख से नहीं मार रहा है. साथ ही उनके कई विवादित बयान है, जैसे वह एक बयान में फिलिस्तीन के वजूद पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं. किर्क का मानना था कि फिलिस्तीन नाम का कोई देश नहीं है. 

किसी बिल्डिंग की बालकनी से किया गया था हमला
बीते बुधवार को अमेरिका के ओरेम शहर के यूटा वैली यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक सभा के दौरान गोली मार कर उनकी हत्या कर दी गई. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर ने किसी बिल्डिंग के बालकनी से हमला किया. अभी तक हमलावर को गिरफ्तार नहीं किया  जा सका है. अमेरिका की जांच एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं. इस हमले के 6 घंटे बाद एक संदिग्ध व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है.

नेतन्याहू और ट्रंप ने किर्क की हत्या पर हैं दुखी
चार्ली किर्क के बाद अमेरिका और इजरायल के कट्टरवादी और फसादी नेताओं ने दुख जाहिर किया. नरसंहार के आरोपी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पोस्ट पर किर्क की मौत पर दुख जाहिर किया और किर्क की तारीफ की. वहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस मौत पर दुख का इजहार किया और उनको याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा-पोस्ट किया. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Charlie Kirk Murdermuslim newsToday News

Trending news

Charlie Kirk Murder
इस्लाम विरोधी चार्ली किर्क की हत्या से दुख में हैं, ट्रंप और नेतन्याहू
Charlie Kirk Murder
इस्लाम विरोधी चार्ली किर्क की हत्या से दुख में हैं, ट्रंप और नेतन्याहू
India on Qatar Attack
कतर पर इजरायली हमले पर आ गया भारत का पक्ष, PM मोदी ने कतर के अमीर से की बात
MP Geeta Pages Controversy
MP: गीता के पन्नों से किसने की थी पूजन सामग्री की पैकिंग? जाकिर की दुकान पर खुली पोल
Harada News
MP: '2 दिन में इतने लाख', हरदा के मुसलमानों ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाए पैसे
Muslim Driver
Ratlam:मुसलमान आरोपी नहीं सीधे हो जाता है अपराधी; सरकारी चालक को जेल भेजने पर बवाल
Who is Abidur Chowdhury
iPhone AIR डिज़ाइन करने वाले अबिदुर चौधरी क्यों बन गए सोशल मीडिया सनसनी
Jalore News
बिहार के अफजल ने राजस्थान में किया नाबालिग लड़की से रेप, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
Jignesh Mevani on Gujarat Police Brutality
मुस्लिम बच्चे के साथ 9 दिनों तक पुलिस हिरासत में हैवानियत; हिमायत में उतरे INC MLA
Imran Masood on Umrah Pilgrims Delhi Incident
'मुसलमान हैं इसलिए नहीं हुई FIR', उमरा से लौटे 5 हाजियों के साथ बदसलूकी पर भड़के MP
;