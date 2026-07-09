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सांसद का दावा; ब्रिटेन में रेप की बढ़ती घटनाओं के लिए 'पाकिस्तानी कल्चर' जिम्मेदार!

UK Grooming Gangs: ब्रिटिश सांसद रूपर्ट लोव ने एक पॉडकास्ट में पाकिस्तान की सामाजिक और कानूनी व्यवस्था की कड़ी आलोचना की. उन्होंने UK में ग्रूमिंग गैंग और यौन शोषण के मामलों को पाकिस्तानी मूल के कुछ अपराधियों से जोड़ते हुए बहुसांस्कृतिक नीतियों और आव्रजन व्यवस्था पर सवाल उठाए. उनके बयान को लेकर नई बहस छिड़ गई है.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 09, 2026, 10:39 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:39 AM IST
सांसद का दावा; ब्रिटेन में रेप की बढ़ती घटनाओं के लिए 'पाकिस्तानी कल्चर' जिम्मेदार!
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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