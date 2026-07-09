सांसद का दावा; ब्रिटेन में रेप की बढ़ती घटनाओं के लिए 'पाकिस्तानी कल्चर' जिम्मेदार!

UK में मुजरिमों की सबसे बड़ी तादाद पाकिस्तान से जुड़ी है- सांसद रूपर्ट लोव

लोव ने ब्रिटिश समुदायों में सुरक्षा व्यवस्था के बिगड़ने को इन सामाजिक नियमों के आने से जोड़ा और सवाल किया, "आप इस कबीलाई, पिछड़ी सोच वाली संस्कृति और एक बहुत खुले, भरोसेमंद समाज के मेल को कैसे देखते हैं? यह संस्कृति ऐसे समाज में आकर बस जाती है और उन सभी चीज़ों को कमज़ोर कर देती है जिन्हें हमने हज़ारों सालों में हासिल किया है?" उन्होंने विस्तार से बताया कि हालांकि इसमें दूसरे बिरादरी के लोग भी शामिल हैं, लेकिन मुजरिमों की सबसे बड़ी तादाद पाकिस्तान से जुड़ी है. उन्होंने कहा, "वे मुख्य रूप से पाकिस्तान और मीरपुर नाम के इलाके से हैं. कुछ बांग्लादेश, सोमालिया और इरिट्रिया से भी हैं. दूसरे मुस्लिम देश भी हैं जहाँ ऐसा होता है, और ज़ाहिर है, गोरे लोग भी रेप करते हैं, लेकिन इस पैमाने पर नहीं."