सांसद का दावा; ब्रिटेन में रेप की बढ़ती घटनाओं के लिए 'पाकिस्तानी कल्चर' जिम्मेदार!

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UK Grooming Gangs: पाकिस्तान के सामाजिक-सांस्कृतिक ढांचे पर तख्त हमला करते हुए, ब्रिटिश सांसद और 'रिस्टोर ब्रिटेन' के लीडर रूपर्ट लोव ने इस दक्षिण एशियाई मुल्क को "रोग स्टेट" (मनमानी करने वाला देश) करार दिया है. उन्होंने UK में बड़े पैमाने पर हो रहे 'ग्रूमिंग' (बहला-फुसलाकर शिकार बनाने) और रेप कांडों की जड़ सीधे तौर पर पाकिस्तानी मूल के मुजरिमों से जोड़ी है. फेमस पॉडकास्ट 'द जो रोगन एक्सपीरियंस' में शामिल होते हुए, लोव ने महिलाओं के साथ रवैये और उनके हकूकों को लेकर पाकिस्तान के कानूनी और सांस्कृतिक नियमों की तनकीद की और इन मूल्यों को UK में फैली मुजरिमाना सरगर्मियों से सीधे तौर पर जोड़ा.
लोव ने ज़ोर देकर कहा, "मुझे लगता है कि पाकिस्तान असल में एक 'रोग स्टेट' का मिसाल है. मेरा मानना है कि शरिया के मुताबिक पूरी तरह ढके-छिपे कपड़े न पहनने वाली महिलाओं के बारे में उनका नज़रिया और फिर, ये सब अलग-अलग हदीसों में है, जिनका ज़िक्र हमने गैंग-रेप रिपोर्ट में किया है." ब्रिटिश सांसद ने साफ तौर पर बताया कि UK में दर्ज किए गए यौन शोषण के ज़्यादातर भयानक मामले पाकिस्तान के खास इलाकों से जुड़े हैं. उन्होंने बताया, "इनमें से बहुत से मुसलमान पाकिस्तान से आते हैं, जो मुख्य रूप से पाकिस्तानी हैं, और ज़्यादातर पाकिस्तान के मीरपुर नाम के इलाके से हैं."
UK में मुजरिमों की सबसे बड़ी तादाद पाकिस्तान से जुड़ी है- सांसद रूपर्ट लोव
लोव ने ब्रिटिश समुदायों में सुरक्षा व्यवस्था के बिगड़ने को इन सामाजिक नियमों के आने से जोड़ा और सवाल किया, "आप इस कबीलाई, पिछड़ी सोच वाली संस्कृति और एक बहुत खुले, भरोसेमंद समाज के मेल को कैसे देखते हैं? यह संस्कृति ऐसे समाज में आकर बस जाती है और उन सभी चीज़ों को कमज़ोर कर देती है जिन्हें हमने हज़ारों सालों में हासिल किया है?" उन्होंने विस्तार से बताया कि हालांकि इसमें दूसरे बिरादरी के लोग भी शामिल हैं, लेकिन मुजरिमों की सबसे बड़ी तादाद पाकिस्तान से जुड़ी है. उन्होंने कहा, "वे मुख्य रूप से पाकिस्तान और मीरपुर नाम के इलाके से हैं. कुछ बांग्लादेश, सोमालिया और इरिट्रिया से भी हैं. दूसरे मुस्लिम देश भी हैं जहाँ ऐसा होता है, और ज़ाहिर है, गोरे लोग भी रेप करते हैं, लेकिन इस पैमाने पर नहीं."
UK में दशकों से हो रहे थे बच्चों का यौन शोषण?
लोव ने 'इंडिपेंडेंट रेप गैंग इन्क्वायरी रिपोर्ट' के संदर्भ में इन व्यवस्थित जनसांख्यिकीय पहलुओं पर चर्चा की. इस रिपोर्ट को उन्होंने सर्वाइवर (पीड़िता) सैमी वुडहाउस के साथ मिलकर तैयार किया था, ताकि UK में दशकों से हो रहे बच्चों के यौन शोषण का दस्तावेज़ीकरण किया जा सके. लोवे ने यूरोप में इन गंभीर जरायम के आने के लिए बेकाबू इमिग्रेशन (प्रवास) को ज़िम्मेदार ठहराते हुए कहा, "रेप गैंग्स की शुरुआत यूरोप में अलग-अलग संस्कृतियों के लोगों के आने (मल्टीकल्चरल इनवेज़न) से हुई. वे खुली सीमाएँ चाहते थे." जांच के चौंकाने वाले नतीजों के मुताबिक इन संगठित नेटवर्क का असर बहुत भयानक स्तर तक पहुँच गया है.
UK में लड़कियों को ज़बरदस्ती इस्लाम अपनाने पर मजबूर करने का इल्जाम!
लोवे ने बताया, "हमारा अंदाजा है कि कम से कम ढाई लाख रेप हुए हैं. असल में यह तादाद शायद इससे कहीं ज़्यादा है." उन्होंने आगे कहा, "इनमें से कई लड़कियों को प्रेग्नेंट किया गया और ज़बरदस्ती इस्लाम अपनाने पर मजबूर किया गया." इन नेटवर्क के काम करने के तरीके के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, "ये अच्छी तरह से संगठित गैंग हैं जो कम उम्र की लड़कियों (यहाँ तक कि दस साल की बच्चियों) को बहला-फुसलाकर उनका शोषण करते हैं और फिर देश भर में उनकी तस्करी करते हैं." लोवे ने कहा कि यह खतरा मूल्यों के बुनियादी अंतर से पैदा हुआ है. उन्होंने बताया, "महिलाओं के बारे में खुले और भरोसे वाले ईसाई नज़रिए और महिलाओं के बारे में इस्लामी नज़रिए के बीच सांस्कृतिक मतभेद है."
UK में फेल हो गया मल्टीकल्चरल की नीति?
उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि ब्रिटिश इदारों ने 'पॉलिटिकल करेक्टनेस' बनाए रखने के लिए जानबूझकर इस मुद्दे को नज़रअंदाज़ किया. लोवे ने कहा, "सरकार जानती है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन वे यह नहीं मानना चाहते कि उनका मल्टीकल्चरल एक्सपेरिमेंट (अलग-अलग संस्कृतियों को एक साथ लाने का प्रयोग) फेल हो गया है. वे नहीं चाहते कि उन्हें रेसिस्ट (नस्लवादी) कहा जाए. ब्रिटिश समाज में फैले 'वोक DEI' (woke DEI) जैसे बकवास विचारों की वजह से लोग पक्षपाती या 'गोरा' होने का इल्जाम लगने से डरते हैं."