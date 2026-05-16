ब्रिटेन में मुसलमानों की आधी आबादी 25 साल से कम, तालीम और सियासत में बढ़ा दबदबा!

British Muslims in Numbers: यूरोप, खासतौर से ब्रिटेन हमेशा से लोगों के लिए एक कौतूहल और आकर्षण का केंद्र रहा है. संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजशाही वाले इस देश में भारत की तरह "सेक्यूलर स्टेट" वाली व्यवस्था नहीं है, बल्कि "चर्च ऑफ इंग्लैंड" को स्टेट चर्च का दर्जा मिला है. इन सबके बावजूद यहां कई मजहब के लोग एक साथ रहते हैं, और पूरी आजादी के साथ मजहबी रस्मों को अंजाम देते हैं.

ब्रिटेन में साल 2023- 2024 के बीच आबादी में करीब 1.1 फीसदी का इजाफा हुआ. यहां साल 2023 में 68.5 मिलियन लोग रहते थे, जो 2024 में बढ़कर 69.3 मिलियन हो गया. यानी एक साल में ब्रिटेन की आबादी बढ़कर 7.5 लाख हो गई. इस दौरान इसाई, यहूदी, हिंदू और दूसरे मजहब के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या में भी इजाफा हुआ.

ब्रिटेन में कितनी है मुस्लिम आबादी?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2024 में ब्रिटेन 40 से 41 लाख मुसलमान ब्रिटेन के अलग-अलग हिस्सों में रहते हैं, जो उसकी कुल आबादी का लगभग 6 फीसदी है. साल 2021 की जनगणना के मुताबिक, इंग्लैंड और वेल्स में लगभग 38.7 लाख मुसलमान थे. यानी यहां की आबादी के 100 में से 6 से 7 लोग मुस्लिम हैं.

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मुस्लिम समुदाय ने ब्रिटेन की सियासत और तरक्की में हालिया सालों में अहम भूमिका निभाई है. इसकी वजह वहां तेजी से बढ़ती और कम उम्र वाली मुस्लिम आबादी को माना जा रहा है. नई पीढ़ी के मुस्लिम नौजवान अब सिर्फ समाज का हिस्सा भर नहीं रह गए हैं, बल्कि वे सियासत, तालीम, कारोबार और समाज की तरक्की में भी तेजी से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर मतदान की उम्र 16 साल कर दी जाती है, तो ब्रिटेन की सियासत में मुस्लिम नौजवानों की भूमिका और ज्यादा मजबूत हो सकती है.

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ब्रिटेन में आधे से ज्यादा मुस्लिमों की उम्र 25 साल से कम

मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन ने इस हफ्ते एक रिपोर्ट जारी कर चौंकाने वाले दावे किए हैं. इस रिपोर्ट के मुताबिक, इंग्लैंड और वेल्स की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी अब 6.5 फीसदी हो चुकी है. इसी तरह रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है कि ब्रिटिश मुसलमानों की औसत उम्र सिर्फ 27 साल है, जो देश की औसत उम्र से 13 साल कम है.

सबसे अहम बात यह है कि वहां रहने वाले लगभग आधे मुसलमानों की उम्र 25 साल से कम है. यही वजह है कि मुस्लिम समुदाय को देश के सबसे युवा और तेजी से बढ़ते समूहों में गिना जा रहा है. रिपोर्ट तैयार करने वाले शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर मतदान की उम्र 18 से घटाकर 16 साल कर दी जाती है, तो करीब डेढ़ लाख नए मुस्लिम मतदाता चुनावी प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं. इससे आने वाले समय में सियासी समीकरण बदल सकते हैं.

वोटिंग की उम्र बदलने पर बढ़ेगी मुसलमानों की भूमिका!

अल-जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स के हवाले से दावा किया कि आज की मुस्लिम पीढ़ी ब्रिटेन में जन्मी, पढ़ी-लिखी और समाज में सक्रिय भूमिका निभाने वाली पीढ़ी है. उनके मुताबिक जो राजनेता अब भी मुसलमानों को बाहरी मानते हैं, वे बीस साल पुराने नजरिये के साथ सियासत कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के मुसलमान किसी का इजाजत का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि वे पहले से ही सार्वजनिक जिंदगी में अपनी भूमिका निभा रहे हैं.

पिछले साल ब्रिटेन की लेबर सरकार ने मतदान की उम्र 16 साल करने का प्रस्ताव पेश किया था. हालांकि इसे कानून बनने के लिए संसद के दोनों सदनों की मंजूरी अभी मिलना बाकी है. "British Muslims in Numbers" नाम की रिपोर्ट में साल 2001, 2011 और 2021 की जनगणना के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है. रिपोर्ट का कहना है कि ब्रिटेन में मुसलमानों की जिंदगी को लेकर लोगों की जो अवधारणा बनी हुई है, उसका बड़ा हिस्सा अब पुराना और बदल चुका है. यह हकीकत से मेल नहीं खाता है.

मुस्लिम समुदाय क्यों है पिछड़ा?

हालांकि, रिपोर्ट में मुस्लिम समाज के सामने मौजूद मुश्किलों का भी जिक्र किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1 लाख 10 हजार मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जहां बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ एक अभिभावक पर है. यह संख्या राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है. इसके अलावा मुसलमानों में मकान मालिक बनने की दर भी देश के औसत से काफी कम है.

एक्सपर्ट्स ने मुसलमानों के कुछ क्षेत्रों में पिछड़ेपन की वजह सांस्कृतिक कमजोरी की कहानी नहीं, बल्कि लंबे समय से चले आ रहे सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन वजह है. उनकी मानें तो रोजगार में भेदभाव, खराब आवास और मुस्लिम इलाकों में कम इंवेस्टमेंट जैसी समस्याओं के बावजूद मुस्लिम समुदाय लगातार मेहनत कर रहा है.

हायर ऐजुकेशन में मुसलमानों का बढ़ता रुझान

रिपोर्ट में कुछ सकारात्मक बदलावों का भी जिक्र किया गया है. पिछले बीस सालों में मुस्लिम महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में 37 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. अब लगभग एक तिहाई मुसलमानों के पास हायर ऐजुकेशन की डिग्री है, जो राष्ट्रीय औसत के करीब पहुंच चुकी है. 16 से 24 साल की उम्र के मुस्लिम नौजवानों में हायर ऐजुकेशन हासिल करने वालों की संख्या राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा बताई गई है.

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