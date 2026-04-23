UK में मुस्लिम समझकर सिख महिला से हुआ दरिंदगी, आरोपी ने कबूला गुनाह

UK Sikh Women Rape Case: यूनाइटेड किंगडम (UK) में इस्लामोफोबिया अपने चरम पर है. यहां मुस्लिमों पर हमले और भेदभाव के लिए संबंधित मुस्लिम व्यक्ति की धार्मिक पहचान की काफी है. UK में 32 साल के एक ईसाई व्यक्ति जॉन एशबी ने एक सिख समुदाय की महिला का बलात्कार सिर्फ इसलिए कर दिया, क्योंकि जॉन एशबी को लगा कि वह महिला मुस्लिम है.

आरोपी व्यक्ति ने अपने जुर्म कबूल कर लिया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी जॉन एशबी ने पीड़ित सिख महिला का घर तक पीछा किया और ज़बरदस्ती अंदर घुसा और बलात्कार किया. आरोपी ने घर में जबरन घुसकर सिर्फ इसलिए बलात्कार किया क्योंकि उसे मुस्लिम धर्म के व्यक्ति से नफरत था और उसने पीड़िता सिख महिला को मुस्लिम समझा लिया था. इससे पहले, ट्रायल के दौरान उसने इन आरोपों से इनकार किया था. UK में बर्मिंघम की एक अदालत में आरोपी जॉन एशबी अपना पहला बयान बदला और उसने UK के वॉल्सॉल में अक्टूबर 2025 में सीख समुदाय की महिला के साथ रेप करने का जुर्म कबूल किया.

सरकारी वकीलों के मुताबिक यह हमला तब शुरू हुआ जब आरोपी एशबी ने बर्मिंघम के पेरी बार इलाके में एक बस से उतरने के बाद महिला का पीछा किया. बताया जाता है कि उसने ज़मीन से एक लाठी उठाई और महिला का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँचा, जहाँ उसने ज़बरदस्ती घर में घुसने की कोशिश की.

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सरकारी वकील फिल ब्रैडली ने अदालत को बताया कि महिला ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन एशबी ने उसे धमकाया और उस पर हमला कर दिया। उसने लाठी से महिला को पीटा और उसका गला घोंटने की कोशिश की, जिसके बाद वह उसे ज़बरदस्ती बाथरूम में ले गया. अदालत को बताया गया कि पीड़िता, जो आरोपी को बिल्कुल नहीं जानती थी, के साथ फिर बलात्कार किया गया.