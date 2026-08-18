तनाव के बीच UN की अपील, क्या फिर पटरी पर लौटेगी ईरान-अमेरिका वार्ता?

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान वाशिंगटन के साथ समझौता करना चाहता है, लेकिन वे उस तरह का समझौता स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं जिसे ट्रंप ज़रूरी मानते हैं। दोनों पक्षों के बीच बातचीत की 60 दिन की अवधि खत्म हो गई है.

ट्रंप ने सोमवार (अमेरिकी स्थानीय समय) को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, "वे समझौता करना चाहते हैं, लेकिन वे उस तरह का समझौता नहीं करेंगे जिसे मैं ज़रूरी मानता हूँ." ट्रंप ने बातचीत की स्थिति के बारे में कोई विवरण नहीं दिया, लेकिन दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना वाशिंगटन का मकसद बना हुआ है.