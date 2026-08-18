तनाव के बीच UN की अपील, क्या फिर पटरी पर लौटेगी ईरान-अमेरिका वार्ता?

राज्य चुनें
Iran US Talks: यूनाइटेड नेशन (UN) महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ईरान और अमेरिका से इस विवाद के स्थायी समाधान के लिए बातचीत फिर से शुरू करने की अपील की है. उनके प्रवक्ता ने यह जानकारी दी. एक ब्रीफिंग में UN प्रमुख के संदेश के बारे में पूछे जाने पर - क्योंकि 17 जून के ईरान-US समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत बातचीत से अंतिम समझौता करने की 60 दिन की समय-सीमा सोमवार को खत्म हो गई थी - प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि गुटेरेस चाहते हैं कि बातचीत फिर से शुरू हो. यह जानकारी शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने दी है.
डुजारिक ने कहा, "उनका संदेश वही है जो वे शुरू से देते आ रहे हैं कि इस विवाद का कोई सैन्य समाधान नहीं है." "वे इस्लामिक रिपब्लिक ईरान और अमेरिका से आग्रह करते हैं कि वे जल्द से जल्द शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए बातचीत फिर से शुरू करें, ताकि सैन्य कार्रवाई से बचा जा सके और हाल के दिनों में सुनी जा रही तीखी बयानबाजी को भी कम किया जा सके." MoU में, अमेरिका और ईरान ने "अधिकतम 60 दिनों में बातचीत करके अंतिम समझौते तक पहुँचने" के लिए प्रतिबद्धता जताई थी, जिसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता था.
इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान वाशिंगटन के साथ समझौता करना चाहता है, लेकिन वे उस तरह का समझौता स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं जिसे ट्रंप ज़रूरी मानते हैं। दोनों पक्षों के बीच बातचीत की 60 दिन की अवधि खत्म हो गई है.
ट्रंप ने सोमवार (अमेरिकी स्थानीय समय) को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, "वे समझौता करना चाहते हैं, लेकिन वे उस तरह का समझौता नहीं करेंगे जिसे मैं ज़रूरी मानता हूँ." ट्रंप ने बातचीत की स्थिति के बारे में कोई विवरण नहीं दिया, लेकिन दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना वाशिंगटन का मकसद बना हुआ है.
ट्रंप ने कहा, "आप समझते हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते, और उनके पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। यह बहुत सरल है। वे परमाणु युद्ध नहीं कर सकते." ट्रंप ने यह भी दावा किया कि सभी ईरानी बंदरगाहों के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी के ज़रिए अमेरिका का होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पर "पूरा नियंत्रण" है, और उन्होंने बार-बार इसे अमेरिका का क्षेत्र बनाने के बारे में बात की.
ट्रंप ने कहा, "हम नाकेबंदी के ज़रिए इसे (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को) नियंत्रित करते हैं और मुझे इसे अपना क्षेत्र घोषित करने का विचार पसंद है." "अब उस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर हमारा पूरा नियंत्रण है." ओमान को दी गई अपनी पिछली चेतावनी के बारे में जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वह ईरान के साथ मिलकर उस जलमार्ग को खोलने और उसे दोनों देशों के नियंत्रण में रखने की योजना पर काम कर रहा है. ट्रंप ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा, लेकिन हम उनसे बहुत आसानी से निपट लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम दूसरों से निपटते हैं."