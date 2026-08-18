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तनाव के बीच UN की अपील, क्या फिर पटरी पर लौटेगी ईरान-अमेरिका वार्ता?

Iran US Talks: ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु मुद्दे पर बातचीत की तय समय-सीमा खत्म हो गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों मुल्कों से फिर से वार्ता शुरू करने की अपील की है. वहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा और समझौते पर उसका रुख सख्त बना हुआ है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 18, 2026, 09:58 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 09:58 AM IST
तनाव के बीच UN की अपील, क्या फिर पटरी पर लौटेगी ईरान-अमेरिका वार्ता?
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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