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अमेरिका और ईरान के बीच हुआ सीजफायर, UN के महासचिव ने दोनों देशों से कर दी ये अपील

America Iran Ceasefire: अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर हो गया है. संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए दो हफ़्ते के सीज़फ़ायर की घोषणा का स्वागत किया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 08, 2026, 12:11 PM IST

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America Iran Ceasefire: अमेरिका ने ईरान के 10-सूत्री प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और दोनों देशों के बीच दो हफ्तों के लिए तत्काल सीजफायर हो गया है. इस युद्ध को रुकवाने में पाकिस्तान ने मध्यस्थ के रूप में अहम भूमिका निभाई. ईरान और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध को रुकवाने और सीजफायर कराने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को धन्यवाद दिया है. इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए दो हफ़्ते के सीज़फ़ायर की घोषणा का स्वागत किया.

संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) के महासचिव के प्रवक्ता स्टीफ़न दुजारिक द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि नागरिकों की जान बचाने और मानवीय पीड़ा को कम करने के लिए दुश्मनी को खत्म करना बहुत ज़रूरी है. "महासचिव अमेरिका और ईरान द्वारा दो हफ़्ते के सीज़फ़ायर की घोषणा का स्वागत करते हैं. वह मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करें और सीज़फ़ायर की शर्तों का पालन करें, ताकि इस क्षेत्र में स्थायी और व्यापक शांति का रास्ता खुल सके."

"महासचिव इस बात पर ज़ोर देते हैं कि नागरिकों की जान बचाने और मानवीय पीड़ा को कम करने के लिए दुश्मनी को खत्म करना बहुत ज़रूरी है. वह सीज़फ़ायर को संभव बनाने में पाकिस्तान और अन्य देशों के प्रयासों की तहे दिल से सराहना करते हैं. महासचिव के निजी दूत जीन अर्नाल्ट स्थायी शांति के प्रयासों में मदद करने के लिए इस क्षेत्र में मौजूद हैं," बयान में कहा गया.

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यह तब हुआ जब US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर "बमबारी और हमले" के अभियान को रोक दिया, दो हफ़्ते के दोतरफ़ा सीज़फ़ायर की घोषणा की और ईरान के 10-सूत्री प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया. इसके बाद ईरानी पक्ष ने ट्रंप की शांति की पहल को स्वीकार कर लिया और दो हफ़्ते के लिए होर्मुज़ जलडमरूमध्य के रास्ते सुरक्षित मार्ग देने, साथ ही सैन्य अभियानों में विराम लगाने पर सहमति जताई.

US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (स्थानीय समय) को कहा कि यह विश्व शांति के लिए एक बड़ा दिन था, क्योंकि US-ईरान युद्ध सीज़फ़ायर की ओर बढ़ रहा था. ट्रंप ने कहा कि US स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में यातायात की भीड़ को कम करने में मदद करेगा. "विश्व शांति के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है! ईरान भी यही चाहता है, अब उनका सब्र टूट चुका है! और ठीक वैसे ही, बाकी सभी का भी! संयुक्त राज्य अमेरिका Strait of Hormuz में जहाज़ों की आवाजाही को सुचारू बनाने में मदद करेगा. 

उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत सारे सकारात्मक काम होंगे! इससे बहुत ज़्यादा आर्थिक फ़ायदा होगा. ईरान अब अपने पुनर्निर्माण का काम शुरू कर सकता है। हम हर तरह की ज़रूरी चीज़ों से लदे हुए वहाँ मौजूद रहेंगे, और बस "आस-पास ही रहेंगे" ताकि यह पक्का हो सके कि सब कुछ ठीक-ठाक हो। मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा ही होगा। ठीक वैसे ही, जैसा हम अमेरिका में अनुभव कर रहे हैं, यह मध्य-पूर्व का 'स्वर्ण युग' साबित हो सकता है!!! राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप," उन्होंने 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में यह बात कही. 

 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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