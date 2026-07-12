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ईरान के क़ेश्म द्वीप पर हमलों के बाद बढ़ी चिंता, तेल मार्ग पर बढ़ा संकट

US Attack On Qeshm Island: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास ईरान के क़ेश्म द्वीप पर अमेरिकी हमलों और उसके बाद दोनों पक्षों की जवाबी कार्रवाई ने क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है. इस संघर्ष का असर बैनुल-अकवामी तेल आपूर्ति, समुद्री कारोबार और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी पड़ सकता है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 12, 2026, 10:55 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 10:56 PM IST
ईरान के क़ेश्म द्वीप पर हमलों के बाद बढ़ी चिंता, तेल मार्ग पर बढ़ा संकट
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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