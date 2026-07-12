ईरान के क़ेश्म द्वीप पर हमलों के बाद बढ़ी चिंता, तेल मार्ग पर बढ़ा संकट

राज्य चुनें
US Attack On Qeshm Island: अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास ईरान के केशम द्वीप पर मौजूद फौजी ठिकानों पर नए हमले किए हैं. केशम द्वीप के गवर्नर के हवाले से ईरानी मीडिया ने बताया कि इतवार (12 जुलाई) की दोपहर से अब तक एक दर्जन से कम प्रोजेक्टाइल (मिसाइल या रॉकेट) दागे गए हैं और इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है. अमेरिकी सेना की ओर से इस पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं आई है; इससे पहले इतवार को अमेरिकी फौज ने कहा था कि उसने होर्मुज में एक कमर्शियल जहाज पर ईरान के हालिया हमले के जवाब में ईरान में लगभग 140 ठिकानों पर हमला किया था.
फारस की खाड़ी के इस सबसे बड़े द्वीप पर लगभग 150,000 लोग रहते हैं. अमेरिका ने रविवार तड़के ईरान पर हमला किया। यह हमला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक कंटेनर जहाज पर ईरान के जरिए किए गए हमले के जवाब में था, जिसमें जहाज में आग लग गई थी और चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था. ईरान ने इसके जवाब में मिडिल ईस्ट के मुल्कों (बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन और ओमान) पर हमले किए. ओमान होर्मुज के दूसरी ओर स्थित देश है और तेहरान ने वहां ट्रैफिक मैनेजमेंट में शामिल होने के लिए उस पर दबाव डाला है.
इस लड़ाई ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं क्योंकि ईरान और अमेरिका जंग को स्थायी रूप से खत्म करने के मकसद से किए गए अपने अंतरिम समझौते की 60-दिन की अवधि के लगभग आधे रास्ते पर हैं. तेल और प्राकृतिक गैस की बैनुल-अकवामी आपूर्ति के लिए एक जरूरी रास्ता और लंबे वक्त से बैनुल-अकवामी समुद्री रास्ते माने जाने वाले इस होर्मुज को लेकर बातचीत में गतिरोध पैदा हो गया है और इसके विफल होने का खतरा है. ईरान का कहना है कि होर्मुज बंद है, जबकि अमेरिका इससे सहमत नहीं है. अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट, गोला-बारूद के भंडार, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और दीगर साइटों समेत लगभग 140 ठिकानों पर हमला किया.