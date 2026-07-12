ईरान के क़ेश्म द्वीप पर हमलों के बाद बढ़ी चिंता, तेल मार्ग पर बढ़ा संकट

इस लड़ाई ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं क्योंकि ईरान और अमेरिका जंग को स्थायी रूप से खत्म करने के मकसद से किए गए अपने अंतरिम समझौते की 60-दिन की अवधि के लगभग आधे रास्ते पर हैं. तेल और प्राकृतिक गैस की बैनुल-अकवामी आपूर्ति के लिए एक जरूरी रास्ता और लंबे वक्त से बैनुल-अकवामी समुद्री रास्ते माने जाने वाले इस होर्मुज को लेकर बातचीत में गतिरोध पैदा हो गया है और इसके विफल होने का खतरा है. ईरान का कहना है कि होर्मुज बंद है, जबकि अमेरिका इससे सहमत नहीं है. अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट, गोला-बारूद के भंडार, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और दीगर साइटों समेत लगभग 140 ठिकानों पर हमला किया.