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अमेरिका की नापाक कोशिशों का ईरान ने दिया मुंहतोड़ जवाब; दागीं मिसाइलें

America Iran clash: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया, जबकि अमेरिका ने हमले को नाकाम करने की बात कही. दोनों देशों के बीच बढ़ता टकराव पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jun 01, 2026, 08:00 PM IST

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America Iran clash: अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर हमला किया है, अमेरिका ने सोमवार (1 मई) को कहा कि उसने ईरान में रडार और ड्रोन ठिकानों पर बमबारी की. अमेरिका के इस हमले के जवाब में ईरान ने कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने को मिसाइलों से निशाना बनाया है, हालांकि अमेरिका ने कहा कि उसने ईरान के इस हमले को नाकाम कर दिया है. अमेरिका ने दावा किया कि ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया है. 

दरअसल, ईरान ने पिछले हफ्ते के आखिर में अमेरिका के एक महंगे ड्रोन MQ-1 Predator को मार गिराया था, क्योंकि यह ड्रोन ईरान के हवाई क्षेत्र में घुस गया था. ईरान द्वारा ड्रोन गिराए जाने के बाद अमेरिका ने ईरान पर फिर हमला किया है और इसे सेल्फ डिफेंस करार दिया है. 

अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने शनिवार और रविवार को गेरुक शहर के आसपास और केशम द्वीप पर ईरान में हमले किए. सेंट्रल कमांड ने कहा, "ये नपे-तुले और सोचे-समझे हमले. ईरान की आक्रामक कार्रवाइयों के जवाब में किए गए, जिसमें अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र के ऊपर उड़ान भर रहे एक अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को मार गिराना भी शामिल था." 

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"अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने तेजी से जवाब देते हुए ईरान के हवाई सुरक्षा ठिकानों, एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और दो 'वन-वे' (एकतरफा) हमलावर ड्रोनों को नष्ट कर दिया, जो क्षेत्रीय जलक्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों के लिए स्पष्ट खतरा पैदा कर रहे थे।" कुवैत ने आने वाली गोलाबारी की सूचना दी.

कुवैत ने कहा कि उसकी हवाई सुरक्षा प्रणाली ने सोमवार सुबह तड़के आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोकने के लिए जवाबी फायरिंग की. लगभग उसी समय, ईरान के अर्धसैनिक बल 'रिवोल्यूशनरी गार्ड' ने कहा कि उसने एक अमेरिकी हमले का जवाब दिया, हालांकि उसने यह नहीं बताया कि कहाँ; संभवतः उसका इशारा कुवैत पर हुए हमले की ओर था। सरकारी समाचार एजेंसी IRNA द्वारा जारी एक बयान में, गार्ड ने कहा कि अमेरिकी सेना ने एक दूरसंचार टावर को निशाना बनाया था.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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