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Iran Close Strait of Hormuz: अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MOU) पर डिलिडटल हस्ताक्षर हुए, जिसके बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल दिया. MOU की पहली शर्त थी कि लेबनान में हमले नहीं किए जाएंगे. लेकिन इजरायल ने हमले जारी रखे. इसके बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से बंद करने की घोषणा की थी. इस पर US सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने शनिवार (20 जून) को कहा कि स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण नहीं है.
US सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के प्रवक्ता ने कहा कि US सेना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस क्षेत्र से समुद्री यातायात का प्रवाह लगातार और बिना किसी रुकावट के जारी रहे. US सेंट्रल कमांड ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि इस क्षेत्र में सुरक्षित नौवहन बनाए रखना और व्यावसायिक जहाजों की सुरक्षा करना उसके मुख्य उद्देश्य हैं. यह घटनाक्रम तब हुआ है जब ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने लेबनान पर इज़राइली हमलों के बाद जलडमरूमध्य को बंद करने की घोषणा की.
IRGC नौसेना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर जारी की चेतावनी
ईरान ने इन हमलों को युद्धविराम समझौते का उल्लंघन बताया, जो मिडिल ईस्ट में संघर्ष को खत्म करने के लिए US और ईरान के बीच हुए 14-सूत्रीय समझौता ज्ञापन (MoU) का हिस्सा था. 'इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान ब्रॉडकास्टिंग' (IRIB) के मुताबिक IRGC नौसेना ने एक बयान में जहाजों को चेतावनी दी कि वे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास न आएं, क्योंकि इस रणनीतिक जलमार्ग को बंद कर दिया गया है. IRGC नौसेना के जनसंपर्क विभाग ने इस कदम को "लेबनान में ज़ायोनी शासन के अपराधों" और युद्धविराम से संबंधित प्रतिबद्धताओं के अमेरिका द्वारा कथित उल्लंघन से जोड़ा.
होर्मुज के नजदीक आए तो सुरक्षा खतरे में पर सकती है- IRGC नौसेना
बयान में कहा गया, "लेबनान में ज़ायोनी शासन के अपराधों और युद्धविराम स्थापित करने की अमेरिका की प्रतिबद्धताओं के उल्लंघन को देखते हुए, होर्मुज़ सभी जहाजों के लिए बंद कर दिया गया है." IRGC नौसेना ने संभावित सुरक्षा जोखिमों की चेतावनी देते हुए जहाजों को इस क्षेत्र में प्रवेश करने से आगाह किया. बयान में आगे कहा गया, "इस बात पर ज़ोर दिया जाता है कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य बंद है और जहाजों को होर्मुज़ जलडमरूमध्य के पास नहीं आना चाहिए; अन्यथा, उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी."