US सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के प्रवक्ता ने कहा कि US सेना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस क्षेत्र से समुद्री यातायात का प्रवाह लगातार और बिना किसी रुकावट के जारी रहे. US सेंट्रल कमांड ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि इस क्षेत्र में सुरक्षित नौवहन बनाए रखना और व्यावसायिक जहाजों की सुरक्षा करना उसके मुख्य उद्देश्य हैं. यह घटनाक्रम तब हुआ है जब ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने लेबनान पर इज़राइली हमलों के बाद जलडमरूमध्य को बंद करने की घोषणा की.