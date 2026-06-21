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लेबनान पर इजरायली हमले के बाद बढ़ा तनाव; स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर आमने-सामने US और ईरान!

Iran Close Strait of Hormuz: अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के बाद होर्मुज़ जलडमरूमध्य को खोल दिया गया था, लेकिन इजरायली हमलों के चलते ईरान ने इसे फिर बंद करने की घोषणा कर दी. इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि जलडमरूमध्य पर ईरान का नियंत्रण नहीं है और समुद्री यातायात सामान्य बना हुआ है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 21, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:08 AM IST
लेबनान पर इजरायली हमले के बाद बढ़ा तनाव; स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर आमने-सामने US और ईरान!
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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