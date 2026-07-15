/मुसलमानों से नफरत ने छीनी थी 6 साल के मासूम की जान, अब US में उसी बच्चे के नाम से जानी जाएगी सड़क

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US News Today: फिलिस्तीन की सरजमीं पर अपने विस्तार मंसूबे को अमलीजामा पहनाने के लिए इजरायली फौज लगातार बेगुनाहों का कत्ल कर रही है. बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत के दौरान महज दो सालों से ज्यादा वक्त में इजरायली डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने करीब 80 हजार फिलिस्तीनियों का कत्ल कर दिया, जबकि लाखों लोग जख्मी हो गए.
वेस्टर्न मीडिया और इजरायली हुकूमत ने लगातार इन तथ्यों को तोड़मरोड़कर पेश किया, नतीजतन जानमाल की सुरक्षा के लिए दूसरे देशों में बसे फिलिस्तीनियों को भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है. इसी तरह का एक मामले में अमेरिका में छह साल के फिलिस्तीनी मूल के एक मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया गया. इस कत्ल के कुसूरवार अमेरिकी शख्स मुसलमानों और फिलिस्तीन से नफरत करता था.
US में नफरत का शिकार बच्चे की याद में बनी सड़क
अब उसी मरहूम फिलिस्तीनी बच्चे की याद को हमेशा जिंदा रखने और नफरत के खिलाफ एक मजबूत संदेश देने के लिए अमेरिका के इलिनॉय स्टेट में उसके नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है. इलिनॉय स्टेट में सड़क के नामगुजारी के मौके पर एक खास प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें मुकामी इंतिजामिया, कम्युनिटी के रहनुमा और मरहूम बच्चे के अहले-खाना के लोगों ने शिरकत की.
इस मौके पर सड़क का नाम "वदेआ अल-फयूम वे" रखा गया. इसके साथ ही उसी इलाके में "लिटिल फिलिस्तीन वे" नाम से भी एक सड़क का इफ्तिताह किया गया, जो वहां लंबे समय से बसे फिलिस्तीनी मूल के लोगों के समाजी, सकाफती, मआशी और कम्युनिटी खिदमात को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए रखा गया है.
अमेरिका इस हिस्से में है सबसे ज्यादा फिलिस्तीनी आबादी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह सड़क हार्लेम एवेन्यू के उस हिस्से से होकर गुजरती है, जहां अमेरिका में फिलिस्तीनी मूल की सबसे बड़ी आबादियों में से एक रहती है. समुदाय के लोगों का कहना है कि यह नाम सिर्फ एक सड़क का नहीं, बल्कि वहां बसे परिवारों, कारोबारियों और कई पीढ़ियों से समाज के लिए की खिदमात के लिए पहचान है.
क्या है पूरा मामला?
बता दें, 6 साल के लिए वादिया अल-फयूम की 14 अक्तूबर 2023 को अमेरिका के इलिनॉय स्टेट के प्लेनफील्ड टाउनशिप में कत्ल कर दी गई थी. उस समय ग़ज़ा जंग शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे. वादिया अपनी मां हनान शाहीन के साथ जिस मकान में रहते थे, उसी मकान के मालिक ने उन पर चाकू से हमला कर दिया. मुल्जिम की पहचान 71 साल के जोसेब चजूबा के तौर पर हुई थी.
इस हमले में वादिया अल-फयूम की मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई थीं. उन पर चाकू से कई हमले किए गए और उनका गला दबाने की भी कोशिश की गई थी. प्रॉसिक्यूशन ने अदालत को बताया था कि यह हमला इस्लाम मुखालिफ सोच और फिलिस्तीनी शिनाख्त से नफरत की वजह से किया गया था. ग़ज़ा जंग के दौरान मुल्जिम ने मुस्लिम और फिलिस्तीनी होने की वजह से मां-बेटे को निशाना बनाया. अदालत ने इस वाकिये को नफरत पर मबनी जुर्म करार दिया.
अमेरिकी कोर्ट ने कत्ल के लिए कसूरवार को सुनाई 53 साल की सजा
पुलिस ने जोसेफ चजूबा को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कत्ल और नफरत से जुड़े अपराध समेत पांच मामलों में मुकदमा चलाया. फरवरी 2025 में चले मुकदमे के बाद अदालत ने उसे सभी आरोपों में कसूरवार करार दिया. 2 मई 2025 को अदालत ने उसे 53 साल कैद की सजा सुनाई. बीते साल जेल में 24 जुलाई 2025 को जोसेफ चजूबा की मौत हो गई.
इस घटना के बाद पूरे अमेरिका में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई थी. कई सरकारी अधिकारियों और सामाजिक संगठनों ने कत्ल की कड़ी निंदा की. वादिया की मां के लिए सुरक्षित रहने का इंतजाम, अंतिम संस्कार और अस्पताल के खर्च को पूरा करने के लिए फंड इकट्ठा किया गया. बच्चे के नाम पर एक सेवा संस्था बनाने की भी पहल की गई और उसकी याद में ताजीयती इज्तिमा का आयोजन किया गया.