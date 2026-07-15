Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Zee Salaam आलमी ख़बरें
  • /मुसलमानों से नफरत ने छीनी थी 6 साल के मासूम की जान, अब US में उसी बच्चे के नाम से जानी जाएगी सड़क

मुसलमानों से नफरत ने छीनी थी 6 साल के मासूम की जान, अब US में उसी बच्चे के नाम से जानी जाएगी सड़क

US Names Street After Palestinian Child in Memory: अमेरिका के इलिनॉय स्टेट में मजहबी नफरत को करारा जवाब देते हुए एक सड़क का नाम पर फिलिस्तीनी मूल के बच्चे के नाम पर रखा है. लगभग तीन साल पहले एक अमेरिकी शख्स ने मुसलमानों और फिलिस्तीनियों से नफरत की वजह से 6 साल के मामूस वादिया अल-फयूम का कत्ल कर दिया था. इस वाकये ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 15, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:32 PM IST
मुसलमानों से नफरत ने छीनी थी 6 साल के मासूम की जान, अब US में उसी बच्चे के नाम से जानी जाएगी सड़क
Image Credit: फिलिस्तीनी बच्चे के नाम पर बनी वादिया अल-फयूम वेSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आमिर खान-गौरी की शादी पर फतवा जारी, क्या सचमुच टूट सकती है इनकी कानूनी शादी?
Uttar Pradesh news1 hr ago
2
Bihar News Muzaffarpur News3 hrs ago
3
kolkata News7:44 AM IST
4
Bareilly News6:41 AM IST
5
Connaught Place Assault5:32 AM IST