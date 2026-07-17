/अमेरिका-ईरान टकराव का हिंदुस्तान पर असर, तेल बाजार में मची हलचल और बढ़ीं कीमतें

US Iran Conflict Hike Oil Prices: अमेरिका और ईरान के बीच हमले और जवाबी हमले का दौर जारी है. इस बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हैं, जिससे वहां से तेल और गैस की कंटेनर वहां से निकल पा रही है, जिससे दुनिया भर में एक बार फिर से तेल और ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसका सीधे असर आम लोगों के पॉकेट पर पड़ रहे हैं. इसका असर भारत में भी देखने को मिला. भारत में शुक्रवार (17 जुलाई) को तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई. ऐसा तब हुआ जब अमेरिका और ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में हमले तेज कर दिए, जिससे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) से तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई और तेहरान ने हूथी संगठन से रेड सी एक्सपोर्ट रूट को बंद करने के लिए तैयार रहने को कहा है.