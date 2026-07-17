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अमेरिका-ईरान टकराव का हिंदुस्तान पर असर, तेल बाजार में मची हलचल और बढ़ीं कीमतें

US Iran Conflict Hike Oil Prices: अमेरिका-ईरान तनाव और होर्मुज में बाधा की वजह से बैनुल-अकवामी तेल बाजार में हलचल बढ़ गई है. कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने से भारत समेत कई मुल्कों में ऊर्जा लागत बढ़ने की आशंका है. तजजिकारों का मानना है कि यदि हालात जल्द नहीं सुधरे तो तेल आपूर्ति और महंगी हो सकती है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 17, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 03:47 PM IST
अमेरिका-ईरान टकराव का हिंदुस्तान पर असर, तेल बाजार में मची हलचल और बढ़ीं कीमतें
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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