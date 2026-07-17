/अमेरिका-ईरान टकराव का हिंदुस्तान पर असर, तेल बाजार में मची हलचल और बढ़ीं कीमतें

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US Iran Conflict Hike Oil Prices: अमेरिका और ईरान के बीच हमले और जवाबी हमले का दौर जारी है. इस बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हैं, जिससे वहां से तेल और गैस की कंटेनर वहां से निकल पा रही है, जिससे दुनिया भर में एक बार फिर से तेल और ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसका सीधे असर आम लोगों के पॉकेट पर पड़ रहे हैं. इसका असर भारत में भी देखने को मिला. भारत में शुक्रवार (17 जुलाई) को तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई. ऐसा तब हुआ जब अमेरिका और ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में हमले तेज कर दिए, जिससे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) से तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई और तेहरान ने हूथी संगठन से रेड सी एक्सपोर्ट रूट को बंद करने के लिए तैयार रहने को कहा है.
7 सेंट या लगभग 0.08% बढ़कर $84.30 प्रति बैरल हो गया, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) फ्यूचर्स 16 सेंट या 0.2% बढ़कर $79.11 प्रति बैरल हो गया. इस सप्ताह दोनों बेंचमार्क कॉन्ट्रैक्ट्स में लगभग 12% की वृद्धि हुई है; ब्रेंट लगातार तीसरे सप्ताह बढ़त की ओर है और WTI दूसरे सप्ताह बढ़त की ओर है. KCM ट्रेड के मेन बाजार तजज़ियाकार टिम वॉटरर ने कहा, "रेड सी के एक और बड़े आपूर्ति-बाधा वाले मैदान बनने का संभावित खतरा बैनुल-अकवामी तेल परिदृश्य को और जटिल बना रहा है." उन्होंने कहा कि "दोहरे जोखिम वाली स्थिति" (dual-risk scenario) की वजह से दोनों बेंचमार्क में जियोपॉलिटिक्स प्रीमियम (geopolitical premium) बना हुआ है.
पिछले महीने एक समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत लड़ाई रुकने के बाद पहली बार, अमेरिका ने बुधवार (15 जुलाई) को एक ही दिन में हवाई हमलों की दो बड़ी लहरें शुरू कीं, जो मेन तौर पर ईरान के दक्षिणी तट के पास के लक्ष्यों पर केंद्रित थीं. जुमेरात को भी हमले जारी रहे. इस बीच, कतर के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी फौज ने शुक्रवार (17 जुलाई) तड़के ईरान के मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया, जबकि गृह मंत्रालय ने बताया कि हमले को रोकने की कार्रवाई के दौरान निकले मलबे (श्रापनेल) से एक बच्चा घायल हो गया. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फातिह बिरोल ने जुमेरात को वाशिंगटन में 'काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस' के एक प्रोग्राम में कहा, "तेल सुरक्षा अभी भी एक अहम मुद्दा है."
उन्होंने कहा, "अगर अगले कुछ हफ्तों में हालात नहीं सुधरे, तो हमें चिंता करनी चाहिए और मैं चिंतित हूँ." एक बयान में, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि अमेरिकी फौज ने ईरान की फौजी ताकतों को और कमजोर करने के लिए लगातार छठी रात ईरान पर "हमलों का एक नया दौर" शुरू किया. यह कार्रवाई दोपहर 2 बजे EDT (1800 GMT) या तेहरान के वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू हुई. तेहरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पड़ोसी मुल्कों में अमेरिकी फौजी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिसमें जॉर्डन में हाल ही में विस्तार किए गए एक एयर बेस पर किया गया हमला भी शामिल है.