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Iran-US Deal: ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर एक प्रारंभिक समझौता हुआ है, जिस पर 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में हस्ताक्षर होने की संभावना है. ईरान चाहता है कि इज़रायल लेबनान से अपनी सेना हटाए, लेकिन इज़रायल ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया है, जिससे समझौते पर सवाल खड़े हो गए हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Iran-US Deal: ईरान के शीर्ष राजनयिक ने मंगलवार (16 जून) को कहा कि अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने के लिए बनी शुरुआती डील के तहत इज़रायल को लेबनान से हटना होगा. एक ऐसी शर्त जिसे इज़रायल पहले ही खारिज कर चुका है और जिससे यह समझौता टूट सकता है. अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के लिए सहमति बन गई है, यह डील अभी सार्वजनिक नहीं की गई है. दोनों देश आगामी शुक्रवार (19 जून) को स्विट्ज़रलैंड की राजधानी जिनेवा में इस डील पर हस्ताक्षर करेंगे.
बीते 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ इजरायल और अमेरिका ने मिलकर हमला शुरू किया था. लेकिन इजरायल इस समझौते का हिस्सा नहीं है. ईरान का कहना है कि डील में लेबनान पर इजरायली हमले बंद करने की बात तय की गई है. वहीं, इज़रायल ने लेबनान पर हमले जारी रखा है और इजरायल के नेता इस डील को मानने से इनकार कर दिया है.
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इज़रायल का कब्ज़ा जारी रहना समझौते का उल्लंघन होगा. अरागची ने कहा, "जब तक इज़रायली सेना उन इलाकों से नहीं हटती जिन पर उसने इस युद्ध के दौरान कब्ज़ा किया है, तब तक युद्ध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है." इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार (15 जून) को कहा कि इज़रायल लेबनान में "जब तक ज़रूरी होगा" तब तक बना रहेगा.
स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा कि समझौते पर हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार (19 जून) को ल्यूसर्न शहर के पास बर्गनस्टॉक रिसॉर्ट में होगा. लेबनान से इज़राइल के हटने की ईरान की मांग किसी भी समझौते को जटिल बनाती है. इस डील में मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देश पाकिस्तान ने कहा है कि समझौते में लेबनान सहित सैन्य अभियानों को खत्म करने की बात कही गई है, जैसा कि ईरान लंबे समय से जोर दे रहा था.