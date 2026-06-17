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US-ईरान डील के बीच लेबनान पर इज़रायल का कब्ज़ा बनेगा सबसे बड़ी रुकावट?

Iran-US Deal: ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर एक प्रारंभिक समझौता हुआ है, जिस पर 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में हस्ताक्षर होने की संभावना है. ईरान चाहता है कि इज़रायल लेबनान से अपनी सेना हटाए, लेकिन इज़रायल ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया है, जिससे समझौते पर सवाल खड़े हो गए हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 17, 2026, 07:05 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:05 AM IST
US-ईरान डील के बीच लेबनान पर इज़रायल का कब्ज़ा बनेगा सबसे बड़ी रुकावट?
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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