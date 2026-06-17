Iran-US Deal: ईरान के शीर्ष राजनयिक ने मंगलवार (16 जून) को कहा कि अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने के लिए बनी शुरुआती डील के तहत इज़रायल को लेबनान से हटना होगा. एक ऐसी शर्त जिसे इज़रायल पहले ही खारिज कर चुका है और जिससे यह समझौता टूट सकता है. अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के लिए सहमति बन गई है, यह डील अभी सार्वजनिक नहीं की गई है. दोनों देश आगामी शुक्रवार (19 जून) को स्विट्ज़रलैंड की राजधानी जिनेवा में इस डील पर हस्ताक्षर करेंगे.